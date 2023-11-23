В Саратове из мэрии уволили подозреваемую в коррупции Наталию Даниленко

Из саратовской мэрии уволили зампреда комитета ЖКХ. Информацию подтвердили «Ъ — Средняя Волга» в пресс-службе городской администрации.

Наталия Даниленко является подозреваемой в получении взятки (ст. 290 УК РФ), превышении (ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). О задержании в феврале этого года сообщили в региональном СУ СКР.

Подозреваемая, считают силовики, получила от некоего индивидуального предпринимателя в период с 2019 по 2021 год 70 тыс. руб. якобы за помощь при заключении договоров на ремонт многоквартирных домов.

Дарья Васенина

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