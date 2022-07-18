«Газпром» непреодолимой силы

«Газпром» начал готовиться к защите от потенциальных судебных претензий европейских потребителей, которым компания недопоставляет газ с середины июня. Крупнейшие клиенты «Газпрома» в Германии — Uniper и RWE — получили от компании письма с объявлением о форс-мажоре с 14 июня. Тогда же «Газпром» объявил о задержании в Канаде турбины для «Северного потока», сократив поставки по трубопроводу до 40% от проектной мощности. По мнению аналитиков, такими действиями «Газпром» пытается оградить себя от выплаты штрафов за недопоставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

«Газпром» объяснил форс-мажором снижение поставок газа своим европейским клиентам в июне, соответствующее письмо от 14 июля получили как минимум три европейских импортера, сообщило Bloomberg 18 июля. Действие форс-мажора распространяется на поставки за последний месяц, то есть с 14 июня. В теории форс-мажор может освободить «Газпром» от обязанности выплачивать штрафы и компенсации за недопоставку газа по «Северному потоку». Прокачку по этому газопроводу компания снизила 14 июня, объясняя это невыполнением Siemens Energy обязательств по ремонту газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции «Портовая».

Пока только немецкие Uniper и RWE официально подтвердили получение такого письма от «Газпрома». В Uniper считают объявление форс-мажора необоснованным, в RWE дополнительных комментариев не предоставили.

Компании объявляют форс-мажоры из-за возникновения событий непреодолимой силы — стихийных бедствий, пожаров и т. д. В случае «Газпрома» речь идет о технической неисправности оборудования. Собеседники “Ъ” указывают, что такой тип форс-мажора распространен и в газовой отрасли — например, его объявляла Equinor при пожаре на своем СПГ-заводе в Хаммерфесте.

С точки зрения перспектив потенциального судебного разбирательства решающим будет то, являлись ли действия «Газпрома» по сокращению поставок газа пропорциональными реальным масштабам технических проблем.

Прокачка по «Северному потоку» в итоге сократилась до 40% от проектной мощности, а с 11 июля газопровод полностью остановился на плановый ремонт.

Европейские чиновники много раз высказывали опасения, что Москва не возобновит поставки после завершения этих работ, а непоставка газовых турбин для «Северного потока» стала лишь предлогом к сокращению поставок. Как заявил 18 июля представитель Минэкономики Германии, газовая турбина, застрявшая в Канаде, являлась запасной и ее предполагалось использовать на компрессорной станции «Портовая» только с сентября.

Долгосрочные контракты «Газпрома» содержат минимальные и максимальные объемы суточных поставок для каждого квартала. Если «Газпром» не удовлетворяет заявку даже в минимальном объеме, то импортер имеет право выставить штраф, который состоит из пени и компенсации за недополученные объемы. Многие европейские покупатели после 14 июня делали заявления о том, что их заявки не выполняются. Uniper в связи с этим оказалась на грани банкротства и была вынуждена закупать недостающие объемы газа на бирже, где цена сейчас выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». По оценкам аналитиков Bloomberg, Uniper в итоге теряет около €30 млн в сутки в связи с необходимостью замещать поставки российского газа. Именно эту разницу европейские контрагенты могут в теории потребовать от «Газпрома».

По мнению независимого эксперта Александра Собко, объявление форс-мажора связано с тем, что «Газпрому» желательно избежать штрафных санкций за сниженный объем поставок, который, весьма вероятно, уже меньше обязательных контрактных объемов. «Если контрагенты обратятся в суд, то можно ожидать длительного разбирательства, где будут сравниваться объемы поставляемого по "Северному потоку" газа с возможностями газоперекачивающих агрегатов с учетом известных обстоятельств по техническому обслуживанию турбин»,— отмечает он. Он напоминает, что зимой 2014–2015 годов, когда «Газпром» пытался не допустить запуск реверсных поставок газа на Украину, компания также снижала объем поставок ниже контрактных — в результате «Газпром» тогда действительно заплатил штраф за недопоставку газа.

Татьяна Дятел