Рубио заявил о шансе добиться прогресса на предстоящих переговорах по Украине

Переговоры по Украине в Абу-Даби, которые начнутся завтра, могут принести некоторые результаты в вопросе создания архитектуры безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат назвал это одной из ключевых тем, которая поднималась каждый раз при обсуждении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.