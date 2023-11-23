Круговорот кредитов в бюджете

Саратовская облдума приняла бюджет региона на 2024-й и плановый период 2025/26 годов. Представители трех фракций указывают на его социальную ориентированность. В КПРФ отмечают: реальный бюджет будут дописывать в течение года. В ЛДПР довольны, что в структуре областного госдолга на данный момент нет коммерческих кредитов — субъект несколько лет назад взял курс на такую цель. Тем не менее, чтобы рассчитаться с федеральным центром, в ближайшие два года Саратовская область займет у банков 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На оснащение школьных музеев боевой славы и на выплаты обманутым дольщикам в 2024 году саратовские депутаты заложили по 50 млн рублей

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ На оснащение школьных музеев боевой славы и на выплаты обманутым дольщикам в 2024 году саратовские депутаты заложили по 50 млн рублей

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Депутаты Саратовской областной думы одобрили большинством проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025/26 годов. 22 ноября выступившая в заксобрании региональный министр финансов Ирина Бегинина заявила о социальной направленности документа.

В 2024 году в региональную казну прогнозируют поступление 108,8 млрд руб. в виде налоговых и обязательных платежей. 113,9 млрд руб. запланированы на 2025-й, 120,3 млрд руб.— на 2026-й. Безвозмездные поступления в этом году должны составить 45,9 млрд руб.

Доходы областного бюджета предполагаются в 2024-м в размере 154,7 млрд руб., а расходы — 154,9 млрд руб. В 2025м они должны будут составить ориентировочно 140,5 млрд руб., 145,9 млрд руб.— в 2026-м. В опубликованной днем ранее на сайте областного регпарламента пояснительной записке к проекту областного кабмина о внесении изменений в бюджет на 2023 год и плановый период 2024/25 годов говорится о доходах на 2024-й в размере 134,63 млрд руб., расходах — 138,06 млрд руб., дефиците — 3,43 млрд руб. Госдолг Саратовской области в 2024 году может вырасти до 66,2 млрд руб., в 2025м прогнозируют снижение до 63,6 млрд, в 2026м — до 50,4 млрд. Бюджет, подтвердила слова спикера облдумы Михаила Исаева (заявил, что 65% — расходы на соцсферу) госпожа Бегинина, называют ­«социальным».

3,4 млрд руб. заложили на реализацию проекта скоростного трамвая, 1,7 млрд руб.— на возведение микрорайона вместо бывшего аэропорта, 1,2 млрд руб.— на укрепление берегов Волги, 1,4 млрд руб.— на строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге. На приспособление медучреждений для маломобильных граждан выделили 56,7 млн руб., на учебники для школ, оснащение школьных музеев боевой славы и выплаты обманутым дольщикам — по 50 млн руб.

«Представленный законопроект является первоначальным и базовым, в течение года продолжится работа по привлечению целевых федеральных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов, а также работа с федеральным центром по увеличению финансовой помощи»,— заявила Бегинина. Во время обсуждения в костюме смерти с косой выступил депутат Саратовской городской думы Аскар Ализиев (КПРФ). Он пришел на заседание с однопартийцем Владимиром Новиковым, который заснял происходящее. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. «За» проголосовали четыре из пяти фракций, «против» выступили ­коммунисты.

«В течение года может производиться дополнение бюджета за счет собственных и федеральных доходов. Для фракции принципиально выполнение всех социальных обязательств в бюджете. Любые изменения, вносимые в течение года, не должны нарушать изначально принятого баланса»,— поделился мнением с «Ъ» председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и собственности, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей ­Антонов.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Артем Чеботарев отметил в беседе с «Ъ», что ему «отрадно видеть ярко выраженную социальную направленность» принятого бюджета. «Хотелось бы видеть в проекте бюджета определенную последовательность действий, которая позволила бы нам сэкономить на долгой дистанции и не тратить средства впустую»,— обозначил ­политик.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных уточнил «Ъ», что в будущем бюджет будет претерпевать некоторые изменения. «В целом параметры меняться не будут»,— заверил депутат. «Всегда на 20–30% увеличиваются налоговые и неналоговые поступления, межбюджетные трансферты, увеличение налоговой базы и т.д.»,— поделился информацией господин Пьяных. «Очень порадовал прогноз по сокращению госдолга. Если сравнивать с прошлым годом, то к 2026му он должен сократиться на 20 млрд. Министр доложил, что область полностью ушла от коммерческих кредитов. Все полностью заместили бюджетными. Это значит, что все проценты по этим кредитам платить мы не будем, там ставка гораздо ниже»,— заявил ­парламентарий.

В проекте обсуждаемого бюджета говорится о частичном погашении госдолга региона коммерческими кредитами. За два года Саратовская область возьмет у банков под проценты 20 млрд руб. Несколькими годами ранее область взяла курс на замещение коммерческих кредитов бюджетными. На данный момент цель достигнута, но расплачиваться по государственным займам нужно начинать уже в 2024 году, поэтому регион вновь берет коммерческие.

«Я опасаюсь, что скорость, с которой мы берем банковские кредиты, будет расти. Но пока это просто звоночек»,— полагает глава фракции КПРФ Александр Анидалов. «Это не бюджет, а филькина грамота. Реальный будет в два раза больше. Не заложены расходы ни на развитие производства, ни на сельское хозяйство. Доходы явно занижены — непонятно, когда придет куча денег из федерального центра. Фактически расписали только ТЕРы (территориальные единичные расценки в застройке регионов. — «Ъ») и зарплаты бюджетников, а все остальное потом в течение года начинают по кусочку предлагать сделать»,— объяснил позицию партии господин ­Анидалов.

«Мы срываем все необходимые программы. Нам предлагают кучу проектов: трамвай, набережные, „Метеоры“ (недавно спикер ГД Вячеслав Володин предложил губернатору Роману Бусаргину распорядиться взять кредит на закупку речного транспорта. — «Ъ») и т.д. Хорошие проекты, софинансируются из федерального центра. Но это не наш выбор. Нам сказали: или входите туда, или вообще не получите денег. Мы не инвестируем, не вкладываем в производства, ценные бумаги, не участвуем в акционерных обществах. Да и просто не развиваемся»,— резюмировал Александр Анидалов.

Дарья Васенина