«Фабрике» добавят капитала

Белый дом вновь смягчает требования к частным инвесторам фабрики проектного финансирования. Для увеличения числа крупных проектов, реализуемых с помощью этого механизма, до конца 2024 года продлевается действие нормы о снижении с 20% до 15% минимальной доли средств инвестора в проекте. Кроме того, вводится возможность уменьшения этой доли и до 10% — за счет участия фондов акционерных капиталов. Пока такие фонды только готовятся к запуску — они позволят профинансировать проекты, на которые у инициаторов не хватает собственных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассчитывает, что сохранение пониженной доли средств инвесторов в рамках «фабрики» позволит запустить большее число инвестпроектов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассчитывает, что сохранение пониженной доли средств инвесторов в рамках «фабрики» позволит запустить большее число инвестпроектов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство принятым постановлением изменило правила работы фабрики проектного финансирования, сообщил вчера на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, речь идет о механизме финансирования крупных проектов (от 3 млрд руб.) за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов по льготным ставкам. Неизменность этих пониженных ставок гарантируется на протяжении всей реализации проекта. Сейчас в рамках фабрики финансируется 18 проектов на 1,4 трлн руб., на рассмотрении находятся еще 39 инициатив на 5 трлн руб.

Обновленные правила должны повысить доступность этого механизма. Постановление продлевает до конца 2024 года действие нормы о снижении доли софинансирования проектов за счет собственных средств инвесторов с 20% до 15% (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года). Как поясняет первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, снижение порога позволит реализовать большее количество крупных инвестпроектов.

Для еще большего снижения доли средств инициатора проекта (до 10%) предусматривается участие фондов акционерного капитала, которые смогут профинансировать до половины от размера его вложений. Речь идет о фондах, которые будут формироваться за счет вложений банков и ВЭБ.РФ. Идея обсуждается с прошлого года, вчера же госкорпорация сообщила о согласовании программы по созданию таких фондов. Их общий объем составит до 200 млрд руб. (один фонд — до 50 млрд руб.). По инвестициям в фонды будут снижены коэффициенты риска для банков на срок до восьми лет. ВЭБ при этом гарантирует банкам возврат всех вложений с доходностью в 4%. По словам Ильи Торосова, сейчас идет согласование учредительной документации первого фонда, создание еще трех обсуждается с банками.

Ожидается, что фонды позволят профинансировать проекты стоимостью 2 трлн руб., для которых не хватает средств инициатора. Как пояснил “Ъ” зампред ВЭБ.РФ Юрий Газарян, их создание связано с тем, что «по многим проектам, которые "заходят" в фабрику, наблюдается нехватка акционерного капитала, при этом регулирование не позволяло банкам участвовать в акционерном капитале инициаторов проектов». По его словам, средства фондов будут возвратными, однако условия будут зависеть от конкретного проекта — рассматриваться будут инициативы с акционерной доходностью не ниже 15% годовых. На «долю» банков в фонде ВЭБ.РФ даст опционы, которые можно будет предъявить с пятого по восьмой год — тогда, говорит Юрий Газарян, «госкорпорация выкупит долю банка и продолжит реализовывать накопленные в портфеле проекты (это для ВЭБ рассматривается как негативный сценарий, и вероятность его невысокая)». Также, добавил он, предусматривается возможность для ВЭБ.РФ выкупить долю банка, если портфель покажет сверхдоходность.

Среди иных послаблений — возможность замены финансирования ВЭБ.РФ на его поручительства, например, при получении более дешевых кредитов в других банках. Это позволит высвободить средства госкорпорации для других проектов. Также расширяется допуск в фабрике действующих компаний — если в 2022 году требование о создании инвесторами проектной компании было снято для модернизации производств и инициатив «второй очереди», то теперь необходимость образования новых компаний отпадает для любых инициатив.

В РСПП “Ъ” сообщили, что поддерживают продление подтвердивших свою эффективность временных мер, включая пониженную до 15% минимальную долю инвестора, а также появление новых возможностей. «Надеемся, это позволит еще больше повысить интерес компаний к фабрике и запустить новые инвестпроекты»,— отметили в союзе.

Евгения Крючкова