Берлин берет энергию в свои руки

Германия в ближайшие дни может купить у финской Fortum 78% акций немецкой Uniper в надежде спасти своего крупнейшего энергетического поставщика от банкротства. Fortum, видимо, не получит ничего за свою долю, но сможет вернуть €8 млрд, выделенных Uniper летом. Берлину пришлось пойти на национализацию компании, чтобы поддержать энергетический сектор страны в условиях кризиса, вызванного сокращением поставок газа из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreas Gebert / Reuters Фото: Andreas Gebert / Reuters

Правительство Германии намерено купить мажоритарную долю крупнейшей национальной энергокомпании Uniper. Сделку можно назвать исторической, поскольку она призвана не допустить полного банкротства компании и предотвратить коллапс на энергорынке. Стороны пока не называют точную долю, которую получит немецкое правительство, но, вероятно, она составит более 90%, так как нынешний мажоритарный акционер финская Fortum полностью продаст свой пакет в 78%. Розничные инвесторы владеют около 6% акций Uniper. Котировки акций компании выросли 20 сентября на Франкфуртской бирже на 4,4%, до €4,16 за бумагу. С начала года капитализация Uniper обвалилась почти в 10 раз.

Uniper сообщила 20 сентября, что уже финализирует переговоры с правительством ФРГ по пакету, который будет предусматривать увеличение капитала на €8 млрд. В итоге общий пакет государственных кредитов и помощи и собственный капитал Uniper составят около €29 млрд.

Fortum, которая, несмотря на активное сопротивление Uniper, с 2017 года добивалась получения контроля над немецкой компанией, в общей сложности потратила на покупку своего пакета €6,2 млрд. Теперь, видимо, ей придется расстаться с ним по символической цене. По сообщению Fortum, сделка будет включать «возврат финансирования, предоставленного Uniper» летом, в объеме €8 млрд.

Uniper, как крупнейший покупатель российского трубопроводного газа, оказалась в наиболее тяжелом положении после того, как «Газпром» сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку». В итоге Uniper для выполнения своих контрактов с внутренними потребителями вынуждена была закупать дорогой газ на спотовом рынке. Из-за роста цен на мировых рынках компания теряет около €100 млн в сутки. В июле Берлин разработал отдельный пакет мер по спасению компании, согласно которому планировал приобрести 30% акций Uniper.

В России Uniper контролирует 83,73% генкомпании «Юнипро», управляющей пятью ГРЭС на 11 ГВт. Uniper заявляла о намерении продать эти активы, но четкого понимания, что с ними будет после полной передачи контроля над Uniper властям Германии, пока нет.

Как писал “Ъ” 9 августа, топ-менеджмент «Юнипро» вел переговоры с рядом интересантов, среди них, по данным “Ъ”, были «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО» и АФК «Система». Но в августе был выпущен указ президента РФ, который до 31 декабря запрещает западным инвесторам в ТЭК и энергетике выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению. По данным “Ъ”, ПАО «Юнипро» все еще находится в списке компаний, с которыми запрещены любые сделки. В Uniper эту информацию не подтвердили, отказавшись комментировать ход переговоров о продаже активов.

После начала военного конфликта на Украине правительство Германии взяло под свое управление трейдинговые активы российского «Газпрома» Gazprom Germania, а в сентябре — и дочернюю структуру «Роснефти», которая контролирует 12% немецкой нефтепереработки. Российские власти пока не приняли ответных симметричных мер.

В ближайшие месяцы вслед за Uniper мы можем увидеть национализацию других крупных энергетических и трейдинговых компаний, включая немецкие VNG AG и SEFE GmbH (бывшая Gazprom Germania), британскую Centrica, французский EdF, чешскую CEZ, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его мнению, национализация не обязательно будет связана с ухудшением финансовой ситуации в этих компаниях, но и с желанием правительств получить контроль над их операционной деятельностью и ценами на энергию.

Татьяна Дятел