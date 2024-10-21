Песков назвал противоречивой информацию о «переброске солдат КНДР» в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отправке северокорейских военных в Россию для участия в СВО. Он назвал сообщения противоречивыми и призвал относиться к ним скептически. Господин Песков подчеркнул, что сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенность третьих стран.

«Это вопрос, который касается ведения СВО. Вам нужно обращаться в Минобороны. Мы видим много противоречивой информации, южнокорейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому — много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь президента добавил, что сотрудничество России и Северной Кореи развивается во всех областях. По его словам, отношения двух стран не должны вызывать обеспокоенности, так как действия Москвы и Пхеньяна не направлены против третьих стран.

18 октября разведка Южной Кореи (NIS) заявила, что 1,5 тыс. северокорейских солдат находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. Ведомство предположило, что в дальнейшем военных могут направить в зону боевых действий на Украине. Агентство «Рёнхап» также писало, что КНДР решило направить в Россию 12 тыс. военнослужащих.

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсудил перемещения войск Северной Кореи. Сегодня, 21 октября, МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. На встрече он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.

О ситуации на Корейском полуострове — в тексте «Ъ» «Одной Кореей меньше».