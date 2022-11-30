Международный трубинал

Немецкая Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», рассчитывая компенсировать более €11,6 млрд за недополученные объемы газа. Рост цен на газ и сокращение поставок из РФ привели к убыткам Uniper, которые поставили компанию на грань банкротства и привели к необходимости ее национализации. «Газпром экспорт» отрицает нарушение контракта с Uniper и считает неправомерными требования о возмещении убытков. Юристы полагают, что исход разбирательства будет зависеть от того, признает ли суд недопоставку газа со стороны «Газпрома» форс-мажором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ulrich Baumgarten / Getty Images Фото: Ulrich Baumgarten / Getty Images

Немецкая Uniper, ранее являвшаяся крупнейшим покупателем российского газа в Европе, инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» в международном арбитражном трибунале в Стокгольме, следует из сообщения компании. Uniper требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой российского газа с июня.

«Газпром» начал сокращать поставки газа в Германию по «Северному потоку» с середины июня, объясняя это невыполнением Siemens Energy обязательств по ремонту газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции «Портовая». Поставки постепенно снижались в течение лета и полностью прекратились в конце августа. Еще летом «Газпром» задним числом объявил ряду своих клиентов о форс-мажоре в отношении поставок начиная с 14 июня.

Таким образом российская монополия уже на тот момент начала готовиться к защите от судебных претензий европейских покупателей. Uniper, со своей стороны, называла решение «Газпрома» объявить форс-мажор нарушением контракта.

Uniper была вынуждена замещать недопоставленный из России газ, покупая его по более высокой цене на спотовом рынке, чтобы выполнить свои контракты перед внутренними потребителями. Расходы компании на эти цели достигли €11,6 млрд, поставив ее на грань банкротства и потребовав вмешательства властей Германии. «Мы понесли эти расходы, но это не наша ответственность»,— заявил гендиректор компании Клаус-Дитер Маубах.

«Газпром экспорт» в ответ заявил, что не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков. «В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля»,— говорится в сообщении «Газпром экспорта».

Uniper — одна из наиболее сильно пострадавших от снижения поставок российского газа европейских компаний. Сейчас она находится в стадии национализации, правительству ФРГ пришлось вложить в компанию около €8 млрд, чтобы обеспечить стабильность поставок газа текущей зимой. Ранее Uniper сообщила, что получила убыток в беспрецедентные для европейского рынка €40 млрд за первые девять месяцев текущего года. На прошлой неделе компания заявила, что ей требуются еще €25 млрд, чтобы предотвратить крах.

Клаус-Дитер Маубах, глава Uniper, об иске к «Газпрому», 30 ноября: «Мы ведем эти судебные разбирательства со всей должной энергией: у нас есть долг перед нашими акционерами, нашими сотрудниками и налогоплательщиками».

«Шансы Uniper на взыскание убытков от недопоставки газа, на мой взгляд, будут зависеть от того, сможет ли "Газпром" убедить арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в том, что недопоставка газа в объемах, которые были согласованы с "Газпромом" по контракту, была вызвана форс-мажорными обстоятельствами»,— считает руководящий юрист Birch Legal Татьяна Кандрина.

«В том случае, если обстоятельства будут признаны форс-мажорными, суд должен отклонить требования Uniper. При этом также нужно учитывать положения заключенного сторонами контракта, в частности, наличие особых положений касательно форс-мажора, а также выбранное сторонами применимое право контракта»,— говорит госпожа Кандрина.

Татьяна Дятел