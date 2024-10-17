Большая игра

С 22 по 24 октября в Казани пройдет XVI саммит БРИКС, где встретятся главы государств объединения. Группы стран G7 и стран БРИКС — это главные неформальные центры силы в современной глобальной экономике. От их конкуренции и от характера взаимоотношений между ними будет зависеть очень многое. С этой точки очень важно оценить и сравнить реальный экономический потенциал этих межстрановых объединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Строго говоря, G7 и БРИКС не политические союзы, сформированные на основе договоров, и не экономические объединения с подробными письменными регламентами, а лишь клубы стран по интересам. Никаких директив, обязательных для исполнения участниками, эти клубы никогда не издают. Формально речь идет о компаниях друзей, не более. Однако жизнь в глобальной политике устроена почти как у подростков в городском районе: очень важно, с кем именно ты дружишь и насколько сильны твои друзья. Чем влиятельнее твоя компания, тем спокойнее и безопаснее твоя жизнь. Если есть могучие друзья, то у тебя гораздо больше шансов целенаправленно заниматься, например, своим социально-экономическим развитием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН



Надо учитывать, что свободного пространства в глобальной экономике почти не осталось. Как следствие, интересы любых межстрановых объединений будут постоянно пересекаться, и потому их конкуренция неизбежна. Если одна компания стран экономически гораздо сильнее других, то она будет бесцеремонно отодвигать своих конкурентов от лакомых рынков и ресурсов. А вот если экономические возможности разных межстрановых объединений будут сопоставимы, то их конкуренция будет носить более или менее цивилизованный характер. Если же конкуренты выстроят еще и вполне равноправное экономическое сотрудничество, то будут получать взаимную выгоду.

Современная экономическая теория выделяет следующие факторы, определяющие масштабы производства и экономического роста в отдельных странах и группах стран: трудовые ресурсы, капитал (материальный и финансовый), природные ресурсы, уровень научно-технологического развития, качество институтов, уровень культурного развития.

Трудовые ресурсы и производство

В части трудовых ресурсов явным преимуществом обладает группа БРИКС. Численность населения стран, входящих в БРИКС, в три раза превышает численность населения стран G7. Причем и структурные демографические характеристики в странах БРИКС смотрятся значительно лучше, так как доля населения молодого возраста в среднем там заметно выше, чем в странах G7. Если страны БРИКС загрузят работой свои трудовые ресурсы и при этом обеспечат достаточно высокую производительность труда, то по количественным показателям производства оставят страны G7 далеко позади.

Что касается капитала, то здесь ситуация более сложная. Положение дел в сфере физического капитала очень сильно отличается от положения дел в сфере капитала финансового.

Физический капитал, накопленный странами БРИКС, по всей видимости, уже превышает физический капитал, накопленный странами G7. В частности, суммарный объем выпуска большинства ключевых продуктов в периметре БРИКС на десятки процентов выше, чем в периметре G7. Причем этот разрыв в товарном производстве продолжает быстро увеличиваться. Следует обратить особое внимание на объем производства электроэнергии, который всегда считался ключевым индикатором реальной, а не бумажной экономической активности. Превосходство БРИКС над G7 в этой отрасли к 2023 году стало двукратным.

Сегодня БРИКС превосходит G7 уже не только в производстве сырья и других первичных продуктов, но и в выпуске гораздо более сложных изделий.

Например, суммарный выпуск продукции обрабатывающей промышленности в странах БРИКС уже в 2022 году был почти на 23% выше, чем в странах G7.

Таким образом, статистика выпуска косвенным образом подтверждает факт превосходства БРИКС над G7 в производственных мощностях. Можно предположить, что уровень использования производственных мощностей и прочих элементов физического капитала в БРИКС сейчас выше, чем в G7. Поэтому теоретически страны G7 могут быстро нарастить объемы своего выпуска, если появится соответствующий спрос. Но даже с учетом этого предположения страны G7 вряд ли смогут догнать страны БРИКС по объемам товарного производства, так как разрыв к настоящему моменту стал слишком большим.

Финансовый капитал

В то же время в сфере финансового капитала страны G7 продолжают сохранять свое уверенное доминирование. Суммарная капитализация фондовых рынков стран БРИКС, вместе взятых, в 2022 году была вдвое ниже, чем капитализация фондового рынка в одних только США. Это означает, что компаниям из стран G7 по-прежнему намного проще заимствовать средства с финансовых рынков, чем их коллегам из стран БРИКС. Сходным образом обстоят дела, когда речь идет о банковском кредитовании инвестиций или о финансировании экономической деятельности из государственных бюджетов. В этих сферах странам БРИКС еще только предстоит догнать страны G7.

Уверенное доминирование стран G7 в сфере финансового капитала позволяет им влиять на глобальные экономические процессы не только со стороны предложения, но и со стороны спроса. И если богатые страны G7 по каким-то причинам не станут покупать продукцию из более бедных стран, в том числе из группы БРИКС, то эта продукция рискует остаться невостребованной, так как масштабы платежеспособного внутреннего спроса в бедных странах обычно невелики. Как следствие, более бедные страны могут столкнуться с серьезными экономическими трудностями. Именно этот механизм, основанный на отказе от закупок той или иной импортной продукции, в G7 очень часто используют при введении санкций против неугодных стран.

Когда страны БРИКС смогут догнать страны G7 по масштабам финансового капитала, неясно. Ведь в современном мире величина национального финансового капитала и его составляющих (денежной массы, обращающихся на рынке ценных бумаг и т. п.) зависит не только от величины обеспечивающих его активов, но и от уровня доверия к финансовой системе страны. А это доверие, в свою очередь, зависит от успешности многолетней финансовой истории страны, от ее реального военно-политического могущества, от влиятельности ее средств массовой информации в мире и т. д. Поэтому, пока весь мир верит в доллар и бонды американского казначейства больше, чем в финансовые активы всех стран БРИКС, вместе взятых, превосходство США в части финансового капитала будет сохраняться.

Кстати, во многом именно разный уровень доверия к национальным финансам определяет разницу между валовым внутренним продуктом (ВВП), измеренным по обменному курсу, и ВВП, измеренным по паритету покупательной способности.

По паритету покупательной способности суммарный ВВП стран БРИКС уже довольно заметно превосходит суммарный ВВП стран G7. Однако при измерении по рыночному обменному курсу национальных валют страны G7 опережают страны БРИКС более чем в полтора раза.

Поскольку международные торговые и финансовые обмены производятся исключительно в соответствии с рыночным обменным курсом, объемы ренты, которые страны G7 получают из остального мира, остаются огромными и продолжают укреплять превосходство этих стран в сфере финансового капитала.

Однако мировая экономическая история показывает, что иногда доверие к финансовой системе даже самой могучей страны может обрушиться почти моментально. Вспомним хотя бы гиперинфляционное обесценение немецкой марки после Первой мировой войны или Великую депрессию 1929–1933 годов в США. Финансовое доминирование США и их партнеров по G7 — это далеко не абсолютное правило глобальной экономики. Такое доминирование может быть еще весьма долгим, но может и очень быстро закончиться. Причем не только из-за того, что мир в будущем будет больше верить в финансовые активы других стран, но и по причине ошибок в американской и европейской макрофинансовой политике.

Природные ресурсы и торговля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Природные ресурсы, которыми располагают страны G7 и страны БРИКС, очень значительны в обоих случаях. Однако страны БРИКС, несомненно, играют более существенную роль в глобальной экономике, когда речь идет о поставках ключевых сырьевых ресурсов. Так, например, Россия, Иран и ОАЭ входят в число ведущих мировых экспортеров нефтегазового сырья; Китай — абсолютный мировой монополист в поставках редкоземельных металлов; ЮАР и Россия — очень важные игроки на глобальном рынке золота и природных алмазов. Предполагаемое вступление в БРИКС таких стран, как Саудовская Аравия, только усилит доминирование этого объединения на сырьевых рынках.

Ключевое положение в международной торговле ограниченными природными ресурсами позволяет ряду стран БРИКС получать значительную сырьевую ренту и использовать ее в целях собственного развития. Размер этой ренты намного скромнее, чем ренты, получаемой благодаря лидерству в глобальных финансах. Тем не менее наличие значительной сырьевой ренты в целом можно считать важным конкурентным преимуществом как для отдельных стран БРИКС, так и для объединения в целом.

России, например, получение значительных рентных доходов от продажи сырья позволяет успешно противостоять крупномасштабным экономическим санкциям стран Запада, которые упорно, но в целом безуспешно пытаются лишить Россию этой ренты.

Обнуляет санкционные усилия Запада против российских сырьевых отраслей именно позиция стран БРИКС, которые продолжают наращивать закупки российских нефти, газа, угля, черных и цветных металлов, лесной продукции, зерна и т. д.

Такие страны, как США и Канада, также производят много сырья. Однако остальные страны G7 входят в число крупнейших мировых импортеров природных ресурсов, а США тратят очень существенную часть добываемого сырья на собственные нужды. Как следствие, зависимость государств G7 от ввоза сырья в целом существенно выше, и это порождает уязвимость этих стран к потрясениям на мировых сырьевых рынках.

Природно-климатические условия в странах G7 в целом более благоприятны. Удельный вес территорий, удобных как для проживания, так и для ведения эффективного сельского хозяйства, там выше, чем в странах БРИКС. Это одно из важных обстоятельств, которое делает жизнь в странах «семерки» благоприятной как для собственного населения, так и для многочисленных мигрантов.

Научно-техническое развитие

Еще один важнейший параметр, определяющий темпы социально-экономического развития и влиятельность отдельных стран,— это уровень их научно-технологического развития. Именно высокий уровень национальной науки и технологической сферы позволяет странам быстро увеличивать производительность труда и эффективность использования других ресурсов, а также выигрывать рыночную конкуренцию за счет лучшего качества продукции и вывода на рынок принципиально новых товаров и услуг. Высокоразвитая научно-технологическая сфера может появиться в стране только вследствие многих десятилетий кропотливых усилий государства и общества. Если в области природных ресурсов или финансового капитала можно рассчитывать на счастливый случай (например, в виде внезапного открытия богатых месторождений нефти и газа, как на Ближнем Востоке и в Норвегии, или в виде падения прежнего финансового гегемона, как это случилось с Великобританией после XIX века), то в научно-технологической сфере такое развитие событий исключено.

Государство и национальный бизнес должны много лет упорно вкладывать деньги в сферу НИОКР, не требуя непременной быстрой отдачи, чтобы страна в конце концов вышла на лидирующие технологические позиции и стала получать высокую ренту за способность производить эксклюзивную сложную продукцию.

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники по G7 поняли эту истину раньше других, то они продолжают сохранять уверенный отрыв от остального мира в научно-технологической сфере. На США сейчас приходится около 40% глобальных расходов на НИОКР, еще 10% добавляет Япония и еще примерно 15% — остальные страны G7. Такое положение дел позволяет странам G7 диктовать правила игры на рынке высоких технологий и достаточно надежно блокировать их передачу странам-конкурентам. Особенно сильно страдают от подобной политики в сфере передачи технологий Россия и Китай. Такая блокировка, разумеется, противоречит принципам свободной рыночной экономики, о защите которых так часто ратуют на встречах G7. Однако, как мы уже отмечали, реальные правила жизни в глобальной экономике порой до боли напоминают правила жизни городских подростковых группировок — кто сильнее, тот и прав.

Страны БРИКС сейчас активно пытаются изменить ситуацию в глобальной научно-технологической сфере. Больше всего в этом преуспел Китай, на который сегодня приходится примерно 18% глобальных мировых расходов на НИОКР.

Несмотря на большие объемы финансирования, Китай пока почти нигде не занимает лидирующие позиции в мире в части научно-технологических достижений. Это связано с тем, что страна пока еще не прошла период, необходимый для накопления нужных научных знаний и технологических компетенций. Тем не менее уже сейчас Китай вполне успешно избавляется от внешней зависимости по технологиям второго-третьего ряда, самостоятельно изготовляя вполне качественные машины, оборудование, электронную технику, комплектующие для подавляющего числа отраслей любой экономики. Учитывая ход событий, можно предположить, что Китай весьма скоро догонит по уровню технологического развития если не США и Японию, то все остальные страны G7.

В России и других странах БРИКС дела с финансированием НИОКР обстоят пока не так хорошо. Но если, например, Индия и Бразилия вполне могут компенсировать свое отставание в сфере НИОКР за счет импорта высоких технологий, то России в существующих условиях об этом можно только мечтать. В этой связи быстрое развитие собственной сферы НИОКР — это безальтернативная стратегия для нашей страны. Проигрыш в этой сфере будет слишком дорого нам стоить. Мы не только будем выплачивать огромную ренту внешним поставщикам технологий, но и продолжим подвергаться самым серьезным рискам военно-политического характера, связанным с нашим технологическим отставанием. России требуется значительное увеличение финансирования НИОКР как со стороны государственного бюджета, так и особенно со стороны корпоративного сектора. Повысить эффективность отечественной сферы НИОКР помогут тесные и активные сетевые взаимодействия на низовом уровне. Задачу по созданию и развитию сетевых взаимодействий между высокотехнологичными предприятиями должны решать в первую очередь профильные форумы, конференции, выставки, рабочие встречи.

Экономическое развитие и качество институтов

Когда речь идет о таких факторах экономического развития, как качество институтов и уровень культурного развития различных стран, то основная проблема для анализа — почти полное отсутствие объективных статистических данных, отражающих положение дел и динамику развития в этих областях. В этих условиях аналитикам приходится использовать в основном субъективные экспертные оценки и наблюдения.

Сразу замечу, что достаточно скептически отношусь ко многим международным рейтингам, оценивающим состояние институтов и уровень культурного развития в различных странах. Во-первых, эти рейтинги почти всегда составляют организации, аффилированные с конкретными влиятельными странами. Не будем указывать пальцем, но это всегда страны из группы G7, которые через эти рейтинги транслируют не столько реальную ситуацию, сколько свою политически мотивированную точку зрения на эту ситуацию. Во-вторых, зачастую для составления рейтингов используются крайне непрозрачные методики, воспроизвести расчеты по которым у сторонних экспертов не получается. Забавно, но самую непрозрачную методику использует организация под названием Transparency International («международная прозрачность» — англ.), составляющая так называемый рейтинг восприятия коррупции. В-третьих, эти рейтинги часто строятся либо на весьма неточных индикаторах, либо на индикаторах, отражающих лишь малую часть реальных процессов, либо на очень спорных индикаторах (например, некоторые аналитики предлагают оценивать уровень культурного развития в том числе через значимость меньшинств в обществе).

Макроэкономическая статистика по странам БРИКС Выйти из полноэкранного режима Население* (млн человек) ВВП по курсу** ($ млрд) ВВП по ППС*** ($ млрд) Добыча нефти*** (млн тонн) Капитализация фондового рынка** ($ трлн) Объем золотовалютных резервов*** ($ трлн) Бразилия 217,6 1 920 4 455 163 794 355 Египет 114,5 477 2 121 30 39 33 Индия 1 441,70 3 417 14 537 33 3603 628 Иран 89,8 414 1 598 177 1613 - Китай 1 425,2 17 963 34 644 205 11469 3450 ОАЭ 9,6 507 798 181 874 189 Россия 146,2 2 240 6 452 549 530 597 Эфиопия 129,7 127 393 - - - ЮАР 61 405 957 - 1172 62 БРИКС суммарно 2 210,1 27 470 65 955 1 338 20094 5 314 Открыть в новом окне Источники: Всемирный банк, macrotrends.net, theglobaleconomy.com, worldpopulationreview.com. *Данные 2024 года. **Данные по итогам 2022 года. ***Данные по итогам 2023 года.

Макроэкономическая статистика по странам G7 Выйти из полноэкранного режима Население* (млн человек) ВВП** по курсу ($ млрд) ВВП*** по ППС ($ млрд) Добыча нефти*** (млн тонн) Капитализация фондового рынка** ($ трлн ) Объем золотовалютных резервов*** ($ млрд) Великобритания 68 3 089 4 026 36 3096 178 Германия 83,3 4 083 5 858 - 1890 323 Италия 58,7 2 050 3 452 5 247 Канада 39,1 2 162 2 469 274 2745 118 США 314,8 25 440 27 361 760 40298 773 Франция 64,9 2 779 4 169 - 241 Япония 122,6 4 256 6 252 - 5380 1 295 G7 суммарно 751,4 43 859 53 587 1 075 3 175 Открыть в новом окне Источники: Всемирный банк, macrotrends.net, theglobaleconomy.com, worldpopulationreview.com. *Данные 2024 года. **Данные по итогам 2022 года. ***Данные по итогам 2023 года.

В этой связи обычные бытовые наблюдения могут снабдить нас не менее ценной информацией, чем несовершенные рейтинги. Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что качество многих институтов и элементов производственной культуры в странах БРИКС уже достигло уровня стран G7 или даже превзошло его. Во всяком случае, аналогов российской сети многофункциональных центров госуслуг (МФЦ), резко упрощающих и удешевляющих для простых граждан решение бюрократических вопросов, нет ни в одной из стран G7. Нет в странах G7 и аналогов китайского цифрового «социального кредита», который при всей его спорности с точки зрения частной неприкосновенности значительно уменьшает потери от «эффекта безбилетника» и прочих злонамеренных экономических действий со стороны правонарушителей. Замечу, что, на мой вкус, качество обслуживания в московских и питерских ресторанах в среднем давно выше, чем качество обслуживания в ресторанах европейских столиц. Ровно то же самое можно сказать про качество мобильной связи и интернета: ни в одной из стран G7 не встречал столь же высокого уровня и столь же низкой стоимости, как в России.

Страны G7 сохраняют превосходство над странами БРИКС в качестве финансовых институтов. Это превосходство выражается в гораздо более широком спектре инструментов финансирования, которые финансовая сфера стран G7 может предложить своим клиентам; в значительно более низкой стоимости кредитов; в многократно большей способности концентрировать ресурсы для финансирования мегапроектов; в отсутствии серьезных препятствий для трансграничных финансовых операций и более низкой их стоимости; в существенно меньших «моральных рисках» и т. п. Из стран БРИКС разве что Китай смог приблизиться в этих вопросах к странам G7.

Некоторые выводы

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие краткие выводы.

Страны БРИКС довольно быстро догоняют страны G7 по своему суммарному экономическому потенциалу и имеют хорошие шансы в среднесрочной перспективе из второго по значимости международного «клуба по интересам» превратиться в первый. В случае присоединения к БРИКС нескольких стран масштаба Турции и Саудовской Аравии это произойдет еще быстрее.

В то же время страны G7 сохраняют большой отрыв от стран БРИКС в таких ключевых аспектах, как уровень научно-технологического развития, масштаб финансовых систем, качество финансовых институтов, способность перераспределять в свою пользу глобальную финансовую и научно-технологическую ренту.

Странам БРИКС необходимо, используя пример Китая, серьезно ускорить развитие своих секторов НИОКР и финансовых сфер, в том числе за счет значительной активизации сотрудничества между государствами объединения.

Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН