В ЕС не хотят танцевать венгерку

В Евросоюзе на разных уровнях продолжают обсуждать способы наказания и ограничения дипломатической активности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают: у господина Орбана нет мандата ни на какие «мирные миссии» — тем более на такие, которые «подрывают единство ЕС». Речь идет о недавних поездках венгерского лидера на Украину, в Россию, Китай и США, по итогам которых он дал понять: Евросоюзу пора отказаться от «провоенной политики», а мирное урегулирование украинского вопроса скоро вполне можно будет доверить фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу. Новую попытку склонить общественное мнение на свою сторону Виктор Орбан предпримет в четверг на британском саммите Европейского политического сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан, похоже, готов к разным санкциям со стороны коллег по ЕС, но прекращать свою миротворческую деятельность не собирается

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер Венгрии Виктор Орбан, похоже, готов к разным санкциям со стороны коллег по ЕС, но прекращать свою миротворческую деятельность не собирается

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В среду, 17 июля, постпреды стран ЕС в Брюсселе обсудили на заседании поведение одного государства-члена — Венгрии. Точнее, они попытались выработать единую стратегию в отношении международной активности Виктора Орбана, который с прежним усердием пытается продвигать свои мирные инициативы по Украине.

Возмущение чувствуется среди представителей как законодательной, так и исполнительной власти ЕС. В частности, накануне стало известно о письме 63 евродепутатов (.pdf), которое 15 июля было отправлено руководству объединения — главе Европарламента Роберте Метсоле, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, которую в четверг, как ожидается, переутвердят в этой должности.

Авторы письма утверждают: господин Орбан «нанес значительный ущерб, используя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею».

Законодатели заверили: венгерский лидер не имел мандата ни на какие «мирные миссии». «Он не только превышает свои полномочия, когда претендует на то, чтобы представлять ЕС в целом, но и активно реализует политическую повестку, которая противоречит общим позициям Евросоюза. Он стремится подорвать существующие решения ЕС. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось»,— возмутились законодатели. И потребовали, чтобы руководство ЕС приняло в связи с этим административные меры: лишило Венгрию права голоса в Европейском совете — высшем политическом органе ЕС, куда входят главы государств и правительств.

Пока же депутаты сделали то, что в их силах: вопреки традиции, не пригласили лидера страны—председателя ЕС (то есть Виктора Орбана) на первую сессию Европарламента нового созыва (она началась 16 июля и продлится до 19-го числа).

В Еврокомиссии — высшем органе исполнительной власти ЕС — тем временем тоже продолжают анализировать, что же можно сделать с Венгрией.

Так, во вторник зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова заявила: лишить Венгрию председательства (такой вариант ранее тоже предлагали евродепутаты) нельзя, но никто не мешает демонстрировать несогласие с политикой Будапешта. «Мы можем бойкотировать (инициативы Венгрии.— “Ъ”) и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и при этом постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года»,— заявила госпожа Йоурова.

В понедельник стало известно, что Урсула фон дер Ляйен «в свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства», отменила традиционный визит коллегии еврокомиссаров в председательствующую страну.

Кроме того, как заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, госпожа фон дер Ляйен решила, что «Еврокомиссия на неформальных заседаниях совета (которые венгерские власти организуют на своей территории.— “Ъ”) будет представлена на уровне старших чиновников», а не высших должностных лиц.

Во вторник ряд стран уже отказался отправлять высокопоставленных представителей в Будапешт на встречу по вопросам энергетики. И по крайней мере четыре страны заявили, что это был демарш в знак протеста против дипломатической активности Венгрии. Кроме того, по данным издания Politico, Брюссель добивался провала неформального заседания глав МИДов, запланированного на конец августа. Идея состояла в том, чтобы по требованию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на тот же день назначить внеплановое (и официальное, то есть обязательное к участию) заседание в Брюсселе. Но в среду Politico со ссылкой на источники сообщило: «План Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился».

Так или иначе, менять свое поведение — то есть отказываться от попыток нащупать контуры мирного урегулирования украинского конфликта — Виктор Орбан не намерен.

Напомним, после того как Венгрия приняла на себя шестимесячное ротационное председательство в Европейском союзе, премьер-министр республики устроил турне по мировым столицам. Вначале он посетил Киев, Москву и Пекин, после чего в США встретился с экс-главой Белого дома и кандидатом в президенты Дональдом Трампом, который не раз обещал максимально быстро добиться завершения украинского конфликта.

По итогам турне, как сообщала газета The Financial Times, венгерский премьер направил Шарлю Мишелю письмо, в котором фактически выступил посредником между Дональдом Трампом и ЕС. Господин Орбан, в частности, предупредил: следствием крайне вероятной победы республиканца станет снижение американской доли в финансовом бремени по поддержке Украины (и, соответственно, увеличение доли ЕС). С другой стороны, добавил автор письма, Дональд Трамп «не будет ждать до своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца, у него есть подробные и обоснованные планы на этот счет».

Венгерский премьер также подверг резкой критике подходы текущей демократической администрации США, которые скопировал и ЕС: «провоенная политика» вместо стремления к мирному урегулированию.

Глава Евросовета Шарль Мишель подготовил ответное послание, выдержки из которого опубликовал портал Euractiv. Господин Мишель отметил, что «принял к сведению идеи и предложения», но категорически отверг заявление о «провоенной политике» ЕС. Все, по его словам, как раз наоборот: «Россия — агрессор, а Украина — жертва, реализующая свое законное право на самооборону». Председатель Евросовета также заверил, что усилия Будапешта в этом контексте ничтожны, поскольку никакого мандата на действия от имени ЕС выдано не было.

Новую попытку склонить европейское мнение на свою сторону Виктор Орбан предпримет в четверг, когда будет участвовать в британском саммите Европейского политического сообщества — межправительственной организации, учрежденной в 2022 году для дискуссий о стратегическом будущем Европы. Дипломатические источники европейских СМИ ранее отмечали: Виктор Орбан может инициировать обсуждение на саммите своей мирной инициативы. В среду пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши подтвердил, что участники встречи (а это предварительно около полусотни лидеров) наверняка будут обсуждать украинскую тему.

Екатерина Мур, Павел Тарасенко