Евросоюз поставят в оборону

Урсула фон дер Ляйен успешно прошла через процедуру переутверждения на посту главы Еврокомиссии (ЕК). В четверг, выступая с программной речью в Европарламенте, она пообещала сделать «Европу сильнее», превратить ЕС в «настоящий оборонный союз», «предоставить Украине все для победы» и не допустить поляризации общества. Посылы госпожи фон дер Ляйен убедили большинство депутатов, в результате чего ее мандат продлили еще на пять лет. В Москве же в выступлении главы ЕК увидели признак «придания Евросоюзу военной окраски» и доказательство нацеленности европейских государств на «милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что пришла пора превратить ЕС в «настоящий оборонный союз»

Фото: Ralph Orlowski / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что пришла пора превратить ЕС в «настоящий оборонный союз»

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европарламент 18 июля переутвердил Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК. Хотя ее кандидатуру ранее поддержали участники саммита ЕС, вокруг назначения все-таки возникло немало споров.

Во-первых, в предыдущую пятилетку госпоже фон дер Ляйен не удалось сработаться с уходящим главой Евросовета Шарлем Мишелем, а в последнее время отношения между ними и вовсе оказались в кризисе. Как сообщали европейские СМИ, господин Мишель даже предпринял попытку помешать переназначению, но оказался недостаточно настойчив. Во-вторых, ряд лидеров стран ЕС выступили против Урсулы фон дер Ляйен. В частности, недовольство выражала Венгрия, а затем, по данным издания Politico, в оппозицию ушла премьер Италии Джорджа Мелони. Правда, госпожу Мелони расстроила не столько кандидатура госпожи фон дер Ляйен, сколько тот факт, что лидеры Франции, Германии и Испании не пригласили ее на встречу в узком составе, где обсуждалось перераспределение высших должностей в ЕС.

Тем не менее неожиданностей не произошло. После нескольких часов дискуссий председатель Европарламента Роберта Метсола объявила результаты: за Урсулу фон дер Ляйен проголосовал 401 евродепутат из 720 при необходимом для победы 361 голосе. При этом, как позже выяснилось, партия Джорджи Мелони «Братья Италии» действительно не стала голосовать «за».

Перед голосованием на сайте ЕК была опубликована программа Урсулы фон дер Ляйен на ближайшие пять лет, а сама она утром в четверг выступила с длинной речью перед европарламентариями. В целом посыл госпожи фон дер Ляйен сводился в тому, что Европа за последние пять лет пережила непростые времена, однако ее работа на посту главы ЕК позволила успешно преодолевать трудности, а значит, кому, как не ей, продолжать заданный курс, тем более что вызовов и угроз становится лишь больше.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европа стоит перед «очевидным выбором» — «подчиниться влиянию событий и окружающего мира или построить собственное будущее».

Выступавшая заверила: от того, какое решение будет принято, зависит не только будущее ЕС на ближайшие пять лет, но и место Европы в мире на грядущие десятилетия. При этом она сразу предупредила, что ЕС не сможет «контролировать диктаторов по всему миру», но при ее участии сможет «защитить собственную демократию».

Защищать европейскую демократию Урсула фон дер Ляйен предложила с помощью инвестиций в безопасность и оборону. В своей программе чиновница пообещала заняться превращением ЕС в «настоящий европейский оборонный союз». Для этих целей она планирует впервые в истории объединения назначить еврокомиссара по вопросам обороны. Страны—участницы ЕС останутся ответственны за собственные армии и военные доктрины, однако союз возьмет на себя координирующую роль (прежде всего, в вопросах укрепления военно-промышленной базы и инноваций в этой сфере), а также будет работать над созданием единого рынка оружия и военной техники.

При этом, пообещав заняться укреплением обороны и безопасности ЕС, госпожа фон дер Ляйен заверила, что «лучшая инвестиция в европейскую безопасность — это вложения в безопасность Украины». Раскрывая этот тезис, политик заявила, что Россия выжидает, когда «Европа и Запад в целом проявят мягкость». И тут же заверила, что этого не случится, хотя «некоторые в Европе подыгрывают» Москве. Здесь Урсула фон дер Ляйен мимоходом осудила одного «европейского лидера» (очевидно, премьера Венгрии Виктора Орбана) за «мирную миссию, которая была миссией умиротворения» и призвала не устанавливать контакты с РФ, а «предоставить Украине все необходимое для сопротивления и победы».

«Впервые за последние десятилетия наша свобода находится под угрозой… Поэтому я считаю, что сейчас самое время создать настоящий европейский оборонный союз. Знаю, что есть люди, которым, возможно, неприятна эта идея. Но нас должны беспокоить угрозы нашей безопасности… Мы должны создать единый оборонный рынок. Мы должны больше инвестировать в оборонные мощности… Мы должны разработать общеевропейские проекты. Например, всеобщую систему противовоздушной обороны — европейский воздушный щит»,— заявила Урсула фон дер Ляйен.

Помимо России госпожу фон дер Ляйен также волновал Китай, который, по ее мнению, проводит все более агрессивную политику и прибегает к методам «недобросовестной экономической конкуренции». Мир, как отмечалось в предвыборной программе, вступил в «эпоху геостратегического соперничества», а «безграничная дружба» КНР и РФ отражает переход от сотрудничества Пекина с Европой к соревнованию.

Между тем, несмотря на сильный акцент на обороне и безопасности, приоритетной целью своего второго срока госпожа фон дер Ляйен назвала расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Приглашение этих государств в объединение еврочиновница сочла «моральной, исторической и политической ответственностью», а рост числа членов — залогом «более сильного союза». По ее словам, эти страны «выбрали демократию вместо угнетения», а потому ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен сделает все возможное, чтобы как следует подготовить кандидатов к вступлению в ЕС.

Помимо прочего, Урсула фон дер Ляйен пообещала поработать над единством ЕС, разработать пакет мер по миграции и отрегулировать процессы предоставления убежища в ЕС, вывести союз в мировые лидеры в области инноваций и искусственного интеллекта, проводить более «амбициозную» торговую политику (при необходимости используя протекционистские меры) и стремиться к достижению климатических целей.

Программа и речь госпожи фон дер Ляйен убедили евродепутатов.

После голосования глава Еврокомиссии не скрывала радости и попросила все страны объединения прислать по два кандидата — мужчину и женщину — на должности в новом составе ЕК, который пообещала сформировать гендерно равным до конца августа.

После утверждения Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК, а ранее — бывшего премьера Португалии Антониу Кошты на должности председателя Евросовета, из трех главных портфелей в Евросоюзе финального решения пока нет только по верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности. Лидеры стран объединения уже успели согласовать кандидатуру премьера Эстонии Каи Каллас, которая должна сменить Жозепа Борреля, однако ей еще предстоит пройти через процедуру утверждения в Европарламенте.

Между тем речь Урсулы фон дер Ляйен не осталась незамеченной в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы ЕК подтвердило «настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике». Дмитрий Песков напомнил, что сфера обороны и безопасности никогда не была приоритетным направлением развития ЕС, однако теперь «госпожа фон дер Ляйен заговорила о придании военной окраски этому союзу».

Алексей Забродин