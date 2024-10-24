Депутаты проявили бюджетный оптимизм

Госдума в четверг приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. «За» голосовали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди». КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) воздержались, но даже лидер коммунистов Геннадий Зюганов похвалил документ за сбалансированность. Недовольство выказал только спикер Думы Вячеслав Володин, да и то не самим бюджетом, а тем, что на его обсуждении отсутствовал министр экономического развития Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект основного финансового документа страны депутатам представил министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что трехлетний бюджет — это первый этап шестилетнего плана реализации национальных целей развития, определенных президентом в послании парламенту, и назвал три главных приоритета проекта: социальная поддержка граждан, укрепление обороны и безопасности, достижение технологического суверенитета. Министр заверил, что все эти задачи обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами, и особо выделил как важную тенденцию сокращение зависимости экономики от нефти и газа (подробнее о бюджете см. “Ъ” от 1 октября).

Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук оценил прогноз социально-экономического развития, на основе которого верстался бюджет, как «умеренно оптимистичный». А председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова («Единая Россия», ЕР) особенно вдохновил прогноз ВВП (+2,5% в 2025 году), который дает основания полагать, что «наша экономика устойчиво развивается, несмотря на внешние шоки». Хотя есть и риски, в том числе замедление мировой экономики, в которую «мы все равно встроены», оговорился господин Макаров.

Тут слово взял Вячеслав Володин, который высказал удивление, что при рассмотрении проекта бюджета в Думе не присутствует Максим Решетников, в то время как раньше главы Минэкономразвития «сами просились и участвовали при рассмотрении этого закона».

Андрей Макаров самокритично назвал это своей недоработкой, и спикер тут же предложил ее исправить, пригласив министра на второе чтение.

Но у господина Володина, как выяснилось, были и предложения по существу бюджета. Он поручил своему первому заместителю Александру Жукову (ЕР) провести совещание с представителями 10 дотационных регионов, которым выделяются средства на выравнивание экономической ситуации, чтобы определить их первоочередные нужды. Эта идея, признался спикер, пришла ему в голову после изучения региональных программ развития, содержащих, по его убеждению, вопросы далеко не первой необходимости. «Программа Республики Калмыкия, где масса проблем: предлагается профинансировать субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе оплата площадок и услуг в интернете,— привел пример Вячеслав Володин.— Мы на первоочередные проблемы предлагаем средства направить! Там нерешенных куча вопросов».

Андрей Макаров в связи с этим опять помянул недобрым словом ведомство господина Решетникова, заметив, что эти программы не имеют ничего общего с поставленными президентом задачами, зато «совпадают с показателями KPI руководителей Минэкономразвития».

«Они, судя по всему, считают, что с 40-го этажа здания в "Москва-Сити" проблемы регионов видны лучше, чем в самих регионах»,— ехидно предположил глава комитета и пообещал ко второму чтению перераспределить бюджетные средства для регионов с учетом упомянутого совещания.

Задававших вопросы депутатов волновали более конкретные проблемы. Например, Олег Смолин (КПРФ) спросил о низких зарплатах учителей и врачей — Антон Силуанов ответил, что поручения президента на этот счет выполняются, хотя запланированную на 2026 год реформу зарплат бюджетников действительно можно провести в некоторых регионах уже в 2025-м. Ирина Белых (ЕР), интересовавшаяся возможностью увеличить ассигнования регионам на обновление инфраструктуры для детского отдыха, получила обещание министра рассмотреть этот вопрос при подготовке поправок ко второму чтению. А в ответ на выступление Евгения Бессонова (КПРФ) по поводу ущемления прав пенсионеров господин Силуанов прочитал коммунисту мини-лекцию, напомнив о предстоящей в 2025 году индексации пенсий работающим пенсионерам и разъяснив, что тарифы ЖКХ — это лишь часть индекса потребительских цен, тогда как пенсии индексируются по общему уровню инфляции.

В выступлениях от фракций преобладали позитивные оценки законопроекта. Правда, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер от СРЗП Александр Бабаков заявили, что при голосовании их фракции воздержатся, но и обычно суровый к финансовому блоку правительства вождь коммунистов не удержался от комплиментов, заявив, что «впервые бюджет даже в таких чрезвычайных условиях во многом сбалансирован». Он также отметил, что всегда критиковал Андрея Макарова, но сейчас тот «выступал так, как будто просится в КПРФ». «Не отдадим Андрея Михайловича в КПРФ!» — вмешался единоросс Володин.

В итоге за проект трехлетнего бюджета проголосовали 314 депутатов, против был один (внефракционный депутат Оксана Дмитриева), воздержались — 78.

Ксения Веретенникова