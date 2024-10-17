Осеннее обострение

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После летнего затишья осеннее политическое обострение не на шутку встревожило инвесторов, причем не столько в связи с шумной предвыборной президентской гонкой в США, сколько в связи с накалом страстей на Ближнем Востоке. Риторика политиков США, Ирана и Израиля и, что важнее, последовавшие за ней боевые действия развернули нефтяные котировки. После значительного проседания цены снова пошли вверх на страхе перебоев с поставками углеводородов. В этой связи инвесторы стали менять свои биржевые стратегии.

С другой стороны нервозности инвесторам добавляют прогнозы рецессии американской экономики даже после сентябрьского разворота ставки ФРС. 18 сентября ставка была впервые с 2020 года снижена — на половину процентного пункта, до 4,75–5%. Теперь все ожидают от Джерома Пауэлла прогнозов по части дальнейшего движения ставки и ДКП ФРС. Тем временем Банк России продолжил повышение ставки (13 сентября до 19%). Инвесторы с интересом ждут намеков от ЦБ о перспективах ставки. Следующее решение о ее движении может быть принято 26 октября на заседании совета директоров Банка России.