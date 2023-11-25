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Коммерсантъ FM
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Израиль возобновит военные действия сразу после завершения перемирия

Армия Израиля заявила, что продолжит военные действия в секторе Газа сразу после окончания действия соглашения о временном перемирии. Усилия по освобождению остальных заложников продолжатся, заявил в субботу глава генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви на брифинге.

«Их возвращение (заложников.— "Ъ") — наш моральный долг. Все командиры и солдаты ЦАХАЛа многие недели работали вместе со службами безопасности, чтобы вернуть их домой»,— сказал глава генштаба.

Он подчеркнул, что во время действия временного перемирия ЦАХАЛ готовится к новым этапам войны с «Хамасом».

24 ноября временное перемирие между Израилем и группировкой «Хамас» вступило в силу. В четырехдневный срок, согласно условиям сделки, планируется обменять 50 заложников, захваченных «Хамасом», на 150 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. За два дня прекращения огня Израиль отпустил 81 палестинца, а «Хамас» — предположительно 27 израильских заложников. Также «Хамас» вне условий сделки освободил десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Договоренность по иностранным гражданам была достигнута при помощи Катара и Египта.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Александра Горошилова

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