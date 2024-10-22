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Коммерсантъ FM
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Военкор Коц: «флаг КНДР» в районе Цукурино подняли российские военные

Знамя, которое по оформлению и цветам напоминает государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), у освобожденного поселка Цукурино в Донецкой Народной Республике установили российские военные из группировки войск «Центр». Об этом заявил военкор Александр Коц. Накануне, 21 октября, Telegram-каналы опубликовали фотографию из зоны специальной военной операции (СВО) с северокорейским флагом

«Толстый троллинг от бойцов "Центра" на покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!»-- написал он.

Господин Коц обратил внимание, что такой способ деморализовать противника российские бойцы используют не в первый раз. Военкор напомнил, что несколько лет назад под Славянском аналогичным образом поступил командир отряда ополченцев «Спарта» с позывным Моторола. Тогда ополченцы, которые удерживали город, включили через громкоговорители мусульманские азаны. В результате «украинцы были уверены, что им противостоит не горстка смельчаков, а вся кадыровская гвардия», написал господин Коц. «Пусть и сейчас боятся»,— заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинской армии приходится «воевать с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей». Южнокорейский портал Newspim писал о намерении Сеула отправить своих военных специалистов на Украину, если подтвердится присутствие солдат из КНДР в зоне СВО.

18 октября разведка Южной Кореи заявила, что 1,5 тыс. северокорейских солдат находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В ведомстве допустили, что в дальнейшем военных могут направить в зону конфликта на Украине. Агентство «Рёнхап» также писало, что КНДР решила направить в Россию 12 тыс. военнослужащих.

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсудил перемещения войск Северной Кореи. 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. На встрече он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения об отправке северокорейских военных в Россию для участия в СВО противоречивыми и призвал относиться к ним скептически. Он также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно вызывать обеспокоенность третьих стран.

О беспокойстве Южной Кореи по поводу отправки северокорейских военных в Россию — в материале «Ъ» «Чьего полку прибыло».

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