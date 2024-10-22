«Рёнхап»: Южная Корея допускает смену позиции по поставкам оружия Украине

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность наращивания военной поддержки Украины, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник. Утверждается, что южнокорейские власти могут поэтапно отойти от политики отказа от прямого предоставления летальной помощи Украине. Причиной стала информация об «отправке северокорейских солдат в Россию».

По данным собеседника агентства, поставка оборонительного вооружения будет иметь приоритет над поставкой летального. Даже если летальное вооружение решат предоставить, Южная Корея сначала рассмотрит возможность его непрямых поставок, уточняет «Рёнхап». «При выявлении признаков военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией ответные меры будут приниматься поэтапно»,— сказал источник.

Помимо этого агентство подтвердило, что Южная Корея также может отправить на Украину группу сотрудников спецслужб и специалистов по военной тактике КНДР. Накануне об этом сообщал портал Newspim.

18 октября разведка Южной Кореи заявила, что на российских полигонах на Дальнем Востоке находятся 1,5 тыс. северокорейских солдат. В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности. Вчера, 21 октября, МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Георгия Зиновьева. Кремль счел сообщения об отправке военных КНДР в Россию противоречивыми, власти Северной Кореи назвали их беспочвенными слухами.

Подробности — в материале «Ъ» «Чьего полку прибыло».