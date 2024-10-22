Newspim написал о плане Сеула отправить военных экспертов на Украину из-за КНДР

Южная Корея может отправить своих военных на Украину, пишет южнокорейский портал Newspim. Сеул готов принять это решение, если присутствие солдат из КНДР в зоне специальной военной операции (СВО) подтвердится.

Источник издания уточнил, что речь идет о военных специалистах, которые «могли бы участвовать в допросах, выступая в качестве переводчиков «в случае пленения северокорейских солдат».

Южнокорейцы намерены помогать вооруженным силам Украины (ВСУ), предоставляя данные о тактике и консультируя по поводу операций, проводимых военными из КНДР.

21 октября журнал Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи написал, что Сеул рассмотрит вопрос о возможных поставках летального оружия на Украину. До этого Сеул оказывал Киеву только гуманитарную помощь.

18 октября разведка Южной Кореи заявила, что 1,5 тыс. северокорейских солдат находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В ведомстве допустили, что в дальнейшем военных могут направить в зону конфликта на Украине. Агентство «Рёнхап» также писало, что КНДР решила направить в Россию 12 тыс. военнослужащих.

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсудил перемещения войск Северной Кореи. 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. На встрече он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения об отправке северокорейских военных в Россию для участия в СВО противоречивыми и призвал относиться к ним скептически. Он также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно вызывать обеспокоенность третьих стран.

О беспокойстве Южной Кореи по поводу отправки северокорейских военных в Россию — в материале «Ъ» «Чьего полку прибыло».