Трамп сообщил о планах встретиться с Путиным и Си в Китае

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается поехать в Китай и принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. Там он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.