Саратовские чиновники отдадут миллион за встречу с федеральным служащим

Московское ООО «НПО «Криста» организует встречу саратовских чиновников с представителями министерства финансов РФ за 1 млн руб. Результаты закупки у единственного поставщика опубликованы на портале «Госзакупки», заказчиком выступает подведомственное региону ГАУ «Центр бюджетных исследований».

Семинар должен пройти не позднее 25 декабря текущего года, его длительность составит не менее трех часов.

Среди приглашенных экспертов контрактом предусмотрено не менее одного представителя Минфина РФ в должности не ниже руководителя департамента.

Во встрече предстоит поучаствовать не менее 100 саратовских государственных и муниципальных служащих.

Предполагается, что по итогам семинара у участников сформируются новые компетенции, а знания бюджетного законодательства будут актуализированы.

Согласно данным портала Kartoteka.ru, ООО «НПО «Криста» зарегистрировано в Москве, руководит компанией Юрий Черных. Он же владеет половиной предприятия, другая половина принадлежит Олегу Иванову.

В 2022 году чистая прибыли компании составила почти 424 млн руб. при выручке в 2,6 млрд. Основной вид деятельности организации - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Никита Маркелов

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