Обменяй меня

Россия впервые пошла на введение внешнего управления активами иностранных компаний в ответ на попытки властей некоторых стран ЕС национализировать российское имущество. Под временный контроль Росимущества перешли генерирующие компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper. Теперь эти компании возглавили выходцы из структур «Роснефти», чьи немецкие активы в 2022 году взяли под управление власти Германии. Росимущество не имеет права продать акции иностранцев, но, по сведениям “Ъ”, вопрос возможной передачи активов другим владельцам уже обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Fortum и Uniper могут утратить свои активы в России, если страны ЕС завершат процесс национализации имущества российских компаний за рубежом

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Fortum и Uniper могут утратить свои активы в России, если страны ЕС завершат процесс национализации имущества российских компаний за рубежом

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Новыми гендиректорами генкомпаний «Фортум» и «Юнипро» после того, как контрольные пакеты в них перешли под контроль Росимущества, стали выходцы из «Роснефти». По требованию Росимущества совет директоров «Фортума» избрал на пост гендиректора главного энергетика «Башнефть-Добычи» Вячеслава Кожевникова, а совет директоров «Юнипро» — директора энергетического департамента «Роснефти» Василия Никонова.

По данным “Ъ”, оба топ-менеджера — креатуры вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. Господин Шишкин во времена РАО «ЕЭС России» возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, которую в 2008 году приобрела финская Fortum. Затем в 2010–2012 годах он занимал пост замглавы Минэнерго. «Юнипро» и «Фортум» в начале июня проведут внеочередные собрания акционеров для утверждения новых уставов компаний.

Финская Fortum (98,23% в «Фортуме») и немецкая Uniper (83,73% в «Юнипро») инвестировали в строительство и модернизацию ТЭС в РФ во время реорганизации РАО «ЕЭС России» по механизму ДПМ (окупаемость вложений через повышенные платежи за мощность). «Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС на 16 ГВт (6% от всей мощности ЕЭС России). «Фортум» также строит ВИЭ и владеет 29,45% акций ТГК-1 (подконтрольна «Газпром энергохолдингу»). Пакет в ТГК-1, по данным СПАРК, принадлежит Fortum Power and Heat Oy, но именно это юрлицо не указано в списке иностранных акций, перешедших под управление Росимущества. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году — 83,6 млрд руб., чистая прибыль — 12,5 млрд руб. Выручка «Юнипро» — 105,8 млрд руб., чистая прибыль — 21,3 млрд руб.

Российские активы Fortum и Uniper стали первыми иностранными компаниями, попавшими под внешнее управление Росимущества. Этот механизм был запущен указом президента РФ Владимира Путина, опубликованным поздно вечером 25 апреля. Введение внешнего контроля — ответ на попытки властей ЕС национализировать российское имущество. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что главная цель внешнего управления — «формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом». До сих пор российские власти допускали введение внешнего контроля только в случае беспорядочного ухода западных собственников из РФ для обеспечения стабильной работы предприятий.

После начала боевых действий на Украине под внешнее управление попали несколько российских активов в ЕС. Так, правительство ФРГ передало под управление Федерального сетевого агентства бывшее подразделение «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH (ранее — Gazprom Germania) и нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» — 28,57% в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае), 24% в MiRO (Карлсруэ) и контрольный пакет в НПЗ в Шведте — 54,17%. Позднее власти Германии не раз заявляли о планах национализации или продажи этих активов «Газпрома» и «Роснефти».

Иностранные акционеры «Фортума» и «Юнипро» не лишаются собственности, но больше не смогут принимать управленческие решения, пояснили в Росимуществе.

Таким образом, Fortum и Uniper, выставившие российские активы на продажу еще весной 2022 года, не смогут завершить сделки по выходу из РФ. Источники “Ъ” неоднократно говорили об интересе к их активам со стороны «Интер РАО» (у «Роснефтегаза» 26,37%, совет директоров компании возглавляет Игорь Сечин). Сделка не состоялась осенью 2022 года, поскольку активы оказались заморожены, однако интерес «Интер РАО», по данным “Ъ”, по-прежнему сохраняется. Однако теперь на эти активы претендует непосредственно «Роснефть» в качестве компенсации за возможную утрату своих немецких заводов. Источники “Ъ” допускают передачу активов Fortum и Uniper российскому владельцу в случае национализации российского имущества за рубежом.

Сейчас один из ключевых вопросов для «Фортума» — судьба проектов ветряных электростанций (ВЭС). Компания в 2022 году осталась без оборудования датской Vestas, из-за чего пришлось перенести запуск около 750 МВт ВЭС на 2024–2025 годы, еще 0,9 ГВт — на 2027–2029 годы. Кроме того, на последнем конкурсе все объемы ВЭС на 738 МВт забрал «Уралэнергосбыт», в котором «Фортуму» принадлежит 50%. Для запуска ВЭС уже с 2024 года «Фортуму» необходимо в сжатые сроки договориться с новым партнером о локализации оборудования в РФ и заключить с ним специнвестконтракт (СПИК), говорят собеседники “Ъ”. «Фортум», по данным “Ъ”, вел переговоры с китайской Dongfang Electric.

Партнер А-ПРО Екатерина Макеева отмечает, что в указе президента РФ не идет речи о полной национализации и, возможно, реприватизации иностранных активов.

Управляющий партнер «РИ-консалтинга» Елена Гладышева подчеркивает, что временный управляющий не имеет возможности продавать, покупать или отчуждать любого рода активы. Решение о смене органов управления, по мнению госпожи Макеевой, вероятно, будут приниматься исходя из оценки задач, в том числе управленческих, и с учетом профессиональных качеств и лояльности кандидатов.

Полина Смертина, Татьяна Дятел