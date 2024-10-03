Синдикаторы риска

Законодатели решили активизировать развитие в России рынка синдицированного кредитования, который до 2022 года был представлен в основном крупными иностранными банками. Поправки к действующему законодательству могут способствовать созданию вторичного рынка синдикаций, в которых могут принять участие небольшие игроки, неспособные принять участие в организации самих кредитов. Однако, по мнению экспертов, основная проблема в развитии этого сегмента рынка заключается в риске нарушения норматива концентрации активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госудумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель комитета Госудумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду, 2 октября, в Госдуму был внесен законопроект о развитии синдицированного кредитования, который предполагает совершенствование этого механизма для увеличения финансирования инвестпроектов. Документ направлен на регулирование субучастия в синдикации, которое позволит организаторам кредита продавать внешним участникам (кредитным и другим финансовым организациям) свою долю или передавать им часть риска (так называемое фондируемое и нефондируемое субучастие). В роли кредиторов по синдицированным кредитам также смогут участвовать и «специальные финансовые организации, правовой режим которых является востребованным на рынке синдицированного кредитования», отмечается в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения «позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и, таким образом, привлечь дополнительное финансирование», считает глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

После ухода зарубежных банков с российского финансового рынка сегмент синдицированного кредитования значительно сократился. «В отсутствие западных инвесторов ключевыми участниками этого сегмента сейчас являются ВЭБ.РФ и крупные государственные и частные банки»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, даже банки из дружественных стран не проявляли интереса к таким сделкам, в том числе из-за сложностей в трансграничных расчетах и опасений вторичных санкций. По данным Cbonds, по итогам 2021 года объем рынка синдицированных кредитов составлял $39,2 млрд. С 2022 по 2024 год в качестве организаторов таких займов Cbonds называет только ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. При этом за два с половиной года на них пришлось только $10,2 млрд синдицированных кредитов (пять сделок).

Поэтому эксперты в целом положительно оценили усилия депутатов по активизации рынка синдицированного кредитования. Как отметил Сергей Гришунин, «принятие этого закона обеспечит как появление вторичного рынка, так и вовлечение в синдицированное кредитование большего числа участников». Закон обеспечит банкам-организаторам дополнительную ликвидность, так как они смогут продавать свои доли в синдикате. Таким образом может быть создан вторичный рынок синдицированного кредитования, в котором смогут поучаствовать менее крупные игроки, самостоятельно неспособные поучаствовать в организации синдицированного кредита.

10,2 миллиарда долларов составил объем выданных синдицированных кредитов на российском рынке с начала 2022 по середину 2024 года.

На внутреннем рынке спрос на синдицированные кредиты могут предъявлять крупнейшие заемщики, например компании нефтегазового сектора и другие крупные добывающие и перерабатывающие компании. «Одного банка-кредитора им зачастую бывает недостаточно из-за нормативного регулирования концентрации кредитного риска кредитных организаций»,— отмечает Юрий Беликов.

Вместе с тем Банк России рассматривает развитие синдицированного кредитования как один из способов снижения риска концентрации, указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако даже в рамках этого инструмента «в России сложно достичь нормальной диверсификации рисков, что связано с концентрацией активов в самой системе», указывает он. По его оценке, большинство банков не могут поддерживать синдикаты, «поскольку даже небольшое участие может оказать давление на нормативы концентрации».

Максим Буйлов