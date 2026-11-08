Рубио заявил о шансе добиться прогресса на предстоящих переговорах по Украине
Переговоры по Украине в Абу-Даби, которые начнутся завтра, могут принести некоторые результаты в вопросе создания архитектуры безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат назвал это одной из ключевых тем, которая поднималась каждый раз при обсуждении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
Так господин Рубио прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о грядущем «масштабном соглашении, которое затронет не только Украину» и может охватить всю Европу. «Думаю, президент намекает именно на то, что достигнуты определенные подвижки в том, как эта архитектура может выглядеть после завершения конфликта. Разумеется, сначала нам нужно преодолеть сам конфликт, чтобы прийти к этой точке»,— сказал господин Рубио во время разговора с журналистами.
Госсекретарь подтвердил, что обсуждения на этот счет действительно велись. Президенту представили «некоторые первоначальные соображения», но пока ничего окончательно не утверждено, отметил господин Рубио. «Возможно, какого-то прогресса удастся достичь в Абу-Даби»,— добавил дипломат.
Ранее представитель президента США Джаред Кушнер говорил, что инициатива, о которой заявлял господин Трамп, подразумевает конкретные соглашения, «учитывающие интересы безопасности всех сторон и снижающие риск будущего конфликта». The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США пытаются увязать мирное урегулирование в Украине с масштабными многосторонними переговорами между Россией и европейскими странами, и предлагают взять формат Совета Россия — НАТО за образец для выстраивания общеевропейской архитектуры безопасности.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Россией, США и Украиной пройдут 10-11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что они будут посвящены обсуждению вопросов гарантий безопасности и пройдут за закрытыми дверями.