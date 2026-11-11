Донецк и Мариуполь частично обесточены
Донецк и Мариуполь частично остались без света из-за аварии
В энергосистеме ДНР произошла авария, из-за которой без электричества частично остались некоторые населенные пункты и муниципальные округа республики. В их числе Донецк и Мариуполь.
«Перечень территорий, затронутых отключением, уточняется. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам»,— написано в сообщении министерства угля и энергетики ДНР. Там уточнили, что «при благоприятном развитии ситуации» поэтапное восстановление электроснабжения ожидается к утру 12 ноября.
Причину аварии в энергосистеме власти ДНР не сообщили. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнял, что в городе без электричества остались более 120 тыс. абонентов. По его словам, из-за аварии отключились 914 трансформаторных подстанций.