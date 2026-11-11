Донецк и Мариуполь частично обесточены

Причину аварии в энергосистеме власти ДНР не сообщили. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнял, что в городе без электричества остались более 120 тыс. абонентов. По его словам, из-за аварии отключились 914 трансформаторных подстанций.