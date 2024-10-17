Отпуск на водах

Осенью, когда традиционный пляжный сезон позади, интерес туристов нередко смещается в пользу оздоровительного отдыха. В последние годы оздоровительный туризм набирает популярность, а ряды его поклонников заметно молодеют. «Деньги» выяснили, где в России можно отдохнуть у минеральных источников и сколько это будет стоить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По подсчетам «Яндекс Путешествий», спрос на размещение в российских санаториях на октябрь—декабрь вырос на 20% год к году. В пресс-службе туроператора «Алеан» говорят об увеличении продаж на 11% год к году. Запрос на оздоровительный туризм — тренд последних лет, хотя активность в сегменте немного сдерживает ограниченный номерной фонд: здравниц в регионах появляется немного, сетует представитель компании.

Точки термального притяжения

Позитивную динамику в «Алеане» связывают как с общим ростом внимания к оздоровлению со стороны путешественников и поездкам по стране в целом, так и с омоложением аудитории здравниц. Становится больше гостей в возрасте от 35 лет, в то время как ранее основной возрастной группой санаторного отдыха считались постояльцы старше 50. Это связано с реновацией объектов и расширением возможностей оздоровительного отдыха, полагают в «Алеане».

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В системе бронирования «Островок» долю санаториев в общей структуре спроса при этом называют стабильной — сегмент формирует 1% продаж. Зато средняя продолжительность отдыха растет. Если прошлой осенью в здравницах останавливались в среднем на четыре ночи, в октябре—декабре этого года поездка обычно растягивается на пять. Растущая цена оздоровительного отдыха при этом, вероятно, мало пугает российских путешественников.

По данным «Островка», средняя цена ночи в российских здравницах, забронированной на октябрь—декабрь, составляет 7,9 тыс. руб. Год к году показатель вырос на 8,2%. В «Яндекс Путешествиях» отмечают более значительный рост — на 19% год к году, до 9,3 тыс. руб. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что размещение обходится в среднем на 20% дороже, чем год назад,— 12 тыс. руб. за ночь.

Дорожающее оздоровление

В «Алеане» считают, что оздоровительный отдых в среднем подорожал на 15–20% за год, что в целом соответствует динамике в других категориях средств размещения. Так, на оздоровительный отдых в регионе Кавказских Минеральных Вод в октябре—декабре путешественники тратят в среднем 131,7 тыс. руб. (при средней продолжительности отдыха 12,1 дня), в Сочи — 108,8 тыс. руб. (11 дней), в Анапе — 66,2 тыс. руб. (10,9 дня), Геленджике — 92,7 тыс. руб. (9,4 дня), Башкирии — 90,7 тыс. руб. (10,7 дня), Тюменской области — 92,1 тыс. руб. (9,7 дня), Курганской области — 67,8 тыс. руб. (10,7 дня), Свердловской области — 64,4 тыс. руб. (10,7 дня), Подмосковье — 70,7 тыс. руб. (9 дней), регионах средней полосы России — 58,8 тыс. руб. (10,6 дня).

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Внутри страны самые востребованные локации для оздоровительного отдыха — Кисловодск, Анапа, Сочи, Московская область, Алтай (Белокуриха), Красная Поляна, Железноводск, Великий Новгород, рассказывают в «Островке». Половина бронирований, по словам представителя «Яндекс Путешествий», приходится на Краснодарский и Ставропольский края. Аналитики OneTwoTrip констатируют, что на Железноводск приходится 8,5% сделанных на октябрь—декабрь санаторных бронирований, Лазаревское сформировало 8,3% продаж, Кисловодск — 5,6%. Доли этих направлений за год практически не изменились.

Высокий спрос и ограниченное предложение стимулируют планировать отдых заранее. В «Алеане» отмечают, что средняя глубина бронирований санаториев Кавказских Минеральных Вод составляет шесть—девять месяцев — это самый высокий показатель для всего рынка внутреннего туризма. В числе объектов региона аналитики выделяют санаторий «Источник» в Кисловодске. Номер категории «Делюкс Элегант» на 4–10 ноября при двухместном размещении в середине октября здесь стоил 174 тыс. руб., более бюджетные номера уже были распроданы. «Делюкс Премьер» на те же числа предлагался за 216 тыс. руб. Санаторный комплекс располагается в непосредственной близости от знаменитой Нарзанной галереи.

Ближние воды

Далеко не все санаторные бронирования аккумулируют популярные курортные регионы. Востребованным направлением отдыха в здравницах остаются объекты вблизи крупных городов. Например, на объекты в окрестностях Санкт-Петербурга приходится 22,2% бронирований, сделанных на октябрь—декабрь, констатируют в OneTwoTrip. Традиционно высокой на этом рынке остается и доля Московского региона.

Так, в «Алеане» обращают внимание на санаторий «Ерино», расположенный в одноименном поселке недалеко от Подольска. На территории объекта расположен бювет с минеральной водой «Еринская», которая рекомендуется для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и фигурирует в спа-программах здравницы. Путевка на 4–10 ноября на двоих с лечением, с размещением в люксовом номере на официальном сайте санатория в середине октября стоила 74,4 тыс. руб. В санатории «Марфинский» при бальнеотерапии предлагаются три различные минеральные воды трех источников — «Марфинская», «Звенигородская» и «Слободская». Цена размещения на сайте объекта не приводится.

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В числе других популярных вариантов в близлежащих к Москве регионах аналитики «Алеана» выделяют санаторно-курортный комплекс «Код здоровья» в Калужской области и «Дон» в Воронежской. В первом случае стандартный номер с лечением и полным пансионом на 4–10 ноября при двухместном размещении стоил 99,6 тыс. руб. Во втором путевка с размещением в однокомнатном люксовом номере с террасой в ноябре на двоих предлагалась за 14,1 тыс. руб. за ночь при выборе программы с лечением.

Крымские и сибирские здравницы

Популярное направление оздоровительного отдыха — Крым. Елена Шелехова говорит, что доля Севастополя в структурах продаж номеров в санаториях на октябрь—декабрь составляет 13,9%, в то время как годом ранее направление практически не пользовалось спросом.

Тренд прослеживается на фоне общего роста интереса к туристическим поездкам в Крым. В январе—октябре регион посетили 5,2 млн человек, год к году показатель вырос на 20% и сравнялся со значением за весь прошлый год, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Загрузка объектов год к году, по его оценкам, выросла с 42% до 52%. Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье, 25% остановились на западном берегу, 15% — на восточном. Причиной роста, помимо общей стабилизации, участники туррынка традиционно называют более доступные цены: размещение в Крыму туристам обходится на 20–30% дешевле, чем в Сочи.

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В санатории «Дюльбер» в Крыму доступен бювет с сакской минеральной водой. Которая, согласно информации на официальном сайте объекта, по своему составу схожа с «Ессентуки-4», обладает бактерицидным, желчегонным и мочегонным действием. Размещение в люксовом номере 4–10 ноября здесь на сайтах туроператоров в середине октября стоило 61,7 тыс. руб.

Менее очевидное направление — Сибирь. В октябре—декабре туристы, по данным «Алеана», традиционно достаточно активно бронируют санатории и отели с открытыми термальными бассейнами в Тюменской области, где в общей сложности располагается более 20 термальных источников, обеспечивающих температуру воды 35–48 градусов. В основном это хлоридно-натриевые воды и хлоридно-натриевые воды, обогащенные йодом и бромом. Средняя цена размещения в профильном санатории или отеле в Тюменской области на неделю на двоих составляет 92,4 тыс. руб., включая питание и оздоровительную программу, говорят в «Алеане».

Наиболее востребованным санаторным курортом на Алтае традиционно считается Белокуриха. Размещение в одноименном санатории, по информации на сайте объекта в середине октября, на 4–10 ноября с размещением в апартаментах стоило 111,9 тыс. руб. при условии выбора программы с лечением.

Термальный отдых можно запланировать и на Дальнем Востоке. Популярный вариант — поселок Начики в Елизовском районе на Камчатке. В профильном санатории «Начикинский» люксовый номер стоит 13,5 тыс. руб. в сутки, еще 1,7 тыс. руб. будет стоить обед и ужин, следует из информации на сайте объекта. В объекте «Камчатка Форест Лодж» шале с индивидуальным бассейном обойдется в 37,4 тыс. руб. в сутки.

Александра Мерцалова