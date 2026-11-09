Трамп сообщил о планах встретиться с Путиным и Си в Китае
Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается поехать в Китай и принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. Там он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Это будет интересно. Мы обсудим множество вопросов, включая денуклеаризацию, но тем для разговора будет действительно много»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Как ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва, Вашингтон и Пекин сейчас обсуждают повестку возможной трехсторонней встречи глав государств. По его словам, США желают поднять тему ядерного разоружения, но КНР не хочет ее затрагивать. Странам еще предстоит найти консенсус по темам предстоящей дискуссии, говорил господин Песков.