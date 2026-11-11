ТАСС: Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби
В Абу-Даби задержан боец ММА Усман Нурмагомедов
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов, а также все участники драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили задержаны в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, участников драки задержали для выяснения обстоятельств и опроса.
Накануне Мераб Двалишвили на своей странице в X обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. «Проводил интервью для RAF в холле отеля, и Усман с его дружками подошли сзади и начали меня и моего молодого друга избивать»,— написал спортсмен.
28-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На его счету 22 победы и ни одного поражения. Мераб Двалишвили — 35-летний боец ММА. В 2024 году он завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.