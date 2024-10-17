В гостях как дома

Вам никогда не приходила мысль провести отпуск, не покидая родной город? Для этого не обязательно оставаться дома — тут вас поглотит быт с его бесконечными ремонтами, шатаниями по магазинам и родственникам, просмотром бесконечных новостей по телевизору и трескотней о политике и аналитике в соцсетях. Можно, к примеру, пожить в своем городе, но — не дома. Мерзнуть на даче или арендовать квартиру у соседей для этого не обязательно, тем более что ставки по аренде растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор редакции журнала «Деньги» Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор редакции журнала «Деньги» Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

А если, сэкономив на перелетах в Турцию и Таиланд, снять номер в хорошем отеле своего города? Можно даже пятизвездном. А вы знали, что в России насчитывается около четырех сотен отелей класса люкс? Многие из них расположены в таких отдаленных деревнях и селах, где их наверняка никто не будет искать. Там можно, отдохнув от суеты, пожить другой жизнью: поплавать в бассейне, сходить на массаж, расслабиться в бане, полакомиться щучьей икрой и сомами у фонтана под живую арфу. Из окна такого отеля и родной город покажется иным. Можно придумать для себя экскурсию по местам, где вы раньше не были. А можно арендовать на время отпуска новый автомобиль, обвешанный невероятными современными гаджетами. Такой отпуск наверняка позволит взглянуть на родной город и на привычную жизнь под другим углом. Мир заиграет другими красками.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»