Чьего полку прибыло

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев 21 октября был вызван в МИД Южной Кореи, где дипломату была выражена «глубокая обеспокоенность по поводу недавней отправки северокорейских солдат в Россию». Сеул потребовал от Москвы «незамедлительно вывести северокорейские войска и прекратить любое подобное сотрудничество» с Пхеньяном. Поводом для вызова российского дипломата послужили сообщения о переброске из КНДР в РФ северокорейских солдат, которые пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полторы недели назад назвал «очередной уткой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

Фото: Николай Галкин / ТАСС Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

Фото: Николай Галкин / ТАСС

В понедельник посла России в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в южнокорейский МИД. Сеул потребовал от Москвы «немедленного вывода северокорейских войск» и призвал к «прекращению соответствующего сотрудничества» с Пхеньяном, которое создает «угрозу безопасности для международного сообщества» и нарушает резолюции Совета Безопасности и положения Устава ООН. В ведомстве «строго предупредили», что Сеул может ответить на действия, «угрожающие ключевым интересам безопасности» Южной Кореи. В чем именно может состоять ответ, не уточняется. Однако известно, что на данный момент в стране, обладающей развитой военной промышленностью, действует запрет на поставки оружия Украине.

В российском посольстве факт вызова господина Зиновьева в МИД Южной Кореи подтвердили и заверили, что российско-северокорейское сотрудничество «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея». Там добавили, что южнокорейский замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн изложил позицию правительства своей страны по вопросу «переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине».

Таким образом, посольство РФ в Южной Корее cделало упор на том, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пхеньяна никак не угрожает Сеулу.

Когда 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил о намерениях КНДР отправить своих военных в Россию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это похоже на очередную информационную утку». Однако 21 октября, после разговора Георгия Зиновьева с Ким Хон Гюном, господин Песков неожиданно оказался не столь категоричен. «Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом в Пентагоне заявляют, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться»,— сказал Дмитрий Песков, посоветовав журналистам за подробностями обратиться в Минобороны РФ.

Он также добавил, что Северная Корея — «близкий сосед» и партнер России, с которым она развивает отношения во всех областях.

«Это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран»,— подчеркнул господин Песков.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин, 21 октября посетивший с неожиданным визитом в Киев, накануне заявил, что не может подтвердить присутствие северокорейских военных в России. Генсек НАТО Марк Рютте 18 октября также не смог подтвердить утверждения Южной Кореи.

Андрей Денисов