Депутаты Астраханской области одобрили в первом чтении бюджет на 2024 год

Дума Астраханской области рассматривает законопроект о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026, сообщила пресс-служба заксобрания субъекта РФ.

Прогнозируемые объемы валового регионального продукта составят в следующем году 759,64 млрд руб., инфляцию оценивают в 4,5%. Доходы, предполагают в кабмине региона, составят 72,05 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета, «которые на данный момент составляют 15,42 млрд руб.». Расходы оценивают в 78,27 млрд руб., дефицит — 6,21 млрд руб.

«Доходы бюджета Астраханской области на 2024 год выше первоначального бюджета 2023 года на 14 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы на 2024 год прогнозируются в объеме 54 438,3 млн руб., что больше уточненного бюджета 2023 года на 3 786,5 млн руб. или на 7,5 %. Поступления неналоговых доходов в 2024 году прогнозируются в сумме 3 391,6 млн руб. с увеличением на 16,1 % к уточненному бюджету 2023 года», — говорится в релизе.

Уточняется, что на «социальные расходы» направят 63,3% бюджетных средств. Напомним, ранее в Саратовской области заявили о 65% «социалки» в аналогичном законопроекте (см. «Ъ» № 218 от 23.11). Доходы соседского бюджета предполагаются в 2024-м в размере 154,7 млрд руб., а расходы — 154,9 млрд руб., дефиците — 3,43 млрд руб. Госдолг Саратовской области в предстоящем году может вырасти до 66,2 млрд руб.

В Астраханской области на образование планируют выделить 15,666 млрд руб., на здравоохранение — 6,42 млрд руб., на социальную политику — 22,94 млрд руб. «Надо отметить, что данные цифры могут быть скорректированы в сторону увеличения ко второму чтению», — уточнили в облдуме. Региональные власти намерены продолжить участие в 12 нацпроектах (во всех), включающих 43 областных. На них запланировали 14,63 млрд руб.

Депутаты предложили добавить: 340 млн руб. на капремонт в многоквартирных домах, 76 млн руб. на предотвращение истощения водных объектов путем закачки воды в водные объекты в Лиманском, Наримановском и Харабалинском районах. Из рекомендаций: выделить средства на установку кондиционеров в учреждениях здравоохранения, где провели ремонт в 2021-2022 гг.; на приспособление «объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности» для маломобильных граждан; а также на инициативное бюджетирование. «Данная программа очень востребована в муниципалитетах и хорошо показала себя в плане обустройства общественных территорий», — объяснили в облдуме.

На «общеэкономические вопросы» выделяют 403,7 млн руб. Речь идет о поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе — самозанятых. На развитие сельского хозяйства предусмотрены 1,9 млрд руб. «В эту сумму включена поддержка фермеров, развитие пищевой и рыбной промышленности, сельской кооперации», — уточнили в пресс-службе.

На транспортные расходы заложили 4,4 млрд руб. Почти все, 4,2 млрд, пустят на транспортную реформу Астраханской агломерации. В «Дорожном фонде» на 2024 год предусмотрели 7,8 млрд руб. На ЖКХ выделили 6 млрд руб., на обновление коммунальных сетей — 664 млн руб. На переселение из аварийного жилья — больше 3 млрд.

На водное хозяйство выделили 354,1 млн руб. Деньги пойдут на: «осуществление отдельных полномочий водных отношений, включая обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, в том числе на строительство и реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги».

По итогам рассмотрения депутаты одобрили законопроект бюджета в первом чтении.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.