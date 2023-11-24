Байден заявил, что освобождение первых заложников в Газе — это «только начало»

Президент США Джо Байден выступил с заявлением перед журналистами в связи с освобождением израильских заложников в секторе Газа. Он заявил, что людей будут отпускать ежедневно в ближайшие дни, а также призвал страны арабского мира и «остальную часть региона» оказать давление на все стороны конфликта, «чтобы положить этому конец как можно быстрее».

«Это только начало, но пока все идет хорошо. <...> Мы ожидаем освобождение еще группы заложников завтра, еще одной — послезавтра, и на следующий день»,— сказал господин Байден. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Глава государства отметил, что освобождение заложников стало результатом усердной работы и его «личного взаимодействия в течение нескольких недель» со сторонами конфликта.

Американский президент также заявил о необходимости «прекращения постоянного насилия на Ближнем Востоке». По его мнению, миру нужно «активнее стремиться к реализации плана по сосуществованию двух государств». Господин Байден считает, что «Хамас» будет выступать против этого, так как не хочет мирного существования израильтян и палестинцев.

Израиль и «Хамас» сегодня, 24 ноября, провели обмен удерживаемыми лицами. В рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев