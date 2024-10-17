Инновации решают
Каким окажется будущее российской экономики
С 16 по 18 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи проходит форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Инновации модернизируют российскую экономику, спасут от кризиса на рынке труда, избавят от необходимости завозить мигрантов и помогут сдержать инфляцию ростом предложения отечественных товаров.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Искусство подражает природе, а необходимость — мать изобретений». Античная мудрость
В сентябрьском отчете World Robotics отмечается, что число роботов, установленных на заводах по всему миру, достигло 4 281 585 единиц. «Новая статистика World Robotics показывает рекордное количество промышленных роботов, автоматизирующих производство по всему миру»,— говорит Марина Билл, президент Международной федерации робототехники. «Годовой показатель установки в 541 302 единицы в 2023 году является вторым по величине в истории. Это всего на 2% ниже рекорда в 552 946 единиц, установленного в 2022 году». По регионам 70% всех новых развернутых роботов 2023 года были установлены в Азии, 17% — в Европе и 10% — в Америке.
Препятствия для роста экономики
«Дальнейшее увеличение дефицита кадров может привести к большему отставанию производительности труда от роста реальных заработных плат. Помимо нехватки трудовых ресурсов, дальнейшее расширение предложения сдерживают высокая загрузка производственных мощностей и сложности с их расширением и обновлением, в том числе из-за усиления санкций. Это со временем способно оказать сдерживающее влияние на темпы роста потенциала экономики. Усиление ограничений на стороне предложения даже при некотором охлаждении внутреннего спроса может привести к сохранению высокого инфляционного давления или даже к его усилению»,— пишет ЦБ РФ в «Резюме обсуждения ключевой ставки в ходе заседания совета директоров Банка России 13 сентября 2024 года».
По данным Минтруда РФ, уровень безработицы в 2024 году находится на минимальном уровне за всю историю постсоветской России. При этом на рынке труда не хватает специалистов и квалифицированных кадров.
Об этом, в частности, говорит в интервью “Ъ” гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков: «За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда. В первую очередь такое сокращение происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности».
Александр Лосев, финансист
Дефицит на рынке труда восполняется мигрантами, но это порочная нерыночная практика: низкоквалифицированные трудовые ресурсы из Средней Азии не отвечают целям модернизации российской экономики, но при этом создают колоссальное социальное напряжение внутри России, грозящее дестабилизацией общественной жизни.
Есть еще и социально-экономические ограничения технологического развития, о которых пишет в своих докладах Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Это прежде всего «ловушка дешевого труда», когда на предприятиях сохраняется избыточная занятость, что поддерживает низкий уровень зарплат ради сокращения издержек, и все это ведет к бедности и недопотреблению. В итоге, как отмечает ЦМАКП, «труд в индустриальных отраслях слишком дешев, чтобы замещаться роботами, и относительно низкопроизводителен». Мигранты, демпингующие на рынке труда, позволяют поддерживать низкий уровень зарплат в целом по стране, что создает в экономике «ловушку предбедности». ЦМАКП указывает также и на то, что кроме дефицита кадров, особенно инженеров и технических специалистов, в растущих отраслях есть еще и сложности с модернизацией рабочих мест. Здесь и проблемы с покупкой высокотехнологичного импортного оборудования из санкций, в том числе вторичных, и протекционизм производителей, и высокие процентные ставки, и ограниченные источники капитала.
Существуют и более серьезные вызовы, среди которых — тотальная экономическая война Запада против России, к которой подключаются нейтральные и «дружественные» страны, опасаясь вторичных санкций. Ситуация намного более опасная, чем полвека назад, в эпоху противостояния советского и американского блоков. И на эти вызовы необходимы эффективные ответы.
Капитал, ресурсы, технологии
Современная экономика — это сложные технологии, глобализированные цепочки создания стоимости, цепочки производственные и торговые, логистика, финансовые потоки, ресурсы, взаимодействие бизнесов и страновая специализация. Успешность каждой страны в мировой экономике определяется наличием капитала, ресурсов и технологий.
Капитал — один из важнейших факторов производства. Капитал финансовый и материальный дает возможность производить товары, внедрять инновации, инвестировать в развитие компаний, отраслей, регионов и стран. Длившийся три десятилетия отток капитала из России приводил к хроническому дефициту инвестиций в обрабатывающей промышленности и тормозил развитие наукоемких высокотехнологических производств.
После начала СВО ситуация с оттоком капитала изменилась в лучшую сторону, но говорить о формировании внутреннего рынка капитала пока преждевременно, поскольку финансовая система находится под давлением высоких ставок и жесткой ДКП, а фондовый рынок не считается важным и там опрометчиво допускаются обвалы капитализации в 16 трлн руб., как это было летом 2024 года, что сопоставимо с потерями от финансовых кризисов. Тем не менее все больше средств остается в российской экономике и обеспечивает ее рост, несмотря на тотальную экономическую войну Запада против России.
В экономике существует такое понятие, как «взаимозамещение труда и капитала». Капитальные вложения в автоматизацию и повышение производительности труда замещает значительное количество рабочей силы.
Если капитала недостаточно, то приходится увеличивать использование труда, по возможности сокращая зарплаты. Но это путь в «ловушку дешевого труда» и «ловушку предбедности» — порок многих развивающихся стран. Замещение капитала трудом, в том числе трудом мигрантов, может привести к дефициту трудовых ресурсов и к тому, что аналитики центральных банков называют «перегревом экономики». Но стоит начать замещать труд капиталом, и никакого «перегрева» не происходит, напротив, потенциальный ВВП становится выше реального. В доступности капитала находится один из ключей к решению проблемы квазиперегрева.
Ресурсы — это тоже важный фактор производства. Природные, материальные, нематериальные, трудовые. Стратегически Россия обеспечена природными ресурсами, энергией и обладает достаточным ресурсным потенциалом для обеспечения своего будущего. Но именно трудовые ресурсы, их качество сейчас становятся определяющими для дальнейшей траектории экономического развития. Система образования пока настроена на сервисную и сырьевую структуру экономики.
Среднее образование закладывает основы для подготовки специалистов, необходимых экономике. И если приоритеты в экономике меняются, то среднее образование также должно адаптироваться к переменам. Все начинается со школьной скамьи, а уровень преподавания и знаний учеников в естественно-научных дисциплинах катастрофически упал, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы преподавателей технических вузов, куда поступают выпускники школ по результатам ЕГЭ.
Высшее образование также необходимо модифицировать под будущую экономику. Экономистов, юристов, менеджеров и прочих специалистов непроизводительных и рентоориентированных секторов экономики России кратно больше, чем профессионалов в области STEM (английская аббревиатура, означающая естественные науки, технологии, инженерию и математику).
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, российские вузы выпускают в 4,6 раза больше экономистов, чем математиков или IT-специалистов.
Также в России недостаточно технологов, мастеров и кадров рабочих специальностей, то есть профессий с высоким вкладом в рост ВВП.
Система образования должна обеспечивать российскую экономику надежным притоком квалифицированных рабочих, инженеров, исследователей и ученых. Необходимо, чтобы на рынок труда ежегодно приходили сотни тысяч специалистов, получивших профессиональное техническое образование и высшее образование в технических вузах или университетах.
И наконец, технологии. Повышение сложности конечных продуктов делает науку и технологии основой создания стоимости. Технологическая специализация страны зависит от качества подготовки специалистов в области STEM и уровня подготовки рабочей силы. Современная промышленность требует от работников владения новейшими технологиями, высокой адаптивности и постоянного повышения квалификации.
Невозможно выстроить высокотехнологичную экономику, не создав для нее современную научную основу. Необходимо на уровне государственной политики обеспечить взаимодействие университетской системы образования, промышленно-исследовательских лабораторий и научно-исследовательских институтов, которые в партнерстве с бизнесом или госкомпаниями смогут разрабатывать то, что станет и новыми технологиями, и высокотехнологичными товарами. Фактором технологической мощи развитых стран является тесная связь между университетами и корпорациями. Когда бизнес и наука успешно сотрудничают, студенты получают пользу от практических знаний, а научные открытия могут быть непосредственно применены в бизнесе — это беспроигрышная ситуация для вузов и компаний.
Основными источниками роста объемов НИОКР могут стать корпорации, в том числе и госкомпании, которым государство может предоставить налоговые льготы или госзаказы. Задача крупного бизнеса — использовать партнерство с компаниями малого и среднего для внедрения в производство результатов научно-технических исследований на первых этапах, когда производство нового продукта является высокорискованным инновационным бизнесом. Это общепринятая практика: до 85% всех венчурных проектов в развитых странах приходится на долю небольших высокотехнологичных компаний. Успешные проекты затем масштабируются крупными компаниями.
Решения в инновациях
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В рыночной экономике «нехватка рабочей силы» — это и задача для перспектив бизнеса, и дилемма: предложить работникам более высокую заработную плату, чтобы они не перешли на работу к конкурентам, или повысить производительность автоматизацией и улучшением условий труда.
Когда работодатели говорят, что рабочей силы не хватает, на самом деле они имеют в виду, что они не могут найти достаточное количество людей, готовых работать на условиях, которые бизнес может предложить.
Когда работодатели говорят, что работники плохо выполняют работу, они имеют в виду, что хотят увеличить объемы производства за счет более интенсивного труда уже имеющихся у них работников.
Такой подход был характерен и в доиндустриальную эпоху. И если подумать, то набор низкоквалифицированных работников или импорт их из-за границы — это признак доиндустриальной экономики. В XXI веке такое является анахронизмом.
Современная рыночная экономика диктует бизнесу императив производить больше с меньшими затратами. Рациональным рыночным ответом на давление рынка труда должно быть повышение производительности везде, где это возможно. С этим тезисом согласны в руководстве страны. Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин высказал мнение, что «роботизация рабочих и производственных процессов является прямым путем к преодолению острого кадрового голода в России». Он также отметил, что ряд отечественных предприятий стали активно внедрять новые технологии на фоне кадрового дефицита, а «автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее».
Вице-премьер РФ Александр Новак, рассказывая о новом национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика», перечислил роботизацию, развитие искусственного интеллекта и «экономики данных» в числе главных факторов долгосрочного роста российской экономики.
Вместо того чтобы полагаться на множество низкооплачиваемых рабочих мест, заполняемых гастарбайтерами, в российской экономике, особенно в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте, необходимо создавать новые качественные рабочие места для граждан России и всеми силами стимулировать разработку собственного оборудования, внедрять автоматизацию на производстве и в эксплуатации сложной техники.
Экономика и рынок труда не будут прежними. Теперь компаниям всегда придется показывать прибыль и масштабировать бизнес при ограниченном предложении рабочей силы, а значит, необходимо инвестировать в автоматизацию и внедрять инновации так, чтобы это приносило пользу как работодателям, так и работникам. Рост производительности, а соответственно, и предложения товаров и услуг, опережающий динамику зарплат,— это антиинфляционный фактор, а качество рабочих мест — это снижение неравенства и рост располагаемых доходов работников, который становится фактором поддержки внутренней экономики.
Таким образом, в логике современного бизнеса завоз миллионов мигрантов и повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной, по мнению центробанков, ростом оплаты труда работников,— это архаичные антирыночные меры, а повышение производительности труда и рост предложения товаров — рыночные.
Государству, со своей стороны, необходимо предусмотреть стимулы, налоговые вычеты и различные льготы для компаний, финансирующих НИОКР и внедряющих инновации. Повышение производительности как в сфере промышленности, так и в сфере услуг должно стать главным ключевым показателем эффективности руководителей и менеджеров, а также войти в практику корпоративного управления и влиять на капитализацию компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке.
Инновации, наукоемкие производства и качественные автоматизированные рабочие места должны стать целью экономики, а не быть побочным или модным фактором ее «рыночности». Экстенсивный рост экономики невозможен. Только интенсивный за счет технологий и повышения производительности.
«Пожар способствовал ей много к украшенью»
Мы вступили в экстремальный период геоэкономики и геополитики. В мире меняется все: меняются стратегические планы, экономические и технологические нормы, демография и системы управления. Дальнейший технический прогресс требует большого количества высококвалифицированных работников и триллионных вложений капитала. Но деглобализация, демографические проблемы и недостаток кадров не дают надежд на повторение успеха научно-технического прогресса XX века. Поэтому необходимы приоритеты. Особое внимание нужно уделять развитию технологий двойного назначения, таким как атомные, аэрокосмические, биофизические и материаловедческие, цифровые и пр., способные одновременно обеспечивать безопасность и технологический суверенитет. Особое внимание должно уделяться закрывающим технологиям, меняющим способы производства и создающим основы для наиболее эффективной конкуренции.
Холодная война ХХ века при всех ее угрозах и ядерных рисках стимулировала научно-технический прогресс, позволявший развивать технологии, расширять производство и трансформировать социокультурное пространство. Вынужденное «импортозамещение» поддерживало высокий производственный уровень в пространстве советского блока и дало мотивацию качественного развития в США и Европе. И можно сказать, что достижения и прорывы в науке и технике второй половины прошлого века, включая космос, атомную энергетику и информационные технологии,— это результат жесткой конкуренции мировых систем, а не только рыночных факторов спроса и предложения.
Сейчас мир входит в новый виток практически блокового противостояния. Протекционизм, санкции, торговые войны и военные конфликты разрушают единую структуру глобальной экономики. Странам, формирующим союзы и партнерства, придется самим обеспечивать развитие технологий, финансовую независимость, поддерживать многоотраслевую структуру своих экономик, чтобы заново выстраивать партнерства, а также производственные и торговые цепочки в режиме френдшоринг после выпадения части звеньев, относящихся к «недружественным» блокам.
России необходимо сосредоточиться на развитии нескольких технологий, которые имеют перспективы на десятилетия или даже столетия, и все ресурсы бросить на их развитие. Нам нужны собственные технологии, востребованные всем цивилизованным миром без исключения. Они должны быть достаточно наукоемкими и сложными для того, чтобы их невозможно было бы легко украсть, купить и быстро воспроизвести где-нибудь в другой части света, и достаточно «токсичными» во всех отношениях, чтобы ни у кого не возникало желания нас «сожрать» без последствий. Пройдя этот путь и сохранив свою цивилизацию, мы окажемся в том настоящем светлом будущем, о котором мечтали поколения людей.