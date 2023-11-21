Саратовский губернатор и спикер Госдумы прибыли с рабочим визитом в Китай

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прибыли в Пекин, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

У делегации запланированы двусторонние встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и другими официальными лицами республики.

Среду подлежащих обсуждению вопросов Роман Бусаргин упомянул развития межпарламентского сотрудничества и укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке.

Никита Маркелов

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