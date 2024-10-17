Новым деньгам новые ставки

Российские банки в сентябре активно меняли условия по вкладам и накопительным счетам, повышая доходность клиентов. Сейчас есть ряд долгосрочных вкладов по ставке выше ключевой. Как правило, такие депозиты предполагают выплату процентов в конце срока. При сравнении продуктов вкладчикам стоит обратить внимание на разницу ставок с учетом капитализации.

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Сберегательный процент

В сентябре около десятка из числа крупнейших российских банков сообщали об улучшении условий по сберегательным продуктам. Сложилось ощущение, что соревновались банки не только друг с другом, но и с Банком России. 13 сентября регулятор решил повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 19%, стремясь обуздать инфляцию. «Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6–8%? Во-первых, для того, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения. Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты»,— сказала тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В сентябре об улучшении условий по вкладам сообщали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, МКБ, РСХБ, ГПБ, «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», Почта-банк, МТС-банк, ОТП-банк и другие. В настоящее время, как свидетельствует мониторинг, наиболее высокая ставка по вкладу на рынке — 23% годовых — у МКБ и Совкомбанка. Оба предлагают такую доходность на сроке три года. В МКБ условием максимального дохода по вкладу являются покупки 10 тыс. руб. в месяц, в Совкомбанке — подписка на программу «Халва.Десятка» и покупки по карте «Халва». Другие банки предлагают высокие ставки на трехлетнем сроке и более (например, Альфа-банк, «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург»). Отдельные банки также предлагают вклады с лестничной ставкой, в рамках которых предлагается начисление 22–27% на период 30–90 дней, однако эффективная ставка по таким вкладам ниже.

Доходность длинных вкладов выросла

Мониторинг Банка России свидетельствует, что вклады на срок свыше года (долгосрочные вклады) стали более доходными, чем вклады по более коротким срокам. Так, за август доходность вкладов на срок более года составляла 21,4%, тогда как по остальным срокам находилась в диапазоне 19–20,76%. «Уровень ставок формируется исходя из потребности в привлечении ресурсов, банки при предоставлении кредитов ориентируются на стоимость и срочность имеющегося фондирования и повышают ставки по депозитам, если они могут разместить эти деньги дороже и сохранить маржу»,— поясняет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. «Если ключевая ставка стабильна и находится на низком уровне, банк, как правило, заинтересован в привлечении длинных денег и по долгосрочным депозитам дает чуть более высокую доходность»,— поясняет руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «Если на рынке цикл снижения ставки, то банки не заинтересованы брать длинные деньги по высоким ставкам. В долгосрочные депозиты они закладывают потенциальное снижение ключевой ставки»,— отмечает он.

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«По данным Банка России, темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими, поскольку из-за инфляции затрат бизнесу необходимо брать больше кредитов, чтобы "производить" тот же объем продукции, поскольку около 50% всех выданных банками кредитов, по данным ЦБ, приходится на кредиты с плавающей ставкой. Банки могут поддерживать маржу при росте стоимости фондирования»,— говорит Наталия Богомолова. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что сейчас на рынке присутствуют предложения по вкладам и накопительным счетам со ставкой выше уровня ключевой. Однако, на его взгляд, как правило, это либо краткосрочные продукты, либо ставка носит во многом рекламный характер и указывается с учетом капитализации, которая, в свою очередь, может заметно отличаться от номинальной ставки по договору, особенно в случае долгосрочного вклада (на два-три года).

Реальные и маркетинговые ставки сблизились

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Данные Банка России свидетельствуют о сближении средневзвешенных и маркетинговых ставок банков по вкладам. Например, маркетинговые ставки банков в конце июля впервые оказались ниже средневзвешенных (16,1% против 16,3%). Обычно ситуация обратная. Впрочем, в Банке России пояснили, что превышение средневзвешенных ставок банков над маркетинговыми в большей степени объясняется методологической особенностью их расчета. Они рассчитываются как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем вкладов. «В расчете учитываются только максимальные ставки по типовым вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. В расчет не включаются ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т. п.), которые попадают в расчет средневзвешенных ставок»,— пояснили в ЦБ. Большая часть вкладов предполагает выплату процентов в конце срока, поэтому капитализация процентов оказывает заметное влияние на динамику средств населения в банках, отмечает Егор Лопатин. В НКР не ожидают снижения динамики прироста вкладов, «пока сохраняются жесткие денежно-кредитные условия и высокие ставки по сберегательным продуктам». По оценке НРА, основной рост средств на вкладах у россиян происходит за счет реинвестирования доходов, полученных от ранее открытых вкладов, а не за счет притока новых средств. К началу сентября 2024 года, как свидетельствует статистика ЦБ, годовые (год к году) темпы прироста средств физлиц на счетах составили 26,7%, а с начала текущего года — 13,3%. Всего россияне к началу осени хранили на счетах и депозитах 51,3 трлн руб.

Максимальные ставки по вкладам крупнейших банков Выйти из полноэкранного режима Ставка (%) Срок Сбербанк 20 7–9 месяцев ВТБ 21 1 год Газпромбанк 21 1 год Альфа-банк 21 3 года Россельхозбанк 19,5 6 месяцев МКБ 23 3 года Т-Банк 18,38 1 год Промсвязьбанк 19,6 6 месяцев Совкомбанк 23 3 года Банк «Дом.РФ» 19,5 1 год Банк «Санкт-Петербург» 20 5 лет Банк «Ак Барс» 19 3 месяца Новикомбанк 19 220 дней Уралсиб 22,01 3 года Почта-банк 21 9 месяцев МТС-банк 18,77 6 месяцев ОТП-банк 18,5 9 месяцев УБРиР 19,58 7 месяцев ТКБ 19,75 400 дней Банк «Зенит» 18,7 1 год Открыть в новом окне Источники: «Деньги», официальные сайты банков. Данные по состоянию на 01.10.2024.

Зачастую банки привлекают деньги по наиболее высокой ставке, «доплачивая» за то, что привлечены будут «новые» деньги — не с других вкладов или счетов в банке, или для новых клиентов, ранее не имевших большие остатки на вкладах и накопительных счетах. Помимо этого, например, встречаются условия о ежемесячных тратах, переводе зарплаты, приобретении подписок и сохранении минимальной поддерживаемой суммы, чтобы удержать высокую ставку. «Если же смотреть ставки по вкладам без дополнительных условий, то выйдет иначе: максимальная ставка дается по вкладам сроком 6–12 месяцев»,— обращает внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. На ее взгляд, важно внимательно всматриваться в условия конкретного вклада, и 20% обычно предлагают при одновременном выполнении следующих условий: вклад сроком на три года, выплата процентов производится в конце срока вклада, а досрочное снятие сулит потерю накопленного процентного дохода, максимальная ставка предлагается либо новым клиентам банка, либо «новым» деньгам, в обратном же случае ставка по вкладу на три года сокращается где-то до 15%.

«Одновременно усилилась конкуренция и за старых клиентов после отмены с 1 мая 2024 года комиссии за перевод средств вкладчиков между своими счетами в пределах 30 млн рублей в месяц»,— признают в ЦБ.

Однако тяга банкиров к «новым» деньгам, за которые они готовы платить сверх ключевой ставки, не является препятствием для сохранения сберегательной модели поведения населения, считают в Банке России. «Клиенты могут выбрать наиболее выгодное для себя предложение и поменять банк, не теряя при этом деньги на комиссиях. Вкладчики скорее даже выигрывают в такой ситуации, поскольку возросшая конкуренция позволяет им получить большую доходность»,— пояснили в пресс-службе регулятора.

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Инфляция по карману

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, во вторую декаду сентября составила почти 17,99%, свидетельствуют данные ЦБ. С конца августа этот показатель прибавил 0,5 п. п. «Эти данные дают более трезвое представление о текущих ставках по вкладам, поскольку очищены от акций и всевозможных дополнительных условий»,— подчеркивает Людмила Рокотянская. Она обращает внимание, что долгосрочные вклады с капитализацией и выплатой процентов в конце срока подвержены риску очередного витка инфляции на указанном временном горизонте. Этот риск может реализоваться, например, при снижении мировых цен на энергоресурсы, что приведет к очередной девальвации рубля. Также такие вклады являются менее гибкими, отмечает она: «Деньги вам могут понадобиться раньше, а снять их со вклада без потери процентов не получится». Сегодня мы находимся в цикле повышения ставок, полагает Андрей Ванин. «Несмотря на высокий уровень текущей ставки в 19%, не исключено дальнейшее ее повышение. Банк России дал четкий сигнал, что намерен добиться снижения инфляции до 4%. Исходя из этого, даже при развороте ключевой ставки рынок не ждет стремительного ее снижения. Поэтому банки могут предлагать достаточно высокие ставки по долгосрочным депозитам»,— полагает эксперт.

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В свою очередь, депозиты и инвестиции в акции или облигации нельзя сравнивать напрямую, подчеркивает Андрей Ванин: «Срочный депозит имеет четкие временные рамки. Если вам понадобятся деньги раньше окончания депозита, вы потеряете весь накопленный доход. При этом вы практически гарантированно (при выборе надежного банка или при вложении в пределах страховых 1,4 млн руб.) получите вложенную сумму, а при плановом закрытии — и положенные проценты. Инструменты фондового рынка дают потенциальную возможность большего дохода, но и имеют больше рисков». По его оценке, регулятор справляется со сдерживанием инфляции, но снижение ее до планового показателя в 4% вызывает проблемы. «По итогам года ожидается инфляция в районе 7,5% в годовом выражении. При текущей политике Банка России мы не видим факторов кратного ускорения инфляции (без существенных геополитических изменений). Поэтому любые финансовые инструменты с доходностью около 20% годовых потенциально будут обгонять инфляцию в течение нескольких лет»,— заключает эксперт. Людмила Рокотянская полагает, что сейчас — уникальный момент, когда реальная ставка в экономике, то есть ставка за минусом инфляции, находится на уровне 10%. «Это очень много по мировым меркам. Другие крупные развивающиеся экономики удерживают реальную ставку на уровне 3–6%. В таких условиях вклады и облигации выступают привлекательным вариантом инвестиций»,— считает она.

Полина Трифонова