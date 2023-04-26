Обменяй меня

Россия впервые пошла на введение внешнего управления активами иностранных компаний в ответ на попытки властей некоторых стран ЕС национализировать российское имущество. Под временный контроль Росимущества перешли генерирующие компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper. Теперь эти компании возглавили выходцы из структур «Роснефти», чьи немецкие активы в 2022 году взяли под управление власти Германии. Росимущество не имеет права продать акции иностранцев, но, по сведениям “Ъ”, вопрос возможной передачи активов другим владельцам уже обсуждается.
Fortum и Uniper могут утратить свои активы в России, если страны ЕС завершат процесс национализации имущества российских компаний за рубежом
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Новыми гендиректорами генкомпаний «Фортум» и «Юнипро» после того, как контрольные пакеты в них перешли под контроль Росимущества, стали выходцы из «Роснефти». По требованию Росимущества совет директоров «Фортума» избрал на пост гендиректора главного энергетика «Башнефть-Добычи» Вячеслава Кожевникова, а совет директоров «Юнипро» — директора энергетического департамента «Роснефти» Василия Никонова.
По данным “Ъ”, оба топ-менеджера — креатуры вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. Господин Шишкин во времена РАО «ЕЭС России» возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, которую в 2008 году приобрела финская Fortum. Затем в 2010–2012 годах он занимал пост замглавы Минэнерго. «Юнипро» и «Фортум» в начале июня проведут внеочередные собрания акционеров для утверждения новых уставов компаний.
Финская Fortum (98,23% в «Фортуме») и немецкая Uniper (83,73% в «Юнипро») инвестировали в строительство и модернизацию ТЭС в РФ во время реорганизации РАО «ЕЭС России» по механизму ДПМ (окупаемость вложений через повышенные платежи за мощность). «Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС на 16 ГВт (6% от всей мощности ЕЭС России). «Фортум» также строит ВИЭ и владеет 29,45% акций ТГК-1 (подконтрольна «Газпром энергохолдингу»). Пакет в ТГК-1, по данным СПАРК, принадлежит Fortum Power and Heat Oy, но именно это юрлицо не указано в списке иностранных акций, перешедших под управление Росимущества. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году — 83,6 млрд руб., чистая прибыль — 12,5 млрд руб. Выручка «Юнипро» — 105,8 млрд руб., чистая прибыль — 21,3 млрд руб.
Российские активы Fortum и Uniper стали первыми иностранными компаниями, попавшими под внешнее управление Росимущества. Этот механизм был запущен указом президента РФ Владимира Путина, опубликованным поздно вечером 25 апреля. Введение внешнего контроля — ответ на попытки властей ЕС национализировать российское имущество. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что главная цель внешнего управления — «формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом». До сих пор российские власти допускали введение внешнего контроля только в случае беспорядочного ухода западных собственников из РФ для обеспечения стабильной работы предприятий.
После начала боевых действий на Украине под внешнее управление попали несколько российских активов в ЕС. Так, правительство ФРГ передало под управление Федерального сетевого агентства бывшее подразделение «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH (ранее — Gazprom Germania) и нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» — 28,57% в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае), 24% в MiRO (Карлсруэ) и контрольный пакет в НПЗ в Шведте — 54,17%. Позднее власти Германии не раз заявляли о планах национализации или продажи этих активов «Газпрома» и «Роснефти».
Иностранные акционеры «Фортума» и «Юнипро» не лишаются собственности, но больше не смогут принимать управленческие решения, пояснили в Росимуществе.
Таким образом, Fortum и Uniper, выставившие российские активы на продажу еще весной 2022 года, не смогут завершить сделки по выходу из РФ. Источники “Ъ” неоднократно говорили об интересе к их активам со стороны «Интер РАО» (у «Роснефтегаза» 26,37%, совет директоров компании возглавляет Игорь Сечин). Сделка не состоялась осенью 2022 года, поскольку активы оказались заморожены, однако интерес «Интер РАО», по данным “Ъ”, по-прежнему сохраняется. Однако теперь на эти активы претендует непосредственно «Роснефть» в качестве компенсации за возможную утрату своих немецких заводов. Источники “Ъ” допускают передачу активов Fortum и Uniper российскому владельцу в случае национализации российского имущества за рубежом.
Сейчас один из ключевых вопросов для «Фортума» — судьба проектов ветряных электростанций (ВЭС). Компания в 2022 году осталась без оборудования датской Vestas, из-за чего пришлось перенести запуск около 750 МВт ВЭС на 2024–2025 годы, еще 0,9 ГВт — на 2027–2029 годы. Кроме того, на последнем конкурсе все объемы ВЭС на 738 МВт забрал «Уралэнергосбыт», в котором «Фортуму» принадлежит 50%. Для запуска ВЭС уже с 2024 года «Фортуму» необходимо в сжатые сроки договориться с новым партнером о локализации оборудования в РФ и заключить с ним специнвестконтракт (СПИК), говорят собеседники “Ъ”. «Фортум», по данным “Ъ”, вел переговоры с китайской Dongfang Electric.
Партнер А-ПРО Екатерина Макеева отмечает, что в указе президента РФ не идет речи о полной национализации и, возможно, реприватизации иностранных активов.
Управляющий партнер «РИ-консалтинга» Елена Гладышева подчеркивает, что временный управляющий не имеет возможности продавать, покупать или отчуждать любого рода активы. Решение о смене органов управления, по мнению госпожи Макеевой, вероятно, будут приниматься исходя из оценки задач, в том числе управленческих, и с учетом профессиональных качеств и лояльности кандидатов.