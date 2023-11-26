Биньямин Нетаньяху посетил Газу и пообещал довести операцию Израиля «до победы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в сектор Газа. Там он пообщался с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Премьер заявил, что операция в анклаве будет доведена «до конца, до победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это»,— сказал премьер Израиля, его заявление приводит Times of Israel.

Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля есть три цели в войне: ликвидировать «Хамас», вернуть всех заложников и гарантировать, что Газа не станет снова угрозой для Израиля.

Сегодня боевики «Хамаса» освободили третью группу заложников в рамках договоренности с Израилем. Всего за четыре дня остановки боевых действий «Хамас» должен отпустить 50 заложников в обмен на 150 осужденных палестинцев, пребывающих в израильских тюрьмах, в основном детей и женщин.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина