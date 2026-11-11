Прерванная миссия
Скоропостижно скончался посол РФ в США Александр Дарчиев
Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался 11 ноября на 67-м году жизни, сообщил МИД РФ. Он занимал свой пост с марта 2025 года и возглавлял российскую делегацию на переговорах США и России в Стамбуле. В памяти российских коллег он остался не только как выдающийся дипломат, но и как «добрый товарищ и наставник». Американские визави отзывались о нем как о «дипломате-стратеге», нацеленном, вопреки всему, улучшить двусторонние отношения.
«Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в тот же день.
В сообщении отмечается, что «ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», который «работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики».
Дарчиев являлся потомственным дипломатом и всегда оставался строго в русле политики Северной Америки — весь его профессиональный путь указывает на это. Он родился в 1960 году в Будапеште в семье советского дипломата Никиты Дарчиева, который был советником-посланником в Венгрии, в 1983 году окончил исторический факультет МГУ и свободно владел английским и французским языками.
Почти десять лет он проработал в науке: до 1992 года прошел путь от аспиранта до научного сотрудника в Институте США и Канады Академии наук СССР.
Сферой его научных интересов стали леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, и он защитил диссертацию по этой теме. То есть он глубоко понимал внутреннюю кухню американской политики еще с советских времен.
Александр Дарчиев перешел работать в МИД РФ в 1992 году, сначала став первым секретарем отдела департамента Северной Америки, а потом, в 1997 году, возглавил один из отделов департамента. Впоследствии он служил советником посольства РФ в США с 1997 по 2002 год — и, скорее всего, увидел в дипломатии того времени практически все: начиная от разворота тогдашнего премьер-министра РФ Евгения Примакова над Атлантикой в 1999 году из-за бомбежек Штатами Югославии и заканчивая выходом США из договора по ПРО 1972 года и терактами 11 сентября 2001 года, когда президент РФ Владимир Путин самым первым позвонил президенту США Джорджу Бушу с соболезнованиями и поддержкой.
Впоследствии дипломат-американист стал сначала заместителем директора, а потом и директором департамента Северной Америки МИДа и оставался в Москве вплоть до 2014 года, пока его не назначили послом РФ в Канаде. Он стал главой российской дипмиссии в Оттаве в непростое время: его канадская командировка фактически стала символом работы дипломата в «осажденной крепости». Тогда, после присоединения Крыма к РФ, двусторонние отношения между странами фактически лежали в руинах. Когда осенью 2015 года к власти пришел премьер Джастин Трюдо, а глава МИД Канады Стефан Дион стал осторожно говорить о «прагматичном возобновлении диалога», Александр Дарчиев, по сообщениям СМИ, лично пытался нащупать почву для рабочих контактов.
В Канаде же он застал и санкционные войны 2017–2018 годов, когда внешнеполитическое ведомство страны возглавляла Христя Фриланд, которая еще с 2014 года находилась под персональными санкциями РФ. Возник дипломатический тупик: министр иностранных дел страны пребывания официально числилась в черном списке Москвы. Осенью 2017-го Канада приняла свой «закон Магнитского», на что Дарчиев выдал жесткое заявление о «самоизоляции Оттавы от одной из ведущих мировых держав» и зеркальных санкциях. Тогда же происходила и массовая высылка дипломатов, когда Канада синхронно с Великобританией и США в 2018 году выслала трех сотрудников посольства в Оттаве и одного из генконсульства в Монреале из-за «дела Скрипалей». Посольство тогда фактически перешло на полуавтономное существование с урезанным штатом.
Но даже в условиях жесточайшей нехватки кадров и катастрофически ухудшившихся отношений двух стран в качестве посла РФ в Канаде Александр Дарчиев пытался сохранить сотрудничество между Москвой и Оттавой, в частности по Арктике. Он выступал за неконфликтное разграничение Арктического шельфа через комиссию ООН, так как у Канады и РФ тогда пересекались заявки по хребту Ломоносова.
В канадской прессе его тогда называли «холодным, немногословным профессионалом советской выучки, с которым невозможно спорить на эмоциях, потому что он давит фактами».
Вернувшись в Москву из командировки и проработав вновь в центральном аппарате МИД РФ в качестве директора департамента Северной Америки, в 2025 году перед господином Дарчиевым вновь возник профессиональный вызов: после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде в феврале прошлого года он возглавил российскую делегацию на переговорах по нормализации работы посольств обеих стран. Тогда место посла РФ в США более чем полгода пустовало, и кандидатура опытного американиста и дипломата стала наиболее подходящей, чтобы закрыть эту брешь. Американцы быстро согласовали его назначение российским послом: они передали официальную ноту с агреманом на его имя прямо на переговорах в Стамбуле.
Когда стало известно о назначении Дарчиева послом РФ в США, в американских СМИ появились высокие оценки и его научного прошлого, и карьерного пути. Так, его называли «академическим американистом, который знает Вашингтон изнутри». По мнению ряда американских обозревателей, Дарчиева направили в Вашингтон не как «ястреба», а как «дипломата-стратега» с задачей улучшить двусторонние отношения и найти точки соприкосновения.
А Госдепартамент США еще после переговоров в Стамбуле заявлял, что именно благодаря его прагматичному подходу удалось сдвинуть с мертвой точки заблокированный процесс функционирования дипмиссий и банковского обслуживания посольств.
Для самого Александра Дарчиева назначение в Вашингтон стало логичным итогом всей его профессиональной биографии — возвращением в страну, изучению и работе с которой он посвятил более сорока лет. По словам знавших его людей, он воспринимал эту командировку не как почетную завершающую ступень карьеры, а как самую тяжелую работу, требующую максимальной вовлеченности. Сделать ему предстояло ровно то, чем он занимался последнее десятилетие в Оттаве и Москве,— шаг за шагом возвращать двусторонние контакты в рабочее русло. Эту партию ему пришлось прервать на полпути.