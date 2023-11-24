Саратовские архитекторы обвинили мэрию во лжи об общежитии Шмидтов у СГЮА

Архитекторское сообщество Саратова возмутилось публикацией городской администрации по итогам совещания чиновников с градозащитным советом при Саратовской областной думе. Пресс-служба представителей власти опубликовала релиз об одобрении советом планов сноса здания бывшего общежития при мельнице знаменитых братьев Шмидт.

Речь идет о здании на Вольской, 2 — бывшем Шмидтовском взвозе, где еще в начале этого столетия располагался внушительных размеров мельничный комплекс. «Большую мельницу» снесли в «нулевых», с тех пор от былого величия экс-взвоза осталось только аварийное здание общежития, жители которого регулярно жаловались на условия жизни и просили их расселить.

Несколько лет назад, в очередной раз пожаловавшись на ситуацию спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, саратовцы добились отселения. Но судьба исторического здания оказалась под угрозой — его собрались снести. Против таких планов выступило градозащитное и архитекторское сообщество региона.

23 ноября саратовская мэрия публикует сообщение, в котором говорится о поддержке общественников сноса здания. Последние утверждают, что не одобряли таких планов. Более того, архитекторы подготовили свой проект развития территории с приспособлением «коробки» бывшего общежития под сквер. Ознакомиться с визуализацией можно в Telegram-канале Союза саратовских архитекторов.

«По итогам обсуждения было принято совместное решение оставить для реализации проект, разработанный ранее городским комитетом по архитектуре и доработанный в рамках соучаствующего проектирования со студентами СГЮА, которым предлагается обустроить в данном месте сквер», — заявили в городской администрации.

Необходимость снести здание чиновники объяснили соображениями безопасности. «Визуальное и инструментальное обследование показало разрушение ленточного бутового фундамента, подтопление цокольной части здания, сквозные трещины в стенах, разрушение кладки и выпадение кирпичей. Для сохранения каркаса необходима разборка существующих конструкций и их повторное возведение, а также устройство дренажа. В связи с изложенным, сделан вывод о невозможности сохранения дома в качестве арт-объекта», — полагают чиновники.

Саратовские архитекторы объявили о публикации сегодня акта обследования здания на Вольской независимыми экспертами. «Выводы там более чем обнадеживающие. Информация размещенная на сайте мэрии не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

«Согласия на демонтаж здания достигнуто не было. Акт представленный мэрией как обоснование сноса, вызывал у представителей Совета много вопросов. Для прояснения ситуации были приглашены независимые специалисты в области реставрации. Представителям мэрии, курирующим данный вопрос, было предложено дождаться акта обследования», — рассказали в Союзе архитекторов.

«Они представили нам документ, что там сохранить либо ничего нельзя, либо можно, но это будет стоить очень дорого. У нас к нему возникло много вопросов, в это время независимые эксперты уже проводили обследование здания на Вольской, 2. На что мы услышали, что они для себя решение уже приняли, но с нашими результатами ознакомятся. После этого мы разошлись», — рассказал информагентству «Версия Саратов» глава градсовета Владимир Лешуков, заверив, что ни один из 16 членов совещательного органа не давал согласия на снос.

Господин Лешуков рассказал о том, как глава Октябрьского района Игорь Молчанов оценил предполагаемую реализацию проекта градсовета в 300-500 млн руб., в то время как по оценкам их экспертов, утвержденный властями проект за 40 млн руб. дорожал от сохранения стен здания на 1,6 млн руб.

В пресс-службе городской администрации «Ъ — Средняя Волга» пообещали попробовать выяснить, планирует ли кто-то из чиновников прокомментировать обвинения общественников во лжи.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.