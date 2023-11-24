В Саратовской области вырастет цена «социального квадрата»

Минстрой РФ подготовил проект акта о нормативе стоимости 1 кв. м в стране и регионах. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Указанный показатель используется для расчета льгот и прочих выплат гражданам на приобретение или строительство жилья. В IV квартале 2023 года он составляет в Саратовской области 72 тыс. руб.

В I полугодии 2024-го «социальный квадрат» будет стоить в регионе 74,2 тыс. руб., в Пензенской области — 76 тыс. руб., Волгоградской — 76,78, в Астраханской — 87,89.

Дарья Васенина

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