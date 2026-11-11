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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Марий Эл

В Звениговском районе Марий Эл произошла смертельная авария — столкнулись два легковых автомобиля. По данным региональной Госавтоинспекции, семь человек погибли, также имеются пострадавшие.
Столкновение случилось около 20:40 на 45-м километре автодороги «Вятка». Информация о числе и состоянии пострадавших пока не приводится.
На место происшествия направился руководитель управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимир Мухачев. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.
ДТП
Марий Эл