Госдолг Саратовской области превысил 62,5 миллиарда рублей

Государственный долг Саратовской области составил 62,665 млрд руб., сообщает министерство финансов РФ.

На 1 сентября текущего года показатель составлял — 60,815 млрд., а на 1 октября — 61,858 млрд. Таким образом, за месяц закредитованность региона выросла на 807 млн. руб.

Основная масса займов приходится на бюджетные кредиты 59,165 млрд. По ценным бумагам регион должен порядка 3,5 млрд руб.

В свою очередь, долг муниципалитетов Саратовской области сократился до 13,548 млрд руб., — на 343 млн. Из указанной суммы порядка 10.2 млрд приходится на государственные займы, а 3,3 — на коммерческие.

Никита Маркелов

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