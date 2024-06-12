Uniper закрывает вентиль

«Газпром» (MOEX: GAZP) потерпел крупнейшее поражение в рамках споров с европейскими покупателями из-за прекращения поставок, которое грозит разрушить всю контрактную систему компании в ЕС. Немецкая Uniper добилась в арбитражном трибунале Стокгольма права на расторжение долгосрочного контракта с российской компанией, а также выплаты в свою пользу более €13 млрд за недопоставленные объемы газа. Юристы сомневаются, что Uniper сможет получить средства от «Газпрома» напрямую. Но вердикт уже затронул оставшиеся контракты «Газпрома» в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Немецкая Uniper расторгнет долгосрочные контракты на поставку газа с «Газпром экспортом» после решения Стокгольмского арбитража, вставшего на сторону немецкой компании. Как сообщила Uniper 12 июня, арбитражный трибунал в Стокгольме 7 июня дал Uniper право на расторжение контрактов, а также присудил выплатить компании более €13 млрд компенсации за те объемы газа, которые не были поставлены «Газпромом» в адрес Uniper с июня 2022 года.

«Имея право расторжения, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с "Газпром экспортом". Юридическая позиция Uniper также была подтверждена по вопросу возмещения ущерба. Любые суммы будут поступать в федеральное правительство Германии (владеет 99% Uniper.— “Ъ”). С сегодняшней точки зрения еще не ясно, стоит ли ожидать значительных сумм»,— прокомментировал глава Uniper Майкл Льюис.

Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным, уточняет Uniper. По сути, это означает, что «Газпром» сможет оспорить решение в государственном суде Швеции, но только по формальным основаниям, а не по существу. В «Газпроме» комментариев не предоставили.

Решение по иску Uniper — первое среди более чем десятка текущих судебных разбирательств «Газпрома» с европейскими покупателями, среди которых французская Engie, итальянская Eni, немецкая RWE и газотранспортные операторы ЕС.

Оно создает прецедент на рынке, и за этим вердиктом могут последовать и другие подобные решения. Хотя фактически поставки газа из РФ большинству покупателей в ЕС прекратились летом 2022 года, юридически контракты продолжали действовать, и у контрагентов «Газпрома» до сих пор не было действующих инструментов для их расторжения.

Uniper исторически был крупнейшим покупателем газа «Газпрома» в ЕС, соответственно, компания оказалась и в числе наиболее пострадавших на европейском рынке после прекращения поставок из России. Ежегодный отбор компании достигал 18,5 млрд кубометров, часть договоров была заключена до середины 2030-х годов.

С июня 2022 года РФ начала сокращать поставки в Германию по «Северному потоку», сославшись на проблемы с газоперекачивающими агрегатами Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». В августе 2022 года поставки прекратились полностью. После этого «Газпром» объявил большинству своих клиентов о форс-мажоре по поставкам с 14 июня.

Uniper в сложившихся условиях вынуждена была замещать закупки из РФ, покупая газ по гораздо более высокой цене на спотовом рынке. Это поставило компанию на грань банкротства и привело к ее национализации.

Решение арбитражного трибунала в Стокгольме разрывает и последние оставшиеся связи в энергетической сфере между РФ и ФРГ.

Ранее Uniper уже списала свои средства в финансировании «Северного потока-2», а также долю в российской дочерней генерирующей компании Unipro, перешедшей под управление Росимущества. Пока остается не ясным, будет ли «Газпром» также переоценивать и списывать свои инвестиции в «Северный поток-2».

Основной вопрос — сможет ли Uniper получить какие-либо средства от «Газпром экспорта» после решения суда.

Российская компания в марте успешно оспорила иск Uniper в арбитражном суде Санкт-Петербурга, который решил, что Uniper Global Commodities SE должна быть оштрафована на €14,3 млрд, если продолжит разбирательство в международном коммерческом арбитраже.

Как отмечает Валерия Зибарева из «Томашевская и партнеры», можно было бы предположить, что средства по взаимным требованиям были бы взысканы с активов компаний в России и Германии. Но как активы Uniper в России были переданы в доверительное управление, так и активы «Газпрома» в Германии тоже были переданы в доверительное управление государства без выплаты компенсации, указывает юрист. «Ситуация складывается зеркально. Получит ли какая-либо из сторон свою выплату, пока предсказать сложно»,— резюмирует она.

Тем временем решение арбитражного трибунала в Стокгольме уже начало затрагивать и последние оставшиеся контракты «Газпрома» в ЕС. В мае австрийская OMV сообщила, что может остаться без поставок из РФ на основании дошедшего до компании судебного постановления, полученного неназванной европейской компанией в споре с «Газпромом». Из-за вердикта суда OMV вынуждена будет перенаправить свои платежи Uniper, а не напрямую «Газпром экспорту».

Татьяна Дятел