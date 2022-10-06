Страны высшего сообщества просто поговорили

В четверг, 6 октября, в Праге помимо начавшегося неформального саммита Евросоюза прошел и первый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). На этом форуме, идею проведения которого выдвинул в мае президент Франции Эмманюэль Макрон, не планировалось принятие никаких решений, но внимания к нему было приковано куда больше, нежели к традиционному сбору лидеров ЕС. В первую очередь потому, что специально созданная новая структура — ЕПС,— по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, должна помочь в формировании нового порядка на континенте, но без России. Насколько продвинутся на этом пути 44 участника ЕПС, некоторые из которых связаны с РФ стратегическими и даже союзническими узами, вызывало у всех неподдельный интерес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея президента Франции Эмманюэля Макрона о создании Европейского политического сообщества как структуры, объединяющей Евросоюз и не входящие в него, но придерживающиеся принципов демократии страны континента, материализовалась в Праге

Фото: Petr David Josek / AP Идея президента Франции Эмманюэля Макрона о создании Европейского политического сообщества как структуры, объединяющей Евросоюз и не входящие в него, но придерживающиеся принципов демократии страны континента, материализовалась в Праге

Фото: Petr David Josek / AP

Пока высокопоставленные представители стран Евросоюза и 17 других государств прибывали в Прагу, Еврокомиссия с утра успела опубликовать заявление: против России был согласован восьмой пакет санкций. В перечень мер вошел, в частности, обещанный «потолок цен» на российскую нефть. Расширен запрет на импорт продуктов из стали, дополнительные импортные ограничения распространились на древесную целлюлозу, бумагу, пластик, косметику, сигареты и элементы ювелирной промышленности — камни, драгметаллы. Кроме того, усилились ограничения для российской авиационной отрасли, расширился список запрещенных для экспорта товаров, которые могут способствовать развитию военного и технологического потенциала России, введены персональные санкции против физических и юридических лиц. Также в перечне мер — запрет для граждан ЕС занимать руководящие посты в российских организациях, контролируемых государством, и запрет на предоставление российским лицам архитектурных, инжиниринговых услуг и консультаций в юридической и IT-сфере.

Впрочем, несмотря на внушительный список, в ЕС признают, что у союза остается все меньше инструментов для санкционного давления на РФ. Так, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, восьмой пакет демонстрирует, что ЕС сохраняет единство, однако в его распоряжении «остается все меньше и меньше инструментов, но нужно оказывать политическое давление на Россию». И, видимо, с этой целью — политического давления — в том числе и был создан форум ЕПС.

Во всяком случае, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в отличие от многих других, пытавшихся обозначить цели и задачи площадки, но так этого толком и не сделавших, все-таки постарался заранее расставить акценты.

Господин Боррель отметил, что цель встречи — поиск «нового порядка без России».

Наводить порядок без РФ (и, кстати, Белоруссии) 6 октября в Праге помимо 27 членов ЕС взялись также Швейцария, Лихтенштейн, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория, Сербия, Великобритания, Норвегия, Украина, Молдавия, Исландия, Турция, Грузия, Армения и Азербайджан. Хотя, конечно, обсуждением одной только России и, как следствие, Украины дело не обошлось. Помимо общих дискуссий о глобальных проблемах континента и мира, которые в силу все-таки порой больших различий между собравшимися не могли привести к чему-то конкретному, саммит ЕПС решал и более частные задачи, хотя и в некоторых случаях более близкие для их непосредственных участников.

Например, одним из самых счастливых гостей форума выглядела премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она так широко улыбалась и даже светилась, вышагивая по ковровой дорожке, ведущей ко входу в замок, где проходил саммит ЕПС, что показалось, будто этот форум был созван специально для нее. Отчасти это так и было. Ведь Эмманюэль Макрон, выступая с идеей создания такой площадки, ранее отмечал, что формат политического сообщества должен позволить европейским демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, поскольку «Европейский Союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе».

Великобритания, несколько лет назад со скандалом покинувшая ЕС, теперь смогла вернуться к европейским делам, не обременяя себя обязательствами.

Правда, госпожа Трасс изначально, когда идея только была предложена французским президентом, скептически отнеслась к участию Великобритании в ЕПС, но в какой-то момент поменяла свое отношение к площадке. По ее словам, это совершенно правильно — «находить общий язык с европейскими друзьями и союзниками». Но главное, считает премьер-министр, чтобы новая структура не стала «альтернативой ЕС», и она как раз знает, как это сделать. Другими словами, что бы ни говорила Лиз Трасс о том, каким должен быть нынешний и последующие форумы ЕПС, а возможность приобщиться к европейской политике после «Брексита» ее, похоже, явно вдохновляла.

Локальные задачи решали и другие участники форума. Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян успел в Праге провести сразу несколько встреч, которые без этой площадки, возможно, сейчас и не случились бы.

Так, у армянского премьера состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и трехсторонняя беседа с азербайджанским лидером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым очно он встречался впервые. А финальным аккордом стали четырехсторонние переговоры с участием премьера Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Евросовета Шарля Мишеля. Причем, судя по кадрам из чешской столицы, настроение у всех присутствовавших было далеко от воинственного, а господин Алиев даже что-то вполне дружелюбно говорил господину Пашиняну, когда тот пожимал руку турецкому президенту. Если ЕПС внесет свой вклад в урегулирование конфликта на Южном Кавказе, то уже за одно это, пожалуй, можно будет похвалить идею Эмманюэля Макрона (хотя, конечно, высказывал он ее не конкретно с этой целью).

Между тем, пожалуй, главным выступлением на саммите, как это часто уже не раз бывало на схожих мероприятиях, стало видеообращение президента Украины Владимира Зеленского (лично в Праге присутствовал премьер Денис Шмыгаль).

И хотя нового в речи было немного, слушали украинского лидера, конечно, все. По словам господина Зеленского, помогая Киеву, каждое европейское государство «помогает себе», а на Украине идет «интенсивная война, которую абсолютное большинство государств просто не смогли бы вести». Украинский лидер напомнил, что на Генассамблее ООН представил «формулу мира», предполагающую, в частности, «наказание агрессора» — от исключения России из всех международных организаций до создания трибунала, а также совместную работу над восстановлением безопасности и территориальной целостности Украины. Господин Зеленский отметил, что лучшими гарантиями безопасности страны может стать ее вступление в НАТО и его соображения на этот счет уже «представлены партнерам». Президент Украины также похвалил организаторов за новую площадку для диалога и выразил надежду на то, что «сегодняшний день станет начальной точкой, от которой Европа и весь свободный мир пройдут до гарантированного мира для всех нас».

В целом первый саммит ЕПС прошел, как и предполагалось, в режиме простого обсуждения без конкретных решений, а также предоставил возможность некоторым участникам для личных встреч и решения локальных задач.

Каким будет будущее этого формата, сейчас никто сказать не берется. Но, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, «возможность встретиться в неформальной обстановке позволяет откровенно и свободно, без "программы", обменяться мнениями по актуальным проблемам без необходимости согласовывать формальные решения». И «это хорошо для мира», добавил глава немецкого правительства.

Алексей Забродин