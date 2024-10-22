КНДР впервые отреагировала на сообщения об отправке своих военных в Россию

Представительство КНДР при ООН назвало беспочвенными слухами информацию от отправке северокорейских солдат в Россию. Глава делегации Северной Кореи заявил, что отношения с Россией являются «законными и основываются на сотрудничестве».

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, целью которых является очернение КНДР и подрыв легитимных, дружеских и партнерских отношений между двумя государствами»,— сказал представитель миссии Северной Кореи на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по разоружению и международной безопасности в Нью-Йорке (цитата по «Рёнхап»).

«Рёнхап» отмечает, что это первый официальный комментарий северокорейской стороны. Заявление было сделано на фоне сообщения южнокорейской разведки о том, что 1,5 тыс. солдат КНДР находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В ведомстве Южной Кореи допускали, что в дальнейшем военных могут направить в зону конфликта на Украине.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, где обсудил перемещения войск Северной Кореи. 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. В ходе встречи он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Чьего полку прибыло».