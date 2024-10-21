МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за слухов об отправке войск КНДР

МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле в связи с появившейся информацией о перемещении северокорейских войск в Россию, сообщает агентство «Рёнхап». О том, что КНДР начала отправку войск на Украину, на прошлой неделе заявили украинские и южнокорейские власти. Москва и Пхеньян это пока не комментировали.

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18 октября украинский правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал видео, на котором якобы показана выдача российского снаряжения военнослужащим из КНДР. В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсудил «перемещение северокорейских войск в Россию».

По данным «Рёнхап», сегодня, 21 октября, южнокорейское Министерство иностранных дел вызвало российского посла Георгия Зиновьева, чтобы «выразить сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» на Украину. По словам местных чиновников, позицию правительства Южной Кореи до посла донес первый замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн. Господин Зиновьев подтвердил встречу, но отказался сообщить ее детали.

19 июня Владимир Путин во время визита в Пхеньян подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В рамках документа стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Комментируя итоги поездки, господин Путин сказал, что Россия о помощи «никого не просит, нам никто не предлагал». 14 октября он внес проект о ратификации договора в Госдуму.

О развитии военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Отложили до выборов».