Израиль и «Хамас» совершили обменный маневр

Пятница стала, с одной стороны, самым счастливым, а с другой — самым напряженным днем за семь недель войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». 13 израильских заложников были освобождены в рамках первого этапа сделки, подразумевавшего также освобождение 39 палестинских заключенных и направление в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью. И все это на фоне прекращения огня между Израилем и «Хамасом». При этом обеим сторонам конфликта понятно, что речь идет лишь о короткой передышке. Под вопросом и судьба остающихся в Газе заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пятницу «Хамасом» были освобождены 13 израильских заложников, а также — в рамках отдельной сделки — десять граждан Таиланда и один гражданин Филиппин (на фото: в машине МККК)

Фото: Reuters TV, Reuters В пятницу «Хамасом» были освобождены 13 израильских заложников, а также — в рамках отдельной сделки — десять граждан Таиланда и один гражданин Филиппин (на фото: в машине МККК)

Фото: Reuters TV, Reuters

Это был один из самых напряженных для израильтян дней за семь недель войны. В семь утра по местному времени (8:00 по Москве) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». В 16:00 должна была начаться процедура передачи 13 израильских заложников, которые с 7 октября находились в секторе Газа в руках «Хамаса».

Напомним, что в ходе нападения боевиков на израильскую территорию погибло примерно 1,2 тыс. человек. Были также похищены около 240 человек в возрасте от 10 месяцев до 85 лет. Среди них, по данным израильских властей, граждане 27 стран, в том числе России. Сделка, касающаяся возвращения заложников, была достигнута на этой неделе при посредничестве Катара, Египта и США. Речь шла об освобождении 50 заложников — женщин и детей — в течение четырех дней. За каждого заложника Израиль возвращает трех палестинских заключенных. Кроме того, в сектор Газа будут ежедневно заходить по 200 грузовиков с гуманитарной помощью и по четыре — с топливом. Если на четвертый день «Хамас» сообщит Израилю, что он смог найти еще женщин и детей, которые до сих были в руках других палестинских группировок, то режим прекращения огня будет продлен. За каждых десять заложников будет добавляться один день. Обмен палестинских заключенных продолжится по формуле «три к одному».

Реализация договоренности должна была начаться еще в четверг, но стороны не смогли согласовать технические детали того, как будет проходить передача заложников. И уже в пятницу до последней минуты все находились в напряжении — не сорвется ли сделка. Наконец, примерно в 16:30 пришли первые сообщения: заложники переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Примерно через полчаса они были уже на территории Египта, где их встретили представители Общей службы безопасности Израиля («Шабак»). Им надо было убедиться, что речь действительно идет об израильских заложниках.

Среди 13 заложников — члены трех семей. Все они из одного кибуца Нир-Оз или находились там в гостях. Среди них четверо детей в возрасте от двух до девяти лет и шесть пожилых женщин — от 72 до 85 лет.

Кроме того, «Хамас» освободил десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Они не были включены в сделку. Это отдельная договоренность, достигнутая при помощи Катара и Египта.

Процедура возвращения была расписана с самого начала. Израиль тщательно подготовился — от того, как встречать заложников, до того, как оказывать им психологическую поддержку на протяжении достаточно длительного времени. Израильские официальные лица подчеркивают, что с таким никому еще сталкиваться не приходилось. 49 дней плена в неизвестных условиях, многие из заложников потеряли 7 октября родных, дети остались без одного или двух родителей. Нужно решать массу проблем. И все понимали, что просто не будет.

Операция по возвращению заложников получила название «Врата небес». Людей доставили на КПП «Рафах», который соединяет сектор Газа и Египет, затем они были переданы израильтянам на КПП «Ницана» на египетско-израильской границе. После первичного медосмотра на израильской территории всех теперь уже бывших заложников доставили в больницы. Было решено, что представители спецслужб смогут на первом этапе опросить только совершеннолетних. Родственники заложников были предупреждены заранее, кто будет освобожден, и ждали встречи с ними в больницах.

После того как заложники были доставлены в Израиль, началась процедура передачи 39 палестинских заключенных (женщин и несовершеннолетних). Утром их вывезли из мест их заключения и собрали в тюрьме Офер. И уже вечером на машинах МККК их отправили на КПП «Бейтуния» между Израилем и палестинской территорией на Западном берегу. Оттуда они смогли отправиться по домам. Большинство заключенных — жители Западного берега реки Иордан, а 11 — из Восточного Иерусалима. И многие израильтяне опасаются, что освобожденные вновь попытаются принять участие в террористической активности.

Теперь нужно дождаться, как пройдут оставшиеся три дня прекращения огня. Напряжение висит в воздухе.

Список имен тех, кто должен был быть освобожден в субботу вечером, вовремя не был передан Израилю. «Это очень тяжело — каждый день ждать список с именами (тех, кого освободят.— “Ъ”). Ждать, появится ли там имя твоей мамы»,— сказал “Ъ” Ури Рабиц.

Его 84-летняя мама Эльма Авраам из кибуца Нахаль-Оз остается пока в руках боевиков «Хамаса». Родные ничего не знают о ней с 7 октября. «Мы очень рады за тех, кого освободили сегодня, и надеемся, что наши родные тоже вернутся»,— добавляет Ури.

Жители кибуца Нахаль-Оз установили свою палатку на «Площади заложников». Это имя получило пространство перед Тель-Авивским музеем искусств. Здесь все семь недель собираются родные захваченных в плен и вместе с ними — сотни израильтян. Здесь расположены инсталляции с именами заложников. Главная из них — накрытый стол к встрече шабата и пустые стулья. Буквально весь Израиль ждет заложников домой. Каждую пятницу в домах читают поминальные молитвы в честь погибших и шепчут слова надежды, что все, кто был угнан в Газу, вернутся домой.

Доказательство того, что все сейчас очень хрупко,— сообщения о нарушении режима прекращения огня в секторе Газа, которые поступали в пятницу.

Израильские военные еще с утра предупреждали, что прекращение огня временное и палестинцы, эвакуировавшиеся на юг сектора Газа, не должны возвращаться в свои дома в северной части. Тем не менее информационное агентство AP рассказало, что некоторые палестинцы все-таки попытались попасть на север Газы, и израильские военные открыли огонь. Сообщалось о двух погибших и 11 раненых.

Напряжение висит в воздухе. В четверг вечером министр обороны Йоав Галант заявил, что после нескольких дней «короткой передышки» Израиль возобновит боевые действия. По его словам, ожидается, что интенсивные бои продлятся еще как минимум месяц или два. Министр повторил то, что израильские власти говорят все дни войны: политическое и военное руководство «Хамаса» будет уничтожено.

Судя по заявлениям представителей палестинского движения, они также готовы воевать. В секторе Газа восприняли прекращение огня как свою победу. Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания заявил, что палестинское сопротивление смогло «сорвать планы оккупации» и заставило Израиль пойти на сделку. Отметим, что за время войны в результате израильских действий в секторе Газа погибли тысячи человек. По данным палестинских органов здравоохранения, речь идет о более чем 14,5 тыс. погибших, из них около 40% дети.

Марианна Беленькая, Тель-Авив