Главные новости за 20 — 25 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков нанес визит в вузы Саратовской области. В VIII корпусе СГУ организовали пресс-подход, на котором побывал корреспондент «Ъ — Средняя Волга». Среди прочего журналистов интересовало, почему СГУ ежемесячно тратит 150 тыс. руб. на зарплату президента вуза, функции которого преимущественно заключаются в участии в двух советах, пока студенты пишут петиции из-за отсутствия туалетов.

Госдолг Саратовской области превысил 62,5 млрд руб. На 1 сентября текущего года показатель составлял 60,815 млрд., а на 1 октября — 61,858 млрд. За месяц закредитованность региона выросла на 807 млн. руб.

Установлена причина обрушения дома в Астрахани. Два подъезда пятиэтажки рухнули в центре города в прошлый четверг. По основной версии, ЧП стало следствием незаконных перепланировок. Для подтверждения вывода нужно дождаться результатов экспертиз. Собеседники «Ъ» считают, что судьба дома была предрешена.

Астраханский военком озвучил число призывников. Речь идет о тысяче человек. По словам Владислава Демидова, на данный момент в части отправили уже половину. Призыв продлится до конца декабря.

Саратовцы проголосовали за обустройство развязки на Славянской площади. Идею поддержали 75% опрошенных властями горожан — около 1 тыс. человек.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин и спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетили Китай. Политик и чиновник ищут у партнеров «серьезный толчок» для региональной экономики.

По делу о массовом отравлении в Астрахани задержаны три человека. СКР возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек. Около двух десятков жителей города находятся в больнице. Все пострадавшие стали жертвой покупки незаконных психотропных препаратов у группы нелегальных мигрантов. По предварительной версии, продавцы «зелья» выдавали одно сильнодействующее вещество за другое.

В Саратовской области многодетным планируют возвращать плату за детский садик. С такой инициативой в регпарламенте выступил губернатор Роман Бусаргин. Депутаты полагают: «любые меры поддержки любых категорий — это всегда хорошо». Многодетные родители согласны, льготы — это хорошо, но больше демографию стимулируют качественные здравоохранение и образование, а также «уверенность в мирном небе над головой».

Саратовская областная дума приняла закон о штрафах для перевозчиков. Владельцев автопарков, выпускающих автобусы на муниципальные маршруты, будут наказывать за недостаток машин на линии и другие нарушения.

Саратовские чиновники отдадут миллион за встречу с федеральным служащим. Семинар с Минфином проведут до 25 декабря. Продлится встреча минимум три часа.

Саратовская область планирует погашать федеральные займы банковскими. Региональный парламент принял бюджет на 2024-й и плановый период 2025/26 годов. Представители трех фракций указывают на его социальную ориентированность. В КПРФ отмечают: реальный бюджет будут дописывать в течение года. В ЛДПР довольны, что в структуре областного госдолга на данный момент нет коммерческих кредитов — субъект несколько лет назад взял курс на такую цель. Чтобы рассчитаться с федеральным центром, в ближайшие два года Саратовская область займет у банков 20 млрд руб.

Роспотребнадзор не нашел в Саратове подрядчика на ремонт здания 99 школы. За реконструкцию здания-памятника и его приспособление под учебно-лабораторный корпус «Микроба» до следующей осени предлагали 380 млн руб.

В Саратовской области появилась федерация фиджитал-спорта — изобретенного в России смешения обычного и киберспорта.

В Саратовской области снизят транспортный налог на катера и моторные лодки.

Саратовские фермеры выливают удой в поля, а продукция стремительно дорожает. Стоимость сливочного масла в Саратовской области оказалась на 100 руб. выше, чем в среднем по ПФО. Разбираясь в причинах происходящего, «Ъ — Средняя Волга» выяснил, как белорусское молоко вновь подорвало позиции региональных фермеров, в том числе и саратовских. Аграрии субъекта сообщают о безуспешности обращений в ФАС и завышении потребительских цен производителями молочной продукции. Федеральные эксперты называют выходом из положения для фермеров — кооперироваться и уходить из региона.

Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу на приговор экс-генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву за организацию поджога дома волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Подробности в суде не разглашают, но фигурант по-прежнему не признает ни одного пункта из приговора и полон решимости добиваться его отмены в Верховном суде.

Депутаты Астраханской области одобрили в первом чтении бюджет на 2024 год. Доходы предполагают в размере 72,05 млрд руб., инфляцию — 4,5%.

Саратовские архитекторы обвинили мэрию во лжи об общежитии Шмидтов у СГЮА. Несмотря на наличие проекта сквера с сохранением исторического здания на Вольской, 2, в мэрии решили проигнорировать работу градсовета при облдуме. Архитекторы заявили решительное «нет», администрация официально сообщила, что они сказали «да».

Федерация утвердила стоимость «социального метра» в регионах России. Самый дорогой оказался в Астрахани.

В Волгоградской области малоимущим будут оплачивать проезд до врача.

В Саратове разрешили строительство Столыпинского индустриального парка. Против его возведения на границе Ленинского и Гагаринского районов выступают местные жители.

В Саратове из мэрии уволили подозреваемую в коррупции Наталию Даниленко.

В Энгельсе экс-начальницу группы дознания МВД осудили за подделку доказательств.

Дарья Васенина

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