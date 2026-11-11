До девяти выросло число раненых при ударе БПЛА по автобусу в ДНР
Число пострадавших при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу Москва — Горловка в ДНР увеличилось до девяти. Один пассажир погиб. Об этом сообщили власти республики.
Как уточнили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, атака произошла на автодороге в районе населенного пункта Савельевка в городском округе Енакиево. Личность погибшего устанавливается.
Были ранены женщины 1954, 1959, 1966, 1973, 1982, а также 2000 годов рождения и мужчины 1962, 1978 и 1979 годов рождения, отметили в управлении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Специалисты устанавливают типы и модели использованных беспилотников, а также причастных к ударам лиц.