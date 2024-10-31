Плати или не бери

Минфин планирует подкрепить заложенное в бюджет-2025 стремление правительства «жить по средствам» ужесточением правил расходования казенных денег. Для этого министерство предлагает поменять порядок исполнения бюджета, чтобы активнее перераспределять неиспользуемые ведомствами ассигнования. Заказчикам уже в первом полугодии придется подтвердить серьезность намерений в отношении закупок, субсидий и инвестиций — иначе зарезервированные средства к 1 сентября пополнят резервный фонд правительства и будут перенаправлены на иные приоритеты, недостатка в которых в последние три года у Белого дома нет. Ускорение проникновения госсредств в экономику краткосрочно может ослабить дезинфляционный эффект жесткого бюджета, на который рассчитывает Банк России, но долгосрочно поддержит рост предложения, также имеющий дезинфляционный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов в Государственной думе (24 октября 2024 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов в Государственной думе (24 октября 2024 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, корректирующий с 2025 года подходы к исполнению федерального бюджета. Министерство предлагает более жесткую схему перераспределения бюджетных средств между их получателями — теперь ведомствам придется уже в первом полугодии подтвердить планы закупок, субсидий и капвложений конкретными действиями. Без такого подтверждения зарезервированные в бюджете средства предлагается направлять в резервный фонд и перераспределять на другие приоритетные цели.

В отношении госзакупок схема выглядит следующим образом: Минфин устраняет де-факто имеющуюся сейчас возможность заказчиков не спешить с заключением контрактов до 1 июня, если извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Теперь ведомство потребует заключить такие контракты до 1 августа, а возможность разместить или скорректировать извещение будет заблокирована со 2 июня — это не позволит заказчикам искусственно «раздуть» извещения дополнительными закупками постфактум.

Зарезервированные в бюджете, но не использованные заказчиками средства к 1 сентября будут перечислены в резервный фонд, при этом ведомства—распорядители бюджетных средств смогут в августе представить предложения, как по-новому потратить невостребованные деньги.

Применительно к капвложениям схема также корректируется: теперь у заказчиков будет больше времени на утверждение проектной документации по объектам (предельный срок смещается с 1 марта на 1 апреля), но заказчики обязуются заключить контракты с подрядчиками до 1 июня вместо 1 июля. В отношении субсидий предельные сроки заключения договоров об их предоставлении сохранены, но теперь Минфин требует подтверждений того, что процесс действительно идет: раздающие субсидии ведомства должны будут направлять в Казначейство информацию о заключенных с получателями господдержки соглашениях, иначе для зарезервированных на нее средств также предусмотрен механизм отзыва и перераспределения.

Проектируемые изменения позволят Минфину еще активнее перераспределять средства между приоритетными проектами, сократив при этом неэффективные и необязательные траты.

Правительство экспериментирует с возможностями такого управления бюджетными расходами с 2020 года — тогда в условиях «ковидной» неопределенности требовалось наращивать расходы на непредвиденные обстоятельства в условиях дефицитного бюджета. В результате Минфин предусмотрел возможность перераспределения бюджетных ассигнований для ускорения строительства «опережающих» объектов капитального строительства за счет удлинения сроков для «запаздывающих». Правительство также закрыло возможности ведомств самостоятельно перераспределять зарезервированные, но не истраченные на конец года средства нацпроектов на иные цели — деньги перенаправлялись в резервный фонд Белого дома, таким образом расширяя возможности ручного управления средствами, которые использовались неэффективно или резервировались получателями «на перспективу» (см. “Ъ” от 25 февраля и 17 марта 2021 года).

Новый проект Минфина соответствует стремлениям правительства к жизни по средствам с 2025 года.

Напомним, что бюджет следующего года получился достаточно жестким: при росте доходов на 12% к этому году расходы увеличиваются только на 5%, а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года). Накопление же средств в резервном фонде с 1 сентября обеспечит правительство средствами на непредвиденные расходы, которые в последние годы стали частью бюджетной нормальности — запросы на удовлетворение возникающих «внутри года» новых потребностей из-за существенных изменений конъюнктуры и внешней обстановки растут.

Ведомству в случае реализации предложенной схемы не придется раздувать для этого бюджет, наращивая дефицит,— речь идет о приоритизации имеющихся расходов. При этом стимулирование получателей средств в первом полугодии ускорит проникновение госсредств в экономику — краткосрочно это может ослабить дезинфляционный эффект жесткого бюджета, на который рассчитывает Банк России, но долгосрочно поддержит рост предложения, имеющий также дезинфляционный характер.

Диана Галиева, Олег Сапожков