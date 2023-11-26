Байден пообещал попросить Нетаньяху продлить перемирие в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он попросит продлить сделку по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

«Я вскоре вновь поговорю с премьер-министром Биньямином Нетаньяху… Я продолжаю продвигать паузу в боевых действиях»,— сказал Джо Байден на брифинге, его слова приводятся на сайте Белого дома. Президент США также отметил, что хотел бы прекращения огня в секторе Газа на срок, пока «Хамас» освобождает заложников.

Ранее Джо Байден говорил, что освобождение заложников и договоренность о четырехдневном прекращении огня стали результатом усердной работы и его «личного взаимодействия в течение нескольких недель» со сторонами палестино-израильского конфликта. Помимо США посредниками выступали Катар и Египет.

При этом представитель армии Израиля говорил, что военные действия в секторе Газа буду продолжены сразу после окончания действия соглашения о временном перемирии, которое вступило в силу 24 ноября. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита в сектор Газа заявил, что операция в анклаве будет доведена «до конца, до победы».

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина