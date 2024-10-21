Российский посол выслушал позицию МИДа Южной Кореи о «переброске солдат КНДР»

Посольство России рассказало о встрече посла Георгия Зиновьева с первым замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. Сегодня, 21 октября, господин Зиновьев был вызван в южнокорейский МИД в связи с информацией о переброске северокорейских военных в Россию «для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Зиновьев

Фото: Николай Галкин / ТАСС Георгий Зиновьев

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Российский посол заверил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против интересов безопасности Сеула. При этом он также уточнил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о том, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове», приводит его слова пресс-служба посольства РФ.

О том, что КНДР отправляет своих военных на Украину, на прошлой неделе заявили украинские и южнокорейские власти. Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что страны обязуются оказать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них. КНДР на прошлой неделе пригрозила Южной Корее войной.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».