Инновации в современном автомобилестроении связаны с развитием электронных систем: автомобили быстро превращаются в напичканные электроникой гаджеты на колесах. Какие из новейших опций в машинах действительно полезны, какие — нет, и сколько это добро стоит, разбирались «Деньги».

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Автомобильные историки констатируют, что первые электронные решения отвергались автомобильной промышленностью из-за их дороговизны и неудобства использования. Например, в 1940-е годы на машины пытались устанавливать электронные системы зажигания на основе так называемых газонаполненных тиратронов — громоздких колб, в которых вырабатывалось электричество. Это решение не прижилось, так как вмещать в подкапотное пространство такие детали оказалось почти невозможно. В 1957 году американская Chrysler представила первую в мире систему управления впрыска топлива. Но и эта инициатива была отвергнута на конвейере из-за того, что ее стоимость превышала цену самого двигателя. Со временем электроника подешевела, стала компактнее, теперь ей подвластны все новые и новые функции автомобиля.

Безопасность, комфорт, развлечения

По подсчетам специалистов, в современном автомобиле насчитывается более четырех десятков электронных систем. Все их делят на три основные категории — по отношению к безопасности, комфорту и развлечениям. К первой категории, например, относится подушка безопасности. Себестоимость одной подушки сегодня составляет менее $100. Если же покупатель машины помимо фронтальных подушек захочет дополнительно укомплектовать автомобиль подушками боковыми, это может обойтись в 30 тыс. руб. и более (в зависимости от конкретного производителя).

Такие опции, как парктроник или камеры, обходятся производителю в несколько десятков долларов, поэтому они обычно являются частью базовой комплектации предлагаемых к продаже моделей. «Парктроники появились в автомобилях одними из первых,— вспоминает Андрей Севастьянов, руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning.— Потом к определяющим расстояние до препятствий парктроникам добавили камеры и проекцию движения автомобиля при парковке задним ходом. Это сильно облегчает управление автомобилем для большинства автовладельцев, особенно в городе». По мнению Андрея Севастьянова, из недорогих опций в автомобиле крайне полезны датчики дождя, которые могут опционально предлагаться всего за несколько тысяч рублей. «Автоматическое включение щеток стеклоочистителя также очень полезно и напрямую влияет на безопасность в момент появления большого количества воды или снега на лобовом стекле»,— отмечает специалист.

Еще к базовым электронным опциям безопасности сейчас относится система курсовой устойчивости (ESP), датчики контроля слепых зон, индикаторы давления в шинах, активный круиз-контроль с функцией полной остановки автомобиля перед неожиданно возникающим препятствием. Опции комфорта в свою очередь предлагаются в виде различных видов обогрева передних и задних сидений, климат-контроля, электропривода багажника, функции массажа и очистки воздуха в салоне.

Развлечениями в автомобиле можно обзавестись, выбрав большой дисплей на передней панели, установив дополнительные акустические системы, мониторы для пассажиров задних сидений, атмосферную подсветку салона, которая, например, может мигать в такт музыки. Сейчас производитель обычно разбивает все электронные опции по пакетам: ключевые электронные функции идут в базовые комплектации. За доплату в среднем от 50 тыс. до 100 тыс. руб. вам уже предложат среднюю комплектацию с более широким набором электронных функций, а доплатив дополнительно еще 50–100 тыс. руб., получите топовые версии модели, где собраны самые продвинутые электронные решения.

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Парковка без водителя

В последние годы в конкурентной борьбе за потребителя производители наращивают скорость оснащения машин все новыми электронными системами. В сфере безопасности электроника двигается в сторону автономного вождения, когда алгоритмы искусственного интеллекта принимают решения за водителя, анализируя данные об актуальной дорожной обстановке. Например, на последней автомобильной выставке во Франкфурте Mercedes-Benz представил свой усовершенствованный фирменный автопилот Drive Pilot, соответствующий третьему уровню автономности. В этом случае машина может двигаться по прямой в одной полосе, например на автобане, и водитель может совсем не следить за дорогой, занимаясь своими делами. Ожидается, что такого рода системы будут окончательно сертифицированы Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии до конца текущего года, а их широкое применение начнется с 2025-го. Объявлена и стоимость такой системы — для автомобилей Mercedes-Benz она составит €5,9 тыс.

На автомобильной выставке в Пекине этого года автомобильная марка Robocar (совместное предприятие китайского автопроизводителя Geely и интернет-гиганта Baidu) представили машину, которая может осуществлять автоматическую парковку. Водитель может покинуть автомобиль где-нибудь, например, у входа в торговый центр, после чего автомобиль сам найдет свободное парковочное место, а при сигнале со смартфона вновь подъедет и услужливо заберет владельца в нужной точке. Ожидается, что скоро такими автомобильными функциями в Китае разрешат пользоваться на больших парковках. Заявленная цена подобных систем составляет порядка 70 тыс. юаней ($10 тыс.).

Какие электронные опции в автомобиле не нужны Новые электронные опции, что появились совсем недавно, в том числе в китайских автомобилях премиального сегмента, могут оказаться на практике бесполезными для россиян. К таковым относятся различные ассистенты парковки, автопилот, танковый, «крабовый» разворот (когда автомобиль может развернуться на месте). Да, это поначалу впечатляет. Но чаще всего, как с дорогой игрушкой, заканчивается тем, что вы показали это друзьям, знакомым или человеку, который первый раз сел в ваш автомобиль: «Смотри, как он умеет!» Далее, в повседневной практике, вы эту функцию не будете использовать. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалист по подбору автомобилей сервиса «Автокод» Игорь Шагапов

Специалист по подбору автомобилей сервиса «Автокод» Игорь Шагапов

К тому же многие тесты показали, что ряд новых систем не всегда работает корректно. Конечно, в целом, хорошо, что эти опции существуют в принципе. Производители их сейчас обкатывают. Но должно пройти время от испытаний и обкатки новшеств к внедрению на всех массовых автомобилях. Может быть, в ближайшем будущем, через пять-десять лет, все эти электронные опции появятся и будут доступны почти на всех автомобилях, как некогда электростеклоподъемники. Сейчас же появляются автомобили с поистине фантастическими функциями. Чего стоит летающий дрон, которыми снабдили свои новинки некоторые китайские автопроизводители. То есть, когда вы можете на бездорожье поднять дрон прямо из автомобиля, чтоб тот разведал дорогу. Думаю, на практике пока это бесполезные вещи — игрушка для большого ребенка. Я бы сказал, что мы уже немного даже перенасытились этими опциями. Куда важнее просто хороший надежный автомобиль. Все эти опции и «приколы» не нужны, если у вас в машине работает некорректно подвеска, автомобиль плохо рулится, непонятно как разгоняется, и так далее. Ну а если автомобиль у нас, как готовый продукт, хороший, вот тогда уже можно добавлять к нему еще какие-то, пусть даже экзотические, опции. Многие потребители сейчас предпочитают покупать просто хороший автомобиль известного бренда. И пусть у машины не будет сотни мониторов, пусть у нее не будет летающего дрона, пусть не умеет парковаться боком, но при этом будет добротной, хорошей и надежной. Потому что удовольствие за рулем мы получаем именно от вождения автомобиля, а не от кучи вот этих опций, подсветок и прочего. Еще один тренд, который на протяжении последних лет развивается в автопроме, это уменьшение количества физических аналоговых клавиш, кнопок для управления различными опциями в салоне автомобиля. Сейчас все это добавляют в мультимедийный комплекс — отдельный планшет, откуда вы можете регулировать температуру и настраивать любые опции автомобиля. Но, опять-таки, на данный момент эта система недоработана, на ходу или в пробке таким решением пользоваться очень неудобно, по работе подобных систем управления есть много вопросов.

Считается, что повышает безопасность и работа «умных» фар в автомобиле. Они не только сами меняют дальний свет на ближний при приближении встречной машины или подсвечивают темные зоны во время поворота. В темное время суток они могут проецировать важную информацию на дорожное полотно. Например, на последних выставках это демонстрирует немецкая компания Audi с системой Digital Matrix LED, которая «рисует» на дороге, например, информацию о том, что скоро будет опасный поворот, или о действующем ограничении скорости. Такая система для водителей предположительно будет обходиться в сумму от €1 тыс.

А китайские производители активно нагружают автомобильную светотехнику развлекательными функциями. Например, китайская марка Seres, в том числе в Россию, скоро начнет поставлять автомобили, фары у которых могут полноценно проецировать видео. На такой машине можно встать напротив белой стены, и тогда она превращается в подобие кинотеатра на колесах, когда через лобовое стекло на стене можно смотреть фильмы (сколько будет стоить такая опция, пока не сообщается).

Как уже упоминалось выше, китайские производители в последнее время увлекаются гаджетами, благодаря которым внешняя светотехника может мигать в такт музыке внутри машины, такую опцию производители из КНР показывали на последних выставках в Пекине и в Шанхае. Показать таким образом окружающим, что у тебя хорошее настроение, обойдется примерно в 5–7 тыс. юаней (до $1 тыс.).

В ближайшем будущем автопроизводители предлагают обвешивать внешний кузов автомобиля экранами. Например, на одном из последних автосалонов в Гуанчжоу китайская компания GAC представила концепт электрокара под названием Moca, где вместо переднего и заднего бамперов размещены большие дисплеи. Предполагается, что таким образом автомобиль будет обмениваться информацией с окружающим миром, и уже скоро такое решение будет запущено в серийное производство (о его цене пока не сообщается).

Избыточная электроника

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Нужно ли потребителю в действительности все больше электроники в автомобиле — вопрос звучит все громче. Мало того что новые электронные системы поднимают цену на авто, они все чаще раздражают водителей и пассажиров. Это, в частности, выяснило международное агентство J.D. Power, опросив недавно 81 тыс. автомобилистов. Одной из самых бесполезных опций в авто водители назвали отдельный тачскрин для переднего пассажира. Выяснилось, что большинство опрошенных водителей в принципе редко возят кого-то на переднем сиденье своей машины. Кроме того, пассажиры предпочитают пользоваться своими личными смартфонами. Раздражение водителей вызывает технология управления жестами и сканеры отпечатков пальцев.

«К электронным опциям, которые не нужны, можно отнести систему предупреждения выезда из полосы движения (LDWS)»,— полагает Алексей Малков, руководитель сервисного центра Sinoway Truck Service. По его мнению, она бывает бесполезной, если на дороге отсутствует разметка. Система распознавания дорожных знаков (TSR) иногда считывает не все указатели: распознавание затруднено из-за того, что не все из них выпускаются по нужным стандартам. Также система предупреждения усталости вождения (TMS) не всегда правильно определяет состояние водителя.

«Рассмотрим современную систему адаптивного круиз-контроля с функцией экстренного торможения перед препятствием в тех случаях, когда водитель не реагирует на предупреждение»,— предлагает Вячеслав Топунов, инженер по технической поддержке продаж автодилера FNGroup. Опция, по его словам, безусловно, полезная. Но, поскольку все завязано на радаре, расположенном низко над дорогой, из-за попадания грязи возможны частые ложные предупреждения, а иногда и ложные срабатывания.

По наблюдениям экспертов, многие водители жалуются на работу системы «старт-стоп» в современных автомобилях, нацеленную на экономию топлива и сокращение вредных выбросов. По словам Павла Губарева, инженера сервисной службы машиностроительного завода «Тонар», такая система приводит к износу стартера в автомобиле и провоцирует быструю разрядку аккумуляторной батареи.

Какие электронные опции в автомобиле покупать стоит Важнейшими опциями в бортовой электронике автомобиля являются устройства, работающие на безопасность. Если расставлять приоритеты, то это датчики парковки (задние и передние), камера заднего вида и, как минимум, две фронтальные подушки безопасности, причем передний пассажирский «эйрбег» должен иметь функционал отключения для безопасной перевозки малышей в детском кресле или переноске. Это тот минимум, который автовладелец должен стремиться получить при приобретении машины. Из опций, работающих на комфорт,— настоятельно рекомендованный для российских условий «зимний пакет» (полный набор подогревов). Еще один рекомендованный опционал — продвинутая система бесключевого доступа. При ее наличии в ряде моделей можно не вынимать ключ из сумки или кармана при блокировке и разблокировке замков. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников

Руководитель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников

Опциональные решения, на которые также не стоит скупиться,— это система кругового обзора, система автоматического предотвращения столкновений (как фронтальных, так и перекрестных при движении задним ходом) и система контроля слепых зон. При выборе последней следует искать варианты, где индикаторы оповещения об опасном боковом сближении смонтированы не в зеркальных элементах, а в корпусах внешних зеркал. Такие устройства нагляднее и эффективнее. Система контроля давления в шинах также очень полезна, поскольку позволяет вовремя заметить опасный прокол. Система стабилизации и ABS — очень важная составляющая тормозной системы, обе настоятельно рекомендованы. Адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения и функцией распознавания пешеходов — очень полезная, но также и дорогая опция, на которую, впрочем, не стоит скупиться при наличии средств. Адаптивная оптика, умеющая автоматически менять дальний свет на ближний и подсвечивать повороты,— слагаемые комфорта и безопасности.

Специалисты предупреждают, что большое число электронных систем в автомобиле отвлекает водителя от дороги. «Водителям может мешать система "старт-стоп", электронный стояночный тормоз или сложный интерфейс мультимедиа, а также уведомления в большом количестве, которые отвлекают от процесса вождения»,— предупреждает Дмитрий Демчук, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «Карданбаланс». На его взгляд, важнейшими электронными опциями в автомобиле являются те, что обеспечивают безопасность: круиз-контроль, ABS, система стабилизации, система предотвращения столкновений, контроль слепых зон. Также важен подогрев двигателя, лобового стекла и зеркал.

Эксперты уверены, что при покупке автомобиля есть смысл отказаться от ряда избыточных электронных функций. «Что до меня, при возможности и в отсутствие в автомобиле адаптивного круиз-контроля и премиальной аудиосистемы я бы доплатила за эти функции. Но не стала бы доплачивать за систему автоматической парковки или же за автоматическое закрытие и открытие багажника»,— размышляет Екатерина Романова, директор по работе с партнерами сервиса по продаже автомобилей «Автоспот».

«На мой взгляд, не стоят дополнительных денег различные варианты систем автоматической парковки»,— полагает Дмитрий Сапцов, преподаватель автошколы «Баранка». На его вкус, выглядит это эффектно, но на практике такие «помощники» хорошо паркуют автомобиль только в идеальных условиях, в которых любой водитель сам легко справится с задачей. Если же места для маневра мало, по его мнению, такие системы, как правило, сдаются и предлагают отправиться на поиски другого парковочного места, которого может и не быть.

«Если говорить об опциях в целом, то я бы все-таки рекомендовал выбирать те, которые повышают безопасность автомобилистов на дороге»,— советует Иван Белов, эксперт по автомобильной диагностике. Однако он предупреждает, что электронные системы в автомобилях зачастую могут работать некорректно. «Недавно мой знакомый приобрел автомобиль китайской марки,— приводит пример Иван Белов.— Так вот, у него система контроля слепых зон часто ложно срабатывает на дороге, что приводит в замешательство водителя; как следствие, водитель теряет бдительность и может при очередном перестроении предупреждающий сигнал списать на "глюк" системы и попасть в ДТП. Такие изъяны в системе я считаю недопустимыми, и покупать автомобиль с такой системой я не рекомендую».

Алексей Грамматчиков