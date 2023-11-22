Астраханцы ошиблись с наркотиком

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в Астрахани 19 и 20 ноября. Еще около двух десятков жителей города находятся в больнице. Уже известно, что все пострадавшие стали жертвой покупки незаконных психотропных препаратов у группы нелегальных мигрантов, которые уже задержаны и дали признательные показания. По предварительной версии, продавцы зелья выдавали одно сильнодействующее вещество за ­другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемые уже дали показания полиции

Фото: Пресс-служба УМВД по Астраханской области Подозреваемые уже дали показания полиции

Фото: Пресс-служба УМВД по Астраханской области

Следственный комитет РФ (СКР) по Астраханской области сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с гибелью трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у астраханского управления доклад о промежуточных результатах проверки массового отравления более 20 человек «неизвестным веществом».

Напомним, рано утром 19 ноября в подъезде жилого дома в Трусовском районе Астрахани был обнаружен труп 19летней местной жительницы без признаков насилия. Тем же днем в двух других районах города обнаружили еще два бездыханных тела — 19летней девушки и 29летнего дважды судимого мужчины. Как выяснилось, все они накануне смерти употребляли наркотические вещества.

Кроме того, в астраханские больницы были госпитализированы несколько десятков человек с разными тяжелыми симптомами, которые накануне принимали наркотики.

Региональный минздрав сообщил о 19 госпитализированных с 17 по 20 ноября, при этом источник «Ъ» в областном главке МВД сообщил, что пострадавших могло быть больше, но не все они прошли необходимые обследования и многие, кто почувствовал себя лучше, были отпущены из мед­учреждений.

Всех пострадавших собрали в городской клинической больнице № 3. По словам главврача Байрама Юлушева, двоих пациентов вскоре выписали, а вот еще двое находятся в тяжелом состоянии. На 21 ноября запланирована выписка еще шестерых пострадавших. Господин Юлушев не комментировал информацию о том, что один из пострадавших, 40летний рабочий-вахтовик из другого города, находится в коме. По сведениям источников в правоохранительных структурах, эта информация соответствует действительности.

Врачи сообщают о том, что все жертвы отравились метадоном. Как стало известно, торговцы зельем выдавали этот синтетический наркотик за другой — мефедрон. Эти вещества разные по своей природе и свойствам.

Как было установлено правоохранителями, запрещенные вещества пострадавшим продали трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Все они, по данным МВД, находятся в России нелегально. На допросе они рассказали, что работали на стройках Москвы, однако решили заняться более прибыльным делом. Связавшись через даркнет с «администратором», как они его называют, злоумышленники отправились в Ставропольский край, где получили 100 доз наркотика.

На кадрах оперативной съемки МВД один из участников преступной группы называет это вещество «мефь». По словам давших показания иностранцев, они успели сделать в Астрахани более 60 закладок. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков, его расследует полиция, но СКР уже инициировал передачу материалов в ведение ­комитета.

Ярослав Малых, Волгоград