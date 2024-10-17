Инновации решают

С 16 по 18 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи проходит форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Инновации модернизируют российскую экономику, спасут от кризиса на рынке труда, избавят от необходимости завозить мигрантов и помогут сдержать инфляцию ростом предложения отечественных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Искусство подражает природе, а необходимость — мать изобретений». Античная мудрость

В сентябрьском отчете World Robotics отмечается, что число роботов, установленных на заводах по всему миру, достигло 4 281 585 единиц. «Новая статистика World Robotics показывает рекордное количество промышленных роботов, автоматизирующих производство по всему миру»,— говорит Марина Билл, президент Международной федерации робототехники. «Годовой показатель установки в 541 302 единицы в 2023 году является вторым по величине в истории. Это всего на 2% ниже рекорда в 552 946 единиц, установленного в 2022 году». По регионам 70% всех новых развернутых роботов 2023 года были установлены в Азии, 17% — в Европе и 10% — в Америке.

Препятствия для роста экономики

«Дальнейшее увеличение дефицита кадров может привести к большему отставанию производительности труда от роста реальных заработных плат. Помимо нехватки трудовых ресурсов, дальнейшее расширение предложения сдерживают высокая загрузка производственных мощностей и сложности с их расширением и обновлением, в том числе из-за усиления санкций. Это со временем способно оказать сдерживающее влияние на темпы роста потенциала экономики. Усиление ограничений на стороне предложения даже при некотором охлаждении внутреннего спроса может привести к сохранению высокого инфляционного давления или даже к его усилению»,— пишет ЦБ РФ в «Резюме обсуждения ключевой ставки в ходе заседания совета директоров Банка России 13 сентября 2024 года».

По данным Минтруда РФ, уровень безработицы в 2024 году находится на минимальном уровне за всю историю постсоветской России. При этом на рынке труда не хватает специалистов и квалифицированных кадров.

Об этом, в частности, говорит в интервью “Ъ” гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков: «За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда. В первую очередь такое сокращение происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лосев, финансист

Александр Лосев, финансист



Дефицит на рынке труда восполняется мигрантами, но это порочная нерыночная практика: низкоквалифицированные трудовые ресурсы из Средней Азии не отвечают целям модернизации российской экономики, но при этом создают колоссальное социальное напряжение внутри России, грозящее дестабилизацией общественной жизни.

Есть еще и социально-экономические ограничения технологического развития, о которых пишет в своих докладах Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Это прежде всего «ловушка дешевого труда», когда на предприятиях сохраняется избыточная занятость, что поддерживает низкий уровень зарплат ради сокращения издержек, и все это ведет к бедности и недопотреблению. В итоге, как отмечает ЦМАКП, «труд в индустриальных отраслях слишком дешев, чтобы замещаться роботами, и относительно низкопроизводителен». Мигранты, демпингующие на рынке труда, позволяют поддерживать низкий уровень зарплат в целом по стране, что создает в экономике «ловушку предбедности». ЦМАКП указывает также и на то, что кроме дефицита кадров, особенно инженеров и технических специалистов, в растущих отраслях есть еще и сложности с модернизацией рабочих мест. Здесь и проблемы с покупкой высокотехнологичного импортного оборудования из санкций, в том числе вторичных, и протекционизм производителей, и высокие процентные ставки, и ограниченные источники капитала.

Существуют и более серьезные вызовы, среди которых — тотальная экономическая война Запада против России, к которой подключаются нейтральные и «дружественные» страны, опасаясь вторичных санкций. Ситуация намного более опасная, чем полвека назад, в эпоху противостояния советского и американского блоков. И на эти вызовы необходимы эффективные ответы.

Капитал, ресурсы, технологии

Современная экономика — это сложные технологии, глобализированные цепочки создания стоимости, цепочки производственные и торговые, логистика, финансовые потоки, ресурсы, взаимодействие бизнесов и страновая специализация. Успешность каждой страны в мировой экономике определяется наличием капитала, ресурсов и технологий.

Капитал — один из важнейших факторов производства. Капитал финансовый и материальный дает возможность производить товары, внедрять инновации, инвестировать в развитие компаний, отраслей, регионов и стран. Длившийся три десятилетия отток капитала из России приводил к хроническому дефициту инвестиций в обрабатывающей промышленности и тормозил развитие наукоемких высокотехнологических производств.

После начала СВО ситуация с оттоком капитала изменилась в лучшую сторону, но говорить о формировании внутреннего рынка капитала пока преждевременно, поскольку финансовая система находится под давлением высоких ставок и жесткой ДКП, а фондовый рынок не считается важным и там опрометчиво допускаются обвалы капитализации в 16 трлн руб., как это было летом 2024 года, что сопоставимо с потерями от финансовых кризисов. Тем не менее все больше средств остается в российской экономике и обеспечивает ее рост, несмотря на тотальную экономическую войну Запада против России.

В экономике существует такое понятие, как «взаимозамещение труда и капитала». Капитальные вложения в автоматизацию и повышение производительности труда замещает значительное количество рабочей силы.

Если капитала недостаточно, то приходится увеличивать использование труда, по возможности сокращая зарплаты. Но это путь в «ловушку дешевого труда» и «ловушку предбедности» — порок многих развивающихся стран. Замещение капитала трудом, в том числе трудом мигрантов, может привести к дефициту трудовых ресурсов и к тому, что аналитики центральных банков называют «перегревом экономики». Но стоит начать замещать труд капиталом, и никакого «перегрева» не происходит, напротив, потенциальный ВВП становится выше реального. В доступности капитала находится один из ключей к решению проблемы квазиперегрева.

Ресурсы — это тоже важный фактор производства. Природные, материальные, нематериальные, трудовые. Стратегически Россия обеспечена природными ресурсами, энергией и обладает достаточным ресурсным потенциалом для обеспечения своего будущего. Но именно трудовые ресурсы, их качество сейчас становятся определяющими для дальнейшей траектории экономического развития. Система образования пока настроена на сервисную и сырьевую структуру экономики.

Среднее образование закладывает основы для подготовки специалистов, необходимых экономике. И если приоритеты в экономике меняются, то среднее образование также должно адаптироваться к переменам. Все начинается со школьной скамьи, а уровень преподавания и знаний учеников в естественно-научных дисциплинах катастрофически упал, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы преподавателей технических вузов, куда поступают выпускники школ по результатам ЕГЭ.

Высшее образование также необходимо модифицировать под будущую экономику. Экономистов, юристов, менеджеров и прочих специалистов непроизводительных и рентоориентированных секторов экономики России кратно больше, чем профессионалов в области STEM (английская аббревиатура, означающая естественные науки, технологии, инженерию и математику).

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, российские вузы выпускают в 4,6 раза больше экономистов, чем математиков или IT-специалистов.

Также в России недостаточно технологов, мастеров и кадров рабочих специальностей, то есть профессий с высоким вкладом в рост ВВП.

Система образования должна обеспечивать российскую экономику надежным притоком квалифицированных рабочих, инженеров, исследователей и ученых. Необходимо, чтобы на рынок труда ежегодно приходили сотни тысяч специалистов, получивших профессиональное техническое образование и высшее образование в технических вузах или университетах.

И наконец, технологии. Повышение сложности конечных продуктов делает науку и технологии основой создания стоимости. Технологическая специализация страны зависит от качества подготовки специалистов в области STEM и уровня подготовки рабочей силы. Современная промышленность требует от работников владения новейшими технологиями, высокой адаптивности и постоянного повышения квалификации.

Невозможно выстроить высокотехнологичную экономику, не создав для нее современную научную основу. Необходимо на уровне государственной политики обеспечить взаимодействие университетской системы образования, промышленно-исследовательских лабораторий и научно-исследовательских институтов, которые в партнерстве с бизнесом или госкомпаниями смогут разрабатывать то, что станет и новыми технологиями, и высокотехнологичными товарами. Фактором технологической мощи развитых стран является тесная связь между университетами и корпорациями. Когда бизнес и наука успешно сотрудничают, студенты получают пользу от практических знаний, а научные открытия могут быть непосредственно применены в бизнесе — это беспроигрышная ситуация для вузов и компаний.

Основными источниками роста объемов НИОКР могут стать корпорации, в том числе и госкомпании, которым государство может предоставить налоговые льготы или госзаказы. Задача крупного бизнеса — использовать партнерство с компаниями малого и среднего для внедрения в производство результатов научно-технических исследований на первых этапах, когда производство нового продукта является высокорискованным инновационным бизнесом. Это общепринятая практика: до 85% всех венчурных проектов в развитых странах приходится на долю небольших высокотехнологичных компаний. Успешные проекты затем масштабируются крупными компаниями.

Решения в инновациях

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рыночной экономике «нехватка рабочей силы» — это и задача для перспектив бизнеса, и дилемма: предложить работникам более высокую заработную плату, чтобы они не перешли на работу к конкурентам, или повысить производительность автоматизацией и улучшением условий труда.

Когда работодатели говорят, что рабочей силы не хватает, на самом деле они имеют в виду, что они не могут найти достаточное количество людей, готовых работать на условиях, которые бизнес может предложить.

Когда работодатели говорят, что работники плохо выполняют работу, они имеют в виду, что хотят увеличить объемы производства за счет более интенсивного труда уже имеющихся у них работников.

Такой подход был характерен и в доиндустриальную эпоху. И если подумать, то набор низкоквалифицированных работников или импорт их из-за границы — это признак доиндустриальной экономики. В XXI веке такое является анахронизмом.

Современная рыночная экономика диктует бизнесу императив производить больше с меньшими затратами. Рациональным рыночным ответом на давление рынка труда должно быть повышение производительности везде, где это возможно. С этим тезисом согласны в руководстве страны. Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин высказал мнение, что «роботизация рабочих и производственных процессов является прямым путем к преодолению острого кадрового голода в России». Он также отметил, что ряд отечественных предприятий стали активно внедрять новые технологии на фоне кадрового дефицита, а «автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее».

Вице-премьер РФ Александр Новак, рассказывая о новом национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика», перечислил роботизацию, развитие искусственного интеллекта и «экономики данных» в числе главных факторов долгосрочного роста российской экономики.

Вместо того чтобы полагаться на множество низкооплачиваемых рабочих мест, заполняемых гастарбайтерами, в российской экономике, особенно в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте, необходимо создавать новые качественные рабочие места для граждан России и всеми силами стимулировать разработку собственного оборудования, внедрять автоматизацию на производстве и в эксплуатации сложной техники.

Экономика и рынок труда не будут прежними. Теперь компаниям всегда придется показывать прибыль и масштабировать бизнес при ограниченном предложении рабочей силы, а значит, необходимо инвестировать в автоматизацию и внедрять инновации так, чтобы это приносило пользу как работодателям, так и работникам. Рост производительности, а соответственно, и предложения товаров и услуг, опережающий динамику зарплат,— это антиинфляционный фактор, а качество рабочих мест — это снижение неравенства и рост располагаемых доходов работников, который становится фактором поддержки внутренней экономики.

Таким образом, в логике современного бизнеса завоз миллионов мигрантов и повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной, по мнению центробанков, ростом оплаты труда работников,— это архаичные антирыночные меры, а повышение производительности труда и рост предложения товаров — рыночные.

Государству, со своей стороны, необходимо предусмотреть стимулы, налоговые вычеты и различные льготы для компаний, финансирующих НИОКР и внедряющих инновации. Повышение производительности как в сфере промышленности, так и в сфере услуг должно стать главным ключевым показателем эффективности руководителей и менеджеров, а также войти в практику корпоративного управления и влиять на капитализацию компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке.

Инновации, наукоемкие производства и качественные автоматизированные рабочие места должны стать целью экономики, а не быть побочным или модным фактором ее «рыночности». Экстенсивный рост экономики невозможен. Только интенсивный за счет технологий и повышения производительности.

«Пожар способствовал ей много к украшенью»

Мы вступили в экстремальный период геоэкономики и геополитики. В мире меняется все: меняются стратегические планы, экономические и технологические нормы, демография и системы управления. Дальнейший технический прогресс требует большого количества высококвалифицированных работников и триллионных вложений капитала. Но деглобализация, демографические проблемы и недостаток кадров не дают надежд на повторение успеха научно-технического прогресса XX века. Поэтому необходимы приоритеты. Особое внимание нужно уделять развитию технологий двойного назначения, таким как атомные, аэрокосмические, биофизические и материаловедческие, цифровые и пр., способные одновременно обеспечивать безопасность и технологический суверенитет. Особое внимание должно уделяться закрывающим технологиям, меняющим способы производства и создающим основы для наиболее эффективной конкуренции.

Холодная война ХХ века при всех ее угрозах и ядерных рисках стимулировала научно-технический прогресс, позволявший развивать технологии, расширять производство и трансформировать социокультурное пространство. Вынужденное «импортозамещение» поддерживало высокий производственный уровень в пространстве советского блока и дало мотивацию качественного развития в США и Европе. И можно сказать, что достижения и прорывы в науке и технике второй половины прошлого века, включая космос, атомную энергетику и информационные технологии,— это результат жесткой конкуренции мировых систем, а не только рыночных факторов спроса и предложения.

Сейчас мир входит в новый виток практически блокового противостояния. Протекционизм, санкции, торговые войны и военные конфликты разрушают единую структуру глобальной экономики. Странам, формирующим союзы и партнерства, придется самим обеспечивать развитие технологий, финансовую независимость, поддерживать многоотраслевую структуру своих экономик, чтобы заново выстраивать партнерства, а также производственные и торговые цепочки в режиме френдшоринг после выпадения части звеньев, относящихся к «недружественным» блокам.

России необходимо сосредоточиться на развитии нескольких технологий, которые имеют перспективы на десятилетия или даже столетия, и все ресурсы бросить на их развитие. Нам нужны собственные технологии, востребованные всем цивилизованным миром без исключения. Они должны быть достаточно наукоемкими и сложными для того, чтобы их невозможно было бы легко украсть, купить и быстро воспроизвести где-нибудь в другой части света, и достаточно «токсичными» во всех отношениях, чтобы ни у кого не возникало желания нас «сожрать» без последствий. Пройдя этот путь и сохранив свою цивилизацию, мы окажемся в том настоящем светлом будущем, о котором мечтали поколения людей.

Александр Лосев, финансист