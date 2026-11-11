ТАСС: Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби

Накануне Мераб Двалишвили на своей странице в X обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. «Проводил интервью для RAF в холле отеля, и Усман с его дружками подошли сзади и начали меня и моего молодого друга избивать»,— написал спортсмен.