В британском Вудстоке 18 июля прошел четвертый по счету саммит Европейского политического сообщества. Главной темой этой встречи, как и трех предыдущих, стала Украина. Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников разрешить армии его страны бить по российским аэродромам. Хозяин саммита, новый британский премьер Кир Стармер, назвал главной задачей встречи подтверждение неизменной поддержки Киева в его противостоянии с Москвой. Картину, однако, смазали заявления сербского президента Александра Вучича и венгерского премьера Виктора Орбана. Первый выразил недовольство тем, что обсуждалась исключительно Украина, а второй сказал, что решение украинского кризиса будет найдено за столом переговоров, а не на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо (нижний ряд): президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Албании Эди Рама, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Reuters Слева направо (нижний ряд): президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Албании Эди Рама, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Reuters

Четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) проходил в Бленхеймском дворце в Вудстоке. 18 июля там собрались лидеры более 45 стран, а также — впервые — представители ОБСЕ, НАТО и Совета Европы. Североатлантический альянс представлял его генсек Йенс Столтенберг, а Евросоюз — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Новый британский премьер Кир Стармер сразу заявил, что цель встречи — поддержка Украины. Эта же тема была главной на трех предыдущих саммитах ЕПС: в октябре 2022 года в Чехии, 1 июня 2023 года в Молдавии и 6 октября того же года в Испании. «Наша первая задача здесь сегодня — подтвердить твердую поддержку Украины, вновь объединиться вокруг ценностей, которые мы уважаем, и сказать, что мы будем вместе противостоять угрозе на этом континенте»,— заявил господин Стармер (цитата по ТАСС).

Конкретики добавил Йенс Столтенберг. Он сообщил, что с сентября в Германии начнет работу командование НАТО по координации поддержки Украины. «В Германии будет 700 человек. Командование будет оказывать поддержку и помощь в обеспечении безопасности Украины и координировать усилия союзников по НАТО»,— процитировало господина Столтенберга агентство Reuters.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил о возможности «завершить эту войну благодаря сильным дипломатическим усилиям и сильному оружию».

«Чем меньше ограничений у нас будет по эффективному использованию оружия, тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира»,— сказал Владимир Зеленский, призвав западных союзников снять ограничения на удары ВСУ по российским аэродромам.

Весной, напомним, украинский лидер говорил, что Запад не разрешает Украине наносить по российской территории удары западным оружием. Однако уже в этом месяце Зеленский сообщил о некоторых подвижках. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ (курирует Украину, Молдавию и Белоруссию) Алексей Полищук 17 июля в интервью ТАСС заявил, что США дали Украине карт-бланш на нанесение ударов по территории России. «В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории»,— сказал господин Полищук, отметив, что в США «грезят иллюзиями собственного превосходства». «Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника»,— заключил дипломат.

Поперек общей линии на встрече в Британии выступил премьер Венгрии Виктор Орбан. Перед началом саммита политик заявил, что его мирная инициатива, в рамках которой он ранее посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, «движется хорошо»: все нужные шаги были сделаны согласно планам.

При этом господин Орбан подчеркнул, что «Евросоюз — это не исполнитель внешней политики США». А также добавил: он не согласен с мнением, что судьба конфликта должна решиться на поле боя.

«С каждым днем мы будем терять жизни тысяч невинных людей. Мы должны остановить это»,— отметил премьер Орбан, назвав самым важным прекращение огня и начало переговоров.

Заявление венгерского премьера оперативно прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц, по словам которого Виктор Орбан представляет только свою страну, а не весь Евросоюз (хотя сейчас Венгрия – страна—председатель ЕС). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не поехавшая в Великобританию из-за того, что в этот же день Европарламент голосовал за продление ее полномочий, прокомментировала активность Виктора Орбана из Страсбурга. Мирную миссию венгерского премьера она назвала «миссией умиротворения» — очевидно, России. «Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется! Вот наш сигнал!» — заявила госпожа фон дер Ляйен.

Сербский президент Александр Вучич, встретившийся в Вудстоке с Владимиром Зеленским, боевого настроя не разделял. По его словам, саммит ЕПС выглядел как встреча НАТО+, на которой все только и говорили о том, что «Украина должна победить». «Все это хорошо, но есть и другие страны, кроме Украины, но у нас не было возможности высказаться»,— отметил сербский лидер (цитата по ТАСС). И добавил, что на саммите «невозможно было услышать какое-нибудь мнение о том, каким образом можно прийти к диалогу и решению проблем».

Владимир Соловьев