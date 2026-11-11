Прерванная миссия

Александр Дарчиев перешел работать в МИД РФ в 1992 году, сначала став первым секретарем отдела департамента Северной Америки, а потом, в 1997 году, возглавил один из отделов департамента. Впоследствии он служил советником посольства РФ в США с 1997 по 2002 год — и, скорее всего, увидел в дипломатии того времени практически все: начиная от разворота тогдашнего премьер-министра РФ Евгения Примакова над Атлантикой в 1999 году из-за бомбежек Штатами Югославии и заканчивая выходом США из договора по ПРО 1972 года и терактами 11 сентября 2001 года, когда президент РФ Владимир Путин самым первым позвонил президенту США Джорджу Бушу с соболезнованиями и поддержкой.